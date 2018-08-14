国家广播电视总局：对快手、今日头条系作出行政处罚

新浪科技讯 8月14日下午消息，国家广播电视总局发布《国家广电总局持续巩固上半年对视听网站整治效果》称，近日分别对“快手”开办单位北京快手网络科技有限公司，“今日头条”“西瓜视频”开办单位北京字节跳动科技有限公司和“抖音”“火山小视频”开办单位北京微播视界科技有限公司存在的问题作出警告和罚款的行政处罚。

针对“今日头条”“快手”等前期问题突出、社会影响较大的网站，国家广电总局联合属地主管部门持续加强监看和督导，要求两家机构在已开展深入整改工作的基础上，不断升级有效管用的管理办法，无死角清除存量问题节目，坚决遏制突出问题节目死灰复燃，严密管控新增变种问题节目。

对“今日头条”新近上线的娱乐视频应用，主管部门责成该机构限期提供可信度说明，包括防止出现恶搞节目、非法剪拼改编视频、已关停的“内涵段子”低俗内容倒灌等具体措施办法，为进一步准确评估、依法处置和综合治理提供主客观依据。

以下为文章全文：

国家广电总局持续巩固上半年对视听网站整治效果

继上半年国家广播电视总局联合北京市新闻出版广电局对多家视听网站突出问题开展系列整治工作后，为进一步巩固治理工作成效，严肃问责效果，压实主体责任，遏制问题反弹，北京市文化市场行政执法总队按照国家广播电视总局要求，根据《互联网视听节目服务管理规定》，近日又分别对“快手”开办单位北京快手网络科技有限公司，“今日头条”“西瓜视频”开办单位北京字节跳动科技有限公司和“抖音”“火山小视频”开办单位北京微播视界科技有限公司存在的问题作出警告和罚款的行政处罚。

网络空间是亿万民众生产生活的新空间，持续深入推进网络视听空间清朗，关系人民群众的切身利益，需久久为功，毫不松劲。今年以来，国家广播电视总局认真贯彻意识形态工作责任制，重拳整治了一批违规网站传播有害节目的行为，带动互联网视听节目生产制作传播企业大范围深度清理了有害节目、应用和帐号，严肃追究了相关网站责任人的责任。相关视听网站进一步增强了责任意识，强化了内容管理制度，大幅增加了内容管理力量和正能量内容建设，履行主体责任的能力进一步加强。针对“今日头条”“快手”等前期问题突出、社会影响较大的网站，国家广电总局联合属地主管部门持续加强监看和督导，要求两家机构在已开展深入整改工作的基础上，不断升级有效管用的管理办法，无死角清除存量问题节目，坚决遏制突出问题节目死灰复燃，严密管控新增变种问题节目。对“今日头条”新近上线的娱乐视频应用，主管部门责成该机构限期提供可信度说明，包括防止出现恶搞节目、非法剪拼改编视频、已关停的“内涵段子”低俗内容倒灌等具体措施办法，为进一步准确评估、依法处置和综合治理提供主客观依据。