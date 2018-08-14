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受财报和收购交易影响 阅文开盘后股价最大跌幅超15%

受财报和收购交易影响 阅文开盘后股价最大跌幅超15%
2018年08月14日 10:38 新浪科技
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受财报和收购交易影响 阅文开盘后股价最大跌幅超15%
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　　新浪科技讯 8月14日上午消息，阅文集团(00772.HK)港股开盘之后，股价一路下跌，最低价为每股56.85港元。截止10:39分，阅文集团报每股56.95港元。相比昨日收盘价每股67港元，阅文集团今日开盘之后最大跌幅达15.14%。目前，阅文集团港股市值为516.20亿港元。

　　昨日，阅文集团公布截至2018年6月30日止六个月的未经审核业绩报告，财报显示，今年上半年阅文集团收入为22.83亿元，同比增长18.6%；经营盈利为5.67亿元，同比增长142.2%。期内盈利为5.04亿元，同比增长 136.2%。

　　截至2018年6月30日止六个月，阅文集团毛利率由去年同期的50.0%增长至52.4%，经营利润率由去年同期的12.2%增长至24.9%，纯利率由去年同期的11.1%增长至22.1%。

　　同样是在昨日，阅文集团发布公告称，拟以不超过155亿元的价格，收购新丽传媒100%股权。

　　创立于2007年的新丽传媒，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，制作的剧集作品包括《我的前半生》《白鹿原》《女医明妃传》《余罪》等，参与电影包括《悟空传》《情圣》《羞羞的铁拳》及《夏洛特烦恼》。

　　根据双方所达成的最终协议，新丽传媒既有的管理团队将会继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务，并有权对原创内容进行挑选，包括从阅文以外的平台选取素材。与此同时，新丽传媒将在阅文集团帮助下，接触阅文集团的内容库、作家平台及编辑队伍等资源。

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