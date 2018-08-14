中国App“出海”印度：在下一代互联网用户中找机会

导语：据印度《经济时报》网站报道，近年来，一批中国公司和创业者“出海”印度，直接在当地推出各种App，在下一代互联网用户群体中寻找机会，其中还有几款来自中国的应用在印度已获得所在领域的领先地位。然而，这些中国App在当地也会遭遇一些困难，比如语言、监管障碍等。

以下为文章主要内容：

2013年，在将自己与他人合伙创建的一间公司卖给阿里巴巴后，出生于中国四川的陈彧堃想把目光投向中国以外地区，寻找下一个创业商机。印度是他所关注的潜在市场之一，其它还包括美国、英国、印尼和泰国。

“我们在2015年在美国推出了新闻聚合应用NewsDog，用户已达到1万，但我们很快意识到App留存率很低，因为竞争太激烈，”NewsDog首席执行官陈彧堃说，“就在那时，我们决定来印度，因为印度的（数字）媒体公司数量较少，人们仍在使用传统媒体。”

NewsDog于2016年在印度首次上线，推出了英文版，现在已扩展至10种印度语言，月活跃用户达到1800万，成为印度最热门的新闻应用之一。

一批中国公司和创业者已迅速采取行动，直接在印度推出移动应用，以捕捉迅速增长的下一代互联网用户群体，后者也是全球跨国企业和印度互联网公司的追逐对象。

有几种中国应用在印度已跃居到所在类别的榜首，这些类别包括娱乐、新闻、购物，以及浏览器和数据共享。

“中国的内容应用程序已经成熟，在印度被广泛消费。印度人还刚刚开始消费移动手机上的数字内容，中国人已抢先将他们的应用推销到印度。”毕马威印度公司合伙人、互联网业务和电子商务主管斯里达尔·普拉萨德（Sreedhar Prasad）表示。

“尤其是在二线城市和其他地方，消费者利用App制作短视频或编辑图片并分享的趋势正在迅速流行。中国的许多应用都能满足这一需求。”

当然，若没有高速数据连接，这一切不可能实现的，现在，数以百万计的印度人比以往任何时候都更易于接受智能手机。印度互联网和移动协会（Internet and Mobile Association of India）和咨询公司Kantar IMRB今年3月份发布的一份报告显示，预计今年印度的互联网用户数量将增加到5亿左右，而去年12月份的数字为4.81亿。

在印度，中国字节跳动（ByteDance）已在印度推出了抖音短视频国际版Tik Tok（Android用户安装量已超过100万），以及火山小视频海外版Vigo Video（Android用户安装量已超过500万），两款应用都允许用户上传短视频。相同领域里的其它中国应用，如快手（Kwai），也在印度收获了数百万用户。

对这些中国公司来说，印度拥有庞大的市场和不断增长的互联网用户群体，但只有几款适用于非都市消费者的未被利用的App应用，前景可谓喜人，足以让他们押下重注。

陈彧堃说，正是日益增长的互联网现象，以及传统媒体创新的缺位吸引他进入印度市场。

“当我与我的首席运营官马祎去印度古尔冈（Gurgaon）周边的乡村地区时，我们发现不少人都有智能手机，而且经常使用，”陈彧堃说，“但是，他们仍在阅读纸质报纸。那时我们意识到存在着一个空白，而这正是我们努力要填补的。”

不过，其中一些中国App应用存在不当内容，并且专家指出，这些平台无法仅靠这样的内容来维持。上个月，TikTok在印尼被暂时封禁，原因是共享内容不适当。一位不愿透露身份的知名中国投资者表示，这些应用在印度的生存时间可能会很短。

“我们在内容方面面临一些批评，我们知道这样的内容会对我们造成损害，”陈彧堃表示，“我们正努力使用人工智能来去除它。”

