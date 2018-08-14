新浪科技> 互联网 > 正文

人民日报发文谈网络节目粉丝集资：得算个“明白账”

人民日报发文谈网络节目粉丝集资：得算个“明白账”
2018年08月14日 09:20 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　众筹追星持续走热，但资金去向不够透明，平台监管亟待加强

　　原标题：粉丝集资 得算个“明白账”（一线调查）

　　本报记者 钱一彬

　　日前，某网络选秀综艺节目的热度还未退去，三名女艺人退团风波就引发了广泛关注。谁来为花钱支持艺人成团的粉丝讨回公道？同时，也有不少粉丝提出集资账目不清、去向不明等问题，使得粉丝集资再次成为社会热点。

　　粉丝集资 日渐流行

　　刷专辑销量、买投票权、帮助宣传，网络便利化催生“粉丝众筹式追星”

　　“我花在追星上的钱，除了购买专辑和海报，大部分是用来参加网上‘应援’。”小琪是一名在校大学生，她口中的“应援”是指接应和援助，即粉丝群体通过集资，为偶像明星造势宣传。“比如，在明星生日前夕，一些粉丝团体会集资购买礼物，有的也会以明星名义集资开展公益活动。”

　　从集资购买户外广告位到推出主题轻轨列车，粉丝群体在互联网时代颇为活跃。“互联网平台的便利性，使以往较为分散的粉丝群体实现了网络化集聚。”北京大学文化产业研究院副院长陈少峰分析认为，从网络转发点赞到集资支持明星，基于互联网平台的粉丝行为具有了强大的动员和聚合能力。

　　依托互联网平台，一些粉丝团体已形成集数据、宣传、文案、探班等分工明确的团队，比如，为明星打榜投票的被称为“打投组”。“在明星发布新专辑或歌曲之前，‘打投组’会通过第三方App发起筹款。粉丝的参与金额在几元到上百、上千元不等。”前不久，在北京实习的小林就参与了一次类似的筹款活动，所筹款项将用于购买专辑刷高销量，“我身边的同学也有参与，但因为收入有限，参与金额相对较少。”

　　“移动互联网的蓬勃发展，为粉丝与明星间的高频互动提供了便利，也令双方关系中的‘伴生’属性加强。”中国艺术研究院副研究员孙佳山认为，如今一些粉丝不只是单纯地崇拜明星，也更期待与其“共同成长”。“粉丝期望通过自身贡献获得个人和集体间的认同感，进而催生了‘粉丝众筹式追星’。”

　　以网络综艺节目《创造101》为例，根据赛制，参赛选手淘汰与否取决于观众的投票数。很多粉丝通过购买视频网站会员或定制卡，获取更多投票权。“会员和非会员的票数差异很大，有时候觉得制作方是在利用选手诱导甚至‘绑架’粉丝。”小惠是一名大三学生，为了支持喜爱的选手，不仅自己购买了视频网站会员，还号召身边人一起购买并投票，“选手的实力比拼最后演变成了各家粉丝的财力竞争，有着明显的拜金和功利色彩。”数据显示，截至该节目决赛当日，公开集资总金额已超过4000万元。

　　分工细致、组织复杂、金额庞大，粉丝集资现象流行的同时，暴露出的问题也不容忽视。日前，有媒体报道，某网络选秀综艺节目粉丝集资项目组织者携款失联，不少粉丝发帖质疑集资款使用问题。“‘凡筹款必贪钱、事后总起争议’的说法一直都有。粉丝会在筹款集资上的公开透明程度参差不齐。”小琪说。

　　集资行为 亟须规范

　　不少集资项目是非官方自发行为，粉丝应谨防受骗，追星应理性、适度

　　“除了演艺明星所属经纪公司成立的官方粉丝团队，还有不少在贴吧、站点等自发组织的粉丝会。一旦涉及筹款集资，我最担心的就是被骗。”家住江苏南京的小许说，“两年前曾参与某明星贴吧组织的筹款活动，但组织者事后列出的账目明细不清，不久后便不知去向。”

　　“经纪公司或明星个人与粉丝团体之间，一般不会形成直接的经济往来。”从事演艺经纪工作的秦先生介绍说，一些较大的粉丝组织负责人可能会和经纪公司直接接触，“多数筹资行为并不直接由经纪公司官方发起，而属于粉丝组织的自发行为。”

