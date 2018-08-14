王健林和马化腾合作新公司落地：注册资本46亿元

澎湃新闻记者 李晓青

8月14日，澎湃新闻发现，万达商业管理集团、腾讯和高朋三方共同成立的公司名为上海丙晟科技科技有限公司，注册资本46亿元，法人代表为万达商管集团总裁齐界，成立日期为2018年6月8日。

在持股方面，万达商业管理集团认缴23.46亿元，持股51%，林芝腾讯科技有限公司认缴19.54亿元，持股42.48% ，海南高灯科技有限公司认缴3亿元，持股比例6.52%，三方的认缴出资日期均为2050年12月31日。

经营范围包括：网络科技、计算机科技、信息科技、能源科技、环保科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），停车场管理，计算机数据处理服务，计算机系统集成，机电设备安装、维修，计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通讯器材、汽车、电子产品的销售，设计、制作、代理、发布各类广告。

按照万达当初的介绍，这家新成立的网络科技公司将注入万达网科公司原飞凡等部分业务；腾讯将投入线上流量等资源；高朋融入电子发票等业务。

万达网络科技集团是在2016年10月份从万达金融集团中分拆独立出来的，分拆之后，原万达金融集团旗下的保险、投资业务归于新万达金融集团，而旗下的飞凡信息公司、快钱支付公司、征信公司、网络数据中心、海鼎公司、网络信贷公司归于万达网络科技集团。

这并非万达和腾讯的第一次合作。

1月29日，腾讯控股作为主发起方、联合苏宁云商、融创中国（01918.HK）和京东340亿元入股万达商业，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。腾讯将投资100亿元，持股比例为4.12%，苏宁和融创中国分别投资95亿元，持股比例3.91%，京东投资50亿元，持股比例2.06%，共计占万达商业股份比例约14%。

更早些时候，2014年8月，万达联合腾讯、百度共同搭建电商平台，总投资50亿元。在股权比例分配方面，万达持股70%，腾讯和百度分别持股15%。彼时，三方宣告，计划5年投资200亿元，打造全球最大O2O电商公司。

当时的万达电商在成立两年的时间内，唯一的项目就是“飞凡”，在公司成立之后，除了合作时高调宣布三家投资的50亿之外，飞凡和腾讯、百度两家并未有过较大的互动与合作。

目前，大连万达集团现有的四大业务集团已从先前的商业集团、文化集团、金融集团和网络科技集团变为商管集团、文化集团、地产集团和金融集团。