蔚来汽车3年亏超百亿，只能靠上市来融钱交车？

蔚来EP9

新浪科技 唐子祥

时隔8年后，李斌再次带领公司赴美上市，这次是蔚来。

8月14日凌晨，蔚来汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书文件，拟在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。

这是继2010年带领易车在美国上市之后，李斌带出的第二家上市公司，也是国内造车新势力中即将上市的第一股。

招股书显示，在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6个月里，蔚来汽车的净亏损分别为25.733亿元人民币、50.212亿元人民币（约合7.588亿美元）和33.255亿元人民币（约合5.026亿美元）。不到三年就已亏出109亿元，蔚来汽车的现状引人注意。

而且除了亏损外，蔚来首款量产车型ES8的交付时间也是一拖再拖，从3月到5月再到现在，不少用户质疑“今年卖出100辆车了吗？”

现在，在大面积交付之前蔚来选择赴美上市，为自身又增添了不少话题。关于亏损、关于交付，这些问题究竟该如何解读？回顾其发展历程或许能看出一些端倪。

完美开局

蔚来EP9超级跑车

在众多造车新势力中，蔚来的开局堪称完美。2014年11月，由易车创始人李斌，汽车之家创始人李想和京东CEO刘强东等人联合发起创立的电动汽车厂商蔚来成立，成立之初就获得腾讯、高瓴资本、顺为资本等投资。而彼时，威马汽车和拜腾汽车还未成立，蔚来开局就已在先。

凭借李斌等创始人在汽车界和投资领域的资源，蔚来的融资不算太难。2015年9月，蔚来汽车完成一轮约5亿美元的融资，投资方包括红杉资本和愉悦资本等。2016年6月，由淡马锡、新桥资本、厚朴基金、联想创投、IDG资本等投资的B+轮融资；2017年3月，由腾讯和百度领投的6亿美元C轮融资；2017年11月，蔚来再被传出超10亿美元融资，截至当时，融资额已超百亿元人民币。

“200亿元是造车的门票”，李斌曾这样评判当前的造车行业，而实际上，蔚来的花费可能比一般的新造车企业更多。

与其他车企一上来就发布量产车型不同，蔚来的首款汽车限量售卖。2016年11月，蔚来EP9电动超跑在伦敦首发，第一批6辆车的车主是马化腾、刘强东、雷军等6位创始投资人。

随后，2017年5月12日，EP9在有“赛车圣地”之称的德国纽博格林北环赛道以6分45秒90的成绩创造了该赛道当时的历史圈速纪录。现在，该赛道记录由保时捷919 EVO今年6月跑出的5分19秒54保持。

章泽天体验蔚来EP9

研发跑车车型、参加世界竞标赛，这些举措在给蔚来带来品牌增量的同时，都消耗了不少资金，而且回过头来看量产车型，蔚来选择的代工模式也费钱大户。

江淮代工

当前阶段，造车主要分为两种模式，一种是代工工厂，一种是自建工厂，蔚来选择了前者。

2016年4月，蔚来汽车宣布与江淮汽车达成战略合作协议，双方将在电动汽车领域进行全面战略合作，整体合作规模将达到 100 亿元。这样上百亿规模的合作对于造车新势力来说是一个巨大的考验。

在李斌看来，蔚来汽车走代工模式有三个原因：第一，新创公司从头再建厂不会比现有汽车企业做得好；第二，尊重制造行业，选择自己擅长的事情；第三，国内汽车制造产能过剩，共用产能可以提高投入效率。

不过，蔚来选择合作的江淮汽车在国内汽车厂商中并非一线。2018年世界500强榜单中，全球汽车企业共有34席，中国有7家上榜公司，包括上海汽车、东风汽车、北京汽车、中国第一汽车、浙江吉利、长安汽车（隶属于中国兵器装备集团公司），江淮并未上榜。

江淮汽车自家的车型多分布在10万元价位区间

有业内人士称，江淮汽车的生产工艺称不上精益，蔚来汽车在此投产，或许需要对部分生产线进行改造。不过这也不是蔚来一家的问题，小鹏汽车选择的代工厂海马汽车，在国内也算不上前列，想要拿到一线代工厂资源，似乎比想象中要难。今年2月，有消息传出，蔚来将在上海自建工厂，江淮代工或止步于ES8。

实际上，外界对江淮代工的质疑，曾给蔚来带来不少困扰。李斌拿手机代工的现象举例，“我跟郭台铭吃饭，那人家不是又产小米，又产苹果吗？这有什么问题呢？这道理怎么就这么难说通呢？我很着急。”

