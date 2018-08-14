本想“猎艳”玩裸聊 小伙入网友连环套

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 周蔚）本想网上猎艳，加对方好友进行裸聊，不料落入诈骗圈套，一小伙数月被骗走上百万！近期，海淀警方侦破一起利用微信诈骗的案件。

今年5月，海淀警方接到一名小伙子报案，小伙称自己在微信中被一个号称可以和自己裸聊的“女人”骗走100多万！

经进一步询问得知，小伙姓李，平时工作压力大，为缓解压力和打发无聊的业余时间，便加入了一些交流色情内容的QQ群。2016年下半年李某通过QQ群加了一个号称可以裸聊、看艳舞的“女子”的微信号。

在微信中，该“女子”给李某发了一个裸聊和艳舞的价目表。抱着试试看的心态，李某通过网络支付向对方转了个188元裸体艳舞的试看价。转账后，李某的手机屏幕上果然出现了一个裸体女子。可惜，视频刚几十秒钟便停了。

随后，该“女子”通过微信告诉李某，那只是一个试看价格，如果想看更多的全套视频，就需要交更多的钱。已经被对方勾起欲望的李某，几乎没迟疑便再次转账688元。可是这次钱转走后，抱着手机等着过眼瘾的李某却迟迟没有收到对方的视频邀请！

在李某多次追问下，“女子”终于现身并告诉李某，由于刚才转的钱没有标注购买的是哪档服务才导致李某没有收到视频邀请。如果想继续看视频就要重新转账，而刚才转的钱由于系统问题现在还不能退。

在随后的几个月中，为了追回自己这688元钱款，对方的客服主管、经理等人以需要交钱提升退款排名、找领导走后门等理由向李某索要钱财，从几百元至数千元，最多一次，李某向对方转账数万元！直至2018年上半年，李某已向对方支付了上百万！这时才惊觉上当，于是向警方报案。

警方围绕事主提供的线索，锁定了嫌疑人作案地点黑龙江哈尔滨市。6月底侦查员奔赴哈尔滨，将涉嫌诈骗的沈某抓获归案。

据沈某交代，从最初与李某联系微信中“女客服”到其间分别以客户主管、经理身份出现的多个微信号都是其一人扮演，从李某处诈骗的款项已经被其挥霍一空。目前，沈某因涉嫌诈骗罪已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。