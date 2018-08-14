胡海泉黄晓明投资公司最多 20家上市公司有明星参股

原标题：快看 | 胡海泉、黄晓明名下投资公司最多 20家上市公司都有明星参股

来源：界面 文 ：徐秋雨 孟令稀 编辑：陈臣

8月10日，证监会对“高勇以20亿资金违法操纵精华制药股价”一案作出处罚，罚没金额达17.9亿元。据披露，这20亿资金一方面来自高勇控制的信托账户，另一方面则来自黄某明等14个自然人所出借的账户。

据财新、第一财经等媒体证实，“黄某明”确实为影视明星黄晓明。该案件再次引发了外界对明星资本版图的关注。

界面数据（公众号ID：tuli_shuju）通过天眼查统计了184位明星名下拥有的公司情况，发现胡海泉、黄晓明和任泉名下的公司数最多，分别拥有58、48、33家公司。

投资公司一直都是明星们非常重视的公司类别，他们可以通过这些公司进行更大范围的投资。

界面数据（公众号ID：tuli_shuju）在梳理出的公司名单中筛选整理“投资”、“资产管理”等字段发现，截至6月4日，胡海泉、黄晓明名下分别拥有16、12家投资公司，任泉、何炅则分别拥有9家。

明星在二级市场的参与度也很高。天眼查数据显示，截至6月4日，共有20家上市公司披露过其明星股东的名单。其中，最“星光熠熠”的上市公司要数海润影业，明星股东数高达5人，包括赵丽颖、孙俪、刘诗诗等。