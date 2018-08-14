人民日报：调查显示西方民众对社交媒体信任度下降

本报驻美国记者 郑 琪

日前，美国大型公关咨询公司爱德曼公布的一项调查结果显示，40%的受访者表示自己在过去一年内出于个人隐私考虑，关闭了至少一个社交媒体账号。业界分析认为，这一调查结果反映了公众对社交媒体信任度的下降。

爱德曼公司的这项调查在美国、英国、加拿大等9国开展，受访者达到9000人。今年初，该公司的另一项报告显示，全球仅有41%的用户表示信任社交媒体。在西方国家，人们对社交媒体的信任下降得尤其明显。

过去一段时间以来，以脸书、推特为代表的美国社交媒体平台屡屡传出用户数据泄露丑闻、虚假新闻、攻击性歧视性语言泛滥等问题，引起很多质疑和批评。今年3月，“剑桥分析”公司被曝出在上一轮美国总统大选期间，通过不正当手段获取了8700万脸书用户数据，用于预测和影响选民投票倾向。此前，美国知名征信机构艾可飞、互联网巨头雅虎、数据分析公司“深根分析”、打车软件运营商优步等，都先后传出过大规模用户信息失窃事件。

爱德曼公司总裁兼首席执行官理查德·爱德曼表示，全球各地都出现了对社交媒体的信心不足问题，人们因为隐私遭到侵犯而愤怒，同时也因为社交媒体上虚假新闻泛滥而被误导和迷惑。

用户对社交媒体信任度下降已经反映在一系列使用习惯上。有统计显示，脸书用户人均使用该平台的时间在减少，将近一半用户已采取措施减少在社交媒体平台分享个人信息，超过一半的互联网用户表示经常清除信息记录程序或网络浏览记录。汤森路透对美国互联网用户进行的调查显示，22%的受访者表示自己以保护模式使用浏览器；17%的受访者表示，当不使用电脑、手机或其他智能设备时，会用胶带将这些设备的摄像头遮住；14%的受访者表示自己更换了脸书、推特和其他社交媒体的账号。

分析认为，随着公众对社交媒体信任度的下降，企业依赖用户数据推送广告的商业模式可能会承受一定压力。在爱德曼公司的此次调查中，近一半受访者表示，不愿意为了获得个性化的广告体验而牺牲个人隐私。考虑到广告对社交媒体的重要性，70%的受访者表示，企业、广告发布者需对社交媒体施压，解决这些平台上虚假信息、攻击性内容泛滥的问题。

根据爱德曼公司的调查，62%的受访者表示，希望推出更严格措施监管社交媒体平台。今年5月底，被业界称为史上最严的欧盟《通用数据保护条例》正式生效。相较欧盟，美国在用户个人数据保护方面的监管工作较为滞后。但随着公众关切不断上升，美国政府关于加强相关监管立法的讨论正在不断增多。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2018年08月14日 22 版）