　　“粉丝集资行为既不属于互联网募捐，也有别于普通的民事赠与。如果粉丝集资的组织者通过虚构事实，诱骗粉丝出资，擅自挪用款项，可能构成诈骗。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍分析，目前的确有不少诈骗分子，利用明星影响力在网络社交平台上骗取钱财。

　　集资行为如不规范，不仅暗藏陷阱，还可能成为少数人的“生意经”。一位曾在某球队官方办事处工作的人员告诉记者，一些所谓的球迷会负责人，利用买卖双方信息不对等，谋取私利。“比如假借球队官方名义组织活动收取报名费，或明码标价兜售官方组织免费发放的纪念品或活动门票。”

　　有专家指出，除了资金去向存疑，粉丝集资行为如不合理引导，还可能产生过度沉迷或攀比等不良影响。以某偶像团体为例，在其总决选期间，粉丝可通过购买不同价位的专辑产品获得投票券，不同粉丝群体内部与群体间还不时出现攀比式的“集资竞赛”。

　　“粉丝追星，只要合理适度，本身也无可厚非，”陈少峰谈道，然而一旦超出适度范畴，就可能走向极端，“对青少年而言，如果过度沉迷，可能会给家庭带来巨大经济压力，甚至影响其健康成长。”

　　平台履责 加强监管

　　建议强化集资信息审核机制，推进账目透明公开，加强对诈骗活动打击力度

　　“我会以规模和口碑作为主要评判标准，不会参与规模较小的集资活动。”小许告诉记者，目前有一些第三方平台发起的集资项目，粉丝能看到项目进度，信息相对公开，具有一定可信度。

　　打开一款名为Owhat的手机App，在一个目标金额为2万元的“应援”项目介绍中，发起人详细列明了所购物品内容和数量，同时写道：“所有开支明细将在活动后公示。”然而，记者发现，并非所有项目都清晰透明，有的发起人并非团体组织而是普通个人。根据该App的声明条款解释，平台上的应援项目、商品信息均由发起人自行提供、上传，并自行承担相应法律责任。

　　“粉丝经济与互联网平台的结合，平台责任界限是绕不开的话题。”陈少峰说，目前，对平台关联责任的界定仍待明晰。他建议，平台方应形成一套完整的信息审核、资质认定和侵权追责机制，不仅要做到信息透明，还要对粉丝行为合理引导，“比如，对未成年人，平台方可通过技术手段设置金额上限、开启身份验证和限定使用时长等。”

　　据了解，目前一些成立较早、规模较大的粉丝团体，在财务方面都有相应规定，包括账目公开、票据真实、允许查看等。“粉丝团体加强自我管理的同时，监管部门的监管也不能滞后。”朱巍表示，监管部门一方面应将高额资金筹集活动纳入监管视野，另一方面也应加大对诈骗活动的打击力度。

　　孙佳山建议，粉丝群体自身也要发挥监督的主动性：“粉丝们应认识到，集资支持不是粉丝文化的全部内涵，追星也应理性，出现问题时，应积极配合监管。”

　　（丁安一参与采写） 

　　记者手记

　　以良法善治呵护成长

　　粉丝在众筹集资行动中投入一定资金，多出于自愿，缘于他们因共同喜好而相聚，因共同愿景而付出。

　　尽管多数粉丝集资行为无过多功利色彩，然而一些不法分子却蠢蠢欲动。由于内部管理与资金规模不相匹配，源于自愿的粉丝集资就成了少数人敛财牟利的幌子，最后往往令“众筹”变“众愁”。

　　面对庞大的集资规模，完全依靠粉丝群体的自觉，无法杜绝违法违规行为的发生，因此，亟待建立一套完整、高效的内外监管体系。追星路上的粉丝或理性或疯狂，但保护好粉丝的合法财产权益却不应含糊。粉丝集资，得算个“明白账”。要做到项目真实、流程透明、去向公开、收支清晰，既需要平台把好审核关、做好监督员，更需要监管部门及时出台管理办法，划出硬杠杠。

　　此外，从监管的层面看，面对类似于粉丝集资这样的新生事物，也应该创新监管方式，以良法善治，呵护健康成长。

　　《 人民日报 》（ 2018年08月14日 06 版）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有