话虽这么说，但是现在来看，蔚来的代工模式似乎遇到了一些问题。

延迟交付

截至目前，蔚来ES8的量产交付时间已经三度拖延。2018年2月，蔚来首次公布量产计划，称4月下旬完成首批交付。北京车展上，官方称调整到了5月下旬。5月18日，在一次车主试驾活动上，蔚来又给出了全新的量产时间表：6月内交付550辆车，8月起完成产能爬坡，9月底完成首批1万辆创始版ES8的交付。

现在，8月时间过半，已经交付的ES8可能还不足百辆。招股书披露，在蔚来的收益部分中，截止2018年6月30日，车辆销售达到4439.9万元。根据去年12月，蔚来官方宣布的单车定价，量产车ES8的“创始版”车型定价为54.8万元，基准版蔚来ES8车型售价44.8万元。按照其每辆车50万元估算，其上半年仅销量了不到90辆车，尚未过百。

公开信息显示，蔚来目前一共进行过两次交付。今年5月31日，蔚来向首批用户交付了10台车。“首批用户”指的是蔚来的员工，包括蔚来联合创始人秦力洪，蔚来产品经理李天舒等。6月28日，蔚来汽车开始ES8的外部交付，当时并未公开具体的交付数量，但通过招股书可以看出，并未过百。

“大家不要期望从我这里听到具体数据，我觉得这是自取其辱”，针对媒体对蔚来交付数据的提问，李斌曾这样自嘲。

关于为何不能按期交付，李斌解释蔚来的销售模式是预定制，与传统车企的“铺货制”不同，预定制是先预定，后产车，而铺货制是先产车，再运到经销商。“预定制会把产能爬坡过程比较完整地呈现出来”，李斌希望大家能对新厂商多一些包容。

而且除了机制不同外，蔚来ES8车辆本身也被曝出一些问题。今年7月，有蔚来ES8车主反映，此款车的实际续航里程无法达到官方标准。“在高速行驶时（120公里/小时等速情况下），蔚来ES8的续航里程并未达到官方宣称的355公里综合续航里程，实际续航里程只有200公里出头。”作为对比，特斯拉 Model 3的续航里程为350-500公里。

关于此事，蔚来给出的解释是“现在看到的226公里，是以120公里/小时的速度在完全高速行驶下的续航结果。这方面没有国标要求，是厂家主动公布的。”蔚来还表示“ES8在NEDC（综合路况）下的续航能力是355公里+，这是严格达标甚至超标的。”

不过花50万元，却只能用于市区代步，这样的新型汽车是用户想要的吗？

业内对赌

实际上，关于新势力造车，业内也存在一些争议。8月初，小鹏汽车董事长何小鹏公开称，在新势力造车企业中，今年没有人可以交付1万辆。

8月5日，蔚来汽车创始人李斌隔空对赌何小鹏，即到今年年底前，蔚来肯定交付1万辆，赌注是一辆蔚来ES8 或一辆小鹏汽车。

与王健林和马云的1亿的赌约，以及董明珠和雷军的10亿赌约相比，李斌和何小鹏的“一辆车”的赌局并不算大，更多的是通过此次赌约揭露出造车新势力的一些问题。

同为造车新势力之一的小鹏汽车

当前，蔚来交付不足百辆，小鹏G3实验性地交付了39 辆新车，威马汽车预计下半年开始大批量交付。

从产品上来看，新势力造车与传统企业造车并无太大区别，回顾目前这些企业产品宣传，更多提及的是智能化，但实际上一些传统车企也已经搭载智能化系统，比如上汽荣威与阿里巴巴合作的部分车型，搭载阿里云OS操作系统，集成阿里通信、高德导航、阿里云和虾米音乐等资源。

而且在风险披露中，蔚来招股书提到“我们目前仅收到ES8有限数量的预订，这些预订也许会取消”，如何抓到首批用户并让用户满意，或许是新势力车企当前在考虑的问题。

“互联网公司造车就是一天到晚在瞎忽悠老百姓。” 2018北京车展期间，浙江吉利控股集团董事长李书福直言新势力造车不靠谱。不过，此话暂不能盖棺定论，一切还得等用户开上车再说。

“蔚来已来”，针对蔚来汽车的广告语，不少用户调侃这是“迟迟未能来”。上市之后，李斌能给用户交出一份满意答卷吗？我们拭目以待。