神州租车：公司财务总监及运营总监李维将辞职

新浪科技讯 8月14日下午消息，神州租车（00699.HK）今日发布公告称，公司财务总监及运营总监李维将于2018年9月1日起辞去上述职务，届时亦不再担任公司执行副总裁一职。公司董事会将委任曹光宇担任副总裁，并出任代理财务总监。

公告显示，曹光宇为公司的创始成员，于2007年9月至2016年4月担任公司副总裁兼财务部总监，并于2016年4月至2018年8月担任神州优车股份有限公司高级副总裁。

公告称，李维现时作为运营总监的职务及职责将由公司内部负责运营的副总裁担任。

以下为神州租车公告主要内容：

神州租车有限公司董事会最近获李维先生知会其辞任本公司财务总监及运营总监。李先生自二零一八年九月一日起辞任其财务总监及运营总监职位以规划其事业发展。于上述辞任生效后，李先生亦将不再担任本公司执行副总裁。李先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，且并无有关彼辞任财务总监及运营总监的事宜须提请香港联交易所及/或本公司股东垂注。

董事会谨此感谢李先生在任期间对本公司作出的贡献，并祝愿彼日后一切顺利。

董事会将委任曹光宇先生担任副总裁，由二零一八年九月一日起替代李先生出任代理财务总监。曹先生将担任财务总监直至新财务总监履新为止。曹先生为中国的注册会计师和注册税务师。彼拥有逾十八年会计及财务管理经验。曹先生为本公司的创始成员，并建立本公司的财务体系及财务团队，为本公司的迅速增长奠下稳健基础。彼于二零零零年毕业于南开大学，持有会计学学士学位，并于二零一四年取得北京大学会计学硕士学位。曹先生于二零零七年九月至二零一六年四月担任本公司副总裁兼财务部总监，并于二零一六年四月至二零一八年八月担任UCAR Inc（ 神州优车股份有限公司）高级副总裁。曹先生于二零零零年至二零零七年间在不同公司担任不同的财务职位。

李先生现时作为运营总监的职务及职责将由公司内部负责运营的副总裁担任。

承董事会命

神州租车有限公司

主席

陆正耀