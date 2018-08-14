艾瑞:体育健身成全民刚需 如何把握后世界杯商业红利

艾瑞近日发布的报告称，体育健身成全民刚需，参加体育锻炼的人口规模持续增长，2018世界杯引爆全民体育热情，综合资讯平台成泛体育内容的主阵地，新浪新闻通过丰富多源的内容体系和创新有趣的互动玩法，获得了泛体育用户的更多注意力。

体育产业规模持续扩张 综合资讯平台成泛体育内容主阵地

“全民健身”风潮下，2017年全国经常参加体育锻炼人口占比从2014年的33.9%攀升至41.3%，伴随着产业成熟化，其增速将趋于平缓，预计到2020年，这一指标将达到45.3%。与此相应的是，体育产业规模持续扩张，体育内容服务赛道快速发展。

聚焦于更适应手机端使用习惯的线上碎片化体育内容赛道，体育资讯类平台是其中的核心参与者。根据艾瑞调研结果显示，过去三年中，近七成体育资讯类用户互动意愿有所提升，互动方式也从基础的“转评赞”向赛果竞猜、关联内容浏览、直播答题、长期关注等多元玩法拓展。综合资讯平台在“全民世界杯”的大趋势下，通过聚合海量赛事及周边资讯、设计专属栏目、场景化互动玩法等方式，获得了更多用户的关注。

洞悉球迷群体性情绪 移动综合资讯成高频应用

根据艾瑞移动网民行为监测系统mUser Tracker的监测数据显示，2018年上半年移动新闻资讯平台月独立设备数涨幅持续走高，到6月受到世界杯比赛影响，已经达到7.3亿台，环比增长率接近3.4%。新浪新闻6月份日活年同比涨幅达66.2%，同时世界杯期间新浪新闻周总有效使用时间峰值达60.3亿分钟，相比开赛时增长了11.3%，每天多次使用群体比例达93.4%，单次使用时长集中在10-30分钟。

同时，新浪新闻App在世界杯频道下推出了系列主题活动，以满足用户线上体育互动需求，其中赚取金币和奖品的竞猜活动，以及赛事直播活动最受用户欢迎，参与度分别达到43.4%和41.3%。另外，图文资讯、短视频、视频直播/录播和图集/长图，成为用户最关注的资讯类型，图文资讯评论最高超44万。

明知道是广告 但有互动用户也愿意参与

在俄罗斯世界杯期间，新浪新闻通过“明星范、科技感、内容力”打造互动营销场景，加之定制化的营销方式和低打扰性的广告内容，一方面提升用户的线上互动热情，优化平台互动氛围，同时吸引用户更多的注意力；另一方面，通过内容和营销的结合与呼应，营造与广告主相契合的互动营销场景，强化整体营销效果。

艾瑞调研结果显示，新浪新闻用户中，近八成都曾参与过新浪新闻平台的广告互动，互动行为包括浏览品牌信息、参与广告活动、点击查看详情、点赞/评论/转发广告及购买推荐商品等。

此外，对新浪新闻App中出现的广告持接受态度的用户占比达到71.3%，其主要的广告认同点集中在广告制作精良、创意有趣，以及广告是平台盈利的合理方式等几个方面。另外，明星/球星代言更能激发用户的购买欲望，这一比例达到28.2%，运用了科技手段和赛事周边内容相结合的广告则更能吸引用户的关注和兴趣。

有房有车的人一半以上都看综合资讯

与专攻三四线城市、挖掘下沉用户价值的今日头条等资讯平台不同，新浪新闻拥有深厚的媒体基因，优质的内容为其带来了更多优质的用户。

艾瑞报告指出，新浪新闻用户中，男女比例约为7：6，性别较为均衡，其中心智较成熟、收入稳定的25-35岁的人群构成其用户主体，占比达60%。此外，作为新生一代，24岁以下的90后、00后们的用户占比也达到23.3%。另外，新浪新闻本科以上学历用户占据半壁江山，月收入5000以上用户逾六成，而有房和有车的用户分别达到70.2%和57.1%，整体经济水平较为稳定。

这些高学历、高收入、高消费的高净值人群，与品牌的目标受众可谓高度契合，保证了品牌广告能够精准触达用户。加之，高参与性、强互动性的内容，有趣好玩的方式等，有效提升了广告的转化率。

面对体育产业的这个“新风口”，综合资讯平台如何与视频平台抢夺内容入口？如何通过技术创新、优质内容、互动营销等方式吸引更多泛体育用户？如何通过创新营销为品牌带来更多的曝光量和关注度？……都是整个行业思考的问题。新浪新闻在本届世界杯中的各种探索和实践，为整个行业和市场带来了更多的启发与思考。