同程旅游领投美豪酒店 布局精品酒店

原标题：布局精品酒店，同程旅游领投美豪酒店

新京报快讯(记者王庆滨)8月14日，记者从同程旅游方面获悉，近日，美豪酒店集团获得亿元人民币融资，同程旅游领投、陕西文投跟投。本轮融资将主要用于推进美豪酒店新区域发展战略及门店拓展，实现产品应用场景与服务体验的多元覆盖。

据了解，在披露同程旅游对美豪酒店投资之前，双方高层就有接触。据美豪方面披露，今年4月11日，其董事长龚兆庆前往同程旅游苏州总部交流。同程旅游创始人、董事长吴志祥及高管团队接待。

公开资料显示，成立于2009年的美豪酒店旗下拥有“美豪”、“美豪丽致”、“美丽豪”、“美豪雅致”4个精致商旅连锁酒店品牌。而成立于2004年的同程旅游是一家在线旅游平台，主营业务涉及线上休闲旅游产品销售，2017年以来一直加码对精品酒店的布局。去年3月，同程旅游战略投资花间堂，成为花间堂第二大股东。谈及投资花间堂的理由时，同程旅游曾表示，战略投资花间堂，主要是看好其文化与倡导的理念，以及在精品特色酒店领域的表现。

记者在企查查上看到，4月17日，同程旅游经营范围新增酒店管理业务。