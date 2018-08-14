原标题：新华网：众筹来的救命钱被索要5%“税款” 这钱该不该交？

用互联网大病筹款平台筹来的救命钱，究竟该不该被收税费？这个问题让河南省原阳县患病青年千强非常纠结。千强通过“放心帮”平台众筹来的6万多元治疗费，被平台负责人索要5%的“税款”。近日，关于此类平台有无资格开展筹款救助以及能否收费的问题，在网上引发了热议。

缴费让慈善变了味儿，还是让慈善更长久？

千强的家人张海旺介绍，当时一星期就募得6万多元，结果“放心帮”因“技术原因”突然停运。募捐中断，千强想提前提现。4万多元给千强后，高超提出需要扣除募得金额5%的“税款”，因为善款进的是公司账户，不是享受税收优惠的公益账户。千强的家人认为，这不是“税款”，而是“放心帮”借机牟利的借口。所以，就将此事爆料给媒体。迫于舆论压力，高超将剩余善款全额交出。2018年4月初，河南省新乡市原阳县青年千强被诊断患有脑胶质瘤，病来如山倒，家里一时陷入困顿。经介绍，家人帮助千强在原阳县青年高超自己运营的筹款平台“放心帮”发起了募捐。

事件在网上炸开了锅，网友们的观点针锋相对，有网友认为，平台不该收费，否则慈善就走了形、变了味儿，就是违法平台。网友“贪睡的河马LLL”认为：“做公益还抽成，那叫公益吗？”

而有些网友则表示，运营平台需要成本，合理收费保证生存，而且走企业账户确实要交税，平台不可能为患者担负。网友“慕直前进”认为：“收点手续费为了让平台得以生存，为了让更多有需要的人得到帮助，我个人认为很合理。”

未经民政部指定的平台仍可发布个人求助信息

那么，究竟“放心帮”这类平台有无资质进行救助筹款？“5%税款”的说法是否成立呢？

民政部发布公告称，目前，国内有20家互联网募捐平台可为慈善组织提供募捐信息发布服务，包括“轻松筹”和“水滴筹”等。“放心帮”显然并不在内。那么，除了上述20家平台以外，公众遇到困难能否通过还未被民政部认定的互联网平台进行筹款呢？

“首先要把公开募捐和个人求助区分开来。公开募捐要求募捐主体向不特定的人发布募捐信息，同时募捐的目的是为了不特定人的利益。如果是为了具体某个人发起的募捐活动，则属于个人求助。”北京师范大学中国公益研究院慈善法律研究中心副主任黄浠鸣指出，有些平台同时具备发布公开募捐信息和发布个人求助信息两种功能，目前民政部只是对能够发布公开募捐信息的互联网公开募捐信息平台进行了指定。

黄浠鸣进一步解释称：“慈善法禁止没有公开募捐资格的个人和组织公开募捐，但并未对个人求助做出明确规范。因此，个人为了解决自己或直系亲属的困难用互联网平台筹款求助，是未被禁止的，但是要确保信息真实性，否则其它相关法律会加以约束。建议个人发布求助信息时，还是选择民政部指定的平台。”

做慈善收费是国际惯例，国内尚未明确规定

调查发现，目前知名互联网大病筹款平台多数宣称不收费。比如“水滴筹”称创立以来从未收取任何费用，而“轻松筹”也于2017年5月宣布对个人大病求助实行零手续费。在免费的同时，上述平台多数选择售卖互联网保险以保证盈利。

也有平台并未宣称全免费，比如“爱心筹”声明：会确保将求助方所筹善款按照微信公众号的提现规则第一时间足额转让给求助方，但未免除“微信方因支付产生的手续费、运营费”。

调查发现，宣称免费的平台均具有一定实力，获得了大型基金和投资机构的投资，拥有了相对成熟的盈利渠道。其它平台的命运则多有波折，“我筹吧”于今年7月1日发布“停止新项目发起功能公告”就是一例。

对于收费问题，黄浠鸣指出：“未经民政部指定的互联网平台为个人发布求助信息后，能否向求助人收取手续费，慈善法等相关法律还没有明确规定，实践中难免出现一些争议。一般可以由当事人在事前进行约定。”

北京师范大学中国公益研究院院长王振耀教授认为，筹款平台做到免费很好，但收费与否，得从多方面看：第一，许多国家的公益慈善组织筹款都收手续费，因为募款都有成本。“大款比例小，小款比例大”，10%-20%的收费比例是国际惯例。实际上国内也允许有一定行政费用，虽然会计制度没有规定具体比例，但要公开记账，接受审计。第二，慈善法施行两年了，慈善组织在有的县仍不易注册，打到企业账户实为无奈之举。如果善款进入企业账户，确实应收税。第三，如果互联网大病筹款平台要收费，应该提前明确告知平台使用者。

至于“放心帮”负责人高超的“税款”说法，河南省新乡市国税局工作人员说：“如果该平台用的是企业账户，是需要缴税的。”但高超无法证明“放心帮”在历次筹款中都按照5%的比例缴了“税款”。