滴滴旗下小桔车服收购嗨修养车 构建车主服务生态

新浪科技讯 8月14日午间消息，滴滴出行旗下一站式汽车服务平台小桔车服今日宣布收购嗨修养车，原小桔维保事业部与嗨修养车合并为“小桔养车”。原维保事业部易银波和嗨修养车创始人钱程共同担任小桔养车负责人。

小桔车服总经理陈熙表示：“小桔车服和嗨修对于构建车主服务生态拥有一致的理解和判断、怀抱相同的兴趣和梦想。钱程、何煦和他们的团队在汽车后市场服务领域积累了深厚的经验，其卓越的科技创新能力和系统化运营经验将为小桔车服注入新鲜血液。今天，两个团队合并梦想，一起出发，进一步为车主创造价值，让每一个人拥有轻松车生活。”

8月8日，滴滴公司宣布旗下汽车服务平台正式升级为“小桔车服”公司，并对小桔车服公司投资10亿美元。小桔车服的成立是滴滴洪流战略落地的重要举措，也是滴滴在支持新业务发展过程中机制创新的一次尝试。

嗨修养车创立于2015年，是上海知名的汽车后市场O2O服务公司。经过在车后维保领域的三年深耕，嗨修积累了数据化选址、标准化建店、供应链管理、智能门店管理等核心能力，搭建了完整的互联网+车后服务的模式。

合并后的小桔养车旗下拥有28家线下店，覆盖华东、华南、中西等7个城市。即日起将陆续升级门店形象，原嗨修养车的用户将和小桔养车的用户一起享受统一标准的正品、优价、便捷的养车服务。