中国的电子商务应用，比如电商平台Club Factory和Shein，每天也收到数千份来自印度的订单。

在Club Factory的7000万全球消费者用户中，有3500万来自印度。该电子商务应用的印度业务主管阿什温·拉斯托吉（Ashwin Rastogi）在上月与印度媒体互动时表示，“我们重点关注基于价值的消费者用户，也就是二、三线城市的消费者。”

应用统计机构App Annie的数据显示，按月活跃用户计算，Club Factory是印度Android手机上使用量排名中第八的购物应用平台。该公司在电视广告中聘请了宝莱坞演员兰维尔·辛格（Ranveer Singh）和世界小姐曼努什·齐拉尔（Manushi Chillar），首次面向全世界进行宣传。

毕马威印度公司的普拉萨德表示，“这些中国电子商务应用已经通过社交媒体向目标客户投放广告，因为他们的许多产品都很便宜，一般低于1000卢比（约100元人民币），消费者往往很容易下订单，而无需担心损失一大笔钱。”

阿里巴巴旗下的UC浏览器在印度的活跃用户已经超过1.3亿，主要面向非大都市用户。在该浏览器全球4.3亿月活跃用户中，三成来自印度。

UCWeb印度和印尼业务总经理席宇（Damon Xi）表示，UC浏览器关注的是非大都市用户，而UC News关注的则是大都市用户。

他说，“我们提供数据压缩技术，提高用户的浏览和下载速度。例如，印度一些地区的互联网连通性仍在改善中，UC浏览器的数据压缩技术可提供很大的帮助。”

对于来自中国的几家借贷初创企业来说，在中国政府对发薪日贷款（指的是一至两周的短期贷款，借款人承诺在自己发薪水后即偿还贷款）加强监管、致使该业务国内市场萎缩的情况下，印度似乎是一片绿色的牧场。《经济时报》今年早些时候对几家中国借贷初创企业——如闪银（WeCash）和凡普金科（FinUp）——在印度开展业务的情况进行了报道。

闪银亚太区主管陈亮宏（James Chan）此前对印度媒体表示，该公司对于“中国本地缺少中间人、对信贷缺乏了解、不成熟的借款人”有着深刻的了解，在印度看到了巨大的市场机遇。

创业平台成长故事（GrowthStory）的合伙人迦乃士（K Ganesh）说，“印度和中国的情况大同小异，一旦印度有了数据和手机渗透，吸引中国企业家是很自然的事。”

然而，这些中国公司在印度所面临的挑战层出不穷，尤其是在几种语言间转换，同时也涉及数据安全担忧的监管阴影。NewsDog的陈彧堃指出，许多中国企业家意识到进入印度市场困难重重。

“没有政策推动，”这位中国投资者早些时候说。“必须有很多钱，才能到印度做生意。”

印度政府提出的电子商务政策草案和数据保护法案草案一旦实施的话，也可能对追逐印度市场的中国企业家带来麻烦。

“（数据）本地化将对中国企业产生一定的影响，”互联网和社会智库中心负责人苏尼尔·亚伯拉罕（Sunil Abraham）说。数据本地化规则要求互联网公司——特别是金融科技公司——将所有数据存储在印度境内。

加特纳公司研究总监沈哲怡（Sandy Shen）说，印度的数据本地化规可能会增加做生意的成本，因为服务提供商将“需要拥有多个托管关系，并采取额外步骤来巩固数据。”

在印度，中国的App制造商不得不面对更大的障碍。去年，印度国防部命令军队卸载42款中文应用程序，其中包括UC浏览器、UCNews、NewsDog、Shareit、微博和微信。

智能手机制造商小米与NewsDog合作分享内容，要求后者证明其数据没有被分享到印度以外。陈彧堃对印度媒体表示，“小米担心我们上了政府名单。我们向他们证明，我们所有（来自印度的）数据只（存储）在孟买。”

同样，谷歌去年年底从应用程序商店中暂时移除了UC浏览器，因为有报道称，印度政府认为后者向中国的服务器发送数据。(斯眉)