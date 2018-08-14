人民日报发文谈网络节目粉丝集资：得算个“明白账”

众筹追星持续走热，但资金去向不够透明，平台监管亟待加强

原标题：粉丝集资 得算个“明白账”（一线调查）

本报记者 钱一彬

日前，某网络选秀综艺节目的热度还未退去，三名女艺人退团风波就引发了广泛关注。谁来为花钱支持艺人成团的粉丝讨回公道？同时，也有不少粉丝提出集资账目不清、去向不明等问题，使得粉丝集资再次成为社会热点。

粉丝集资 日渐流行

刷专辑销量、买投票权、帮助宣传，网络便利化催生“粉丝众筹式追星”

“我花在追星上的钱，除了购买专辑和海报，大部分是用来参加网上‘应援’。”小琪是一名在校大学生，她口中的“应援”是指接应和援助，即粉丝群体通过集资，为偶像明星造势宣传。“比如，在明星生日前夕，一些粉丝团体会集资购买礼物，有的也会以明星名义集资开展公益活动。”

从集资购买户外广告位到推出主题轻轨列车，粉丝群体在互联网时代颇为活跃。“互联网平台的便利性，使以往较为分散的粉丝群体实现了网络化集聚。”北京大学文化产业研究院副院长陈少峰分析认为，从网络转发点赞到集资支持明星，基于互联网平台的粉丝行为具有了强大的动员和聚合能力。

依托互联网平台，一些粉丝团体已形成集数据、宣传、文案、探班等分工明确的团队，比如，为明星打榜投票的被称为“打投组”。“在明星发布新专辑或歌曲之前，‘打投组’会通过第三方App发起筹款。粉丝的参与金额在几元到上百、上千元不等。”前不久，在北京实习的小林就参与了一次类似的筹款活动，所筹款项将用于购买专辑刷高销量，“我身边的同学也有参与，但因为收入有限，参与金额相对较少。”

“移动互联网的蓬勃发展，为粉丝与明星间的高频互动提供了便利，也令双方关系中的‘伴生’属性加强。”中国艺术研究院副研究员孙佳山认为，如今一些粉丝不只是单纯地崇拜明星，也更期待与其“共同成长”。“粉丝期望通过自身贡献获得个人和集体间的认同感，进而催生了‘粉丝众筹式追星’。”

以网络综艺节目《创造101》为例，根据赛制，参赛选手淘汰与否取决于观众的投票数。很多粉丝通过购买视频网站会员或定制卡，获取更多投票权。“会员和非会员的票数差异很大，有时候觉得制作方是在利用选手诱导甚至‘绑架’粉丝。”小惠是一名大三学生，为了支持喜爱的选手，不仅自己购买了视频网站会员，还号召身边人一起购买并投票，“选手的实力比拼最后演变成了各家粉丝的财力竞争，有着明显的拜金和功利色彩。”数据显示，截至该节目决赛当日，公开集资总金额已超过4000万元。

分工细致、组织复杂、金额庞大，粉丝集资现象流行的同时，暴露出的问题也不容忽视。日前，有媒体报道，某网络选秀综艺节目粉丝集资项目组织者携款失联，不少粉丝发帖质疑集资款使用问题。“‘凡筹款必贪钱、事后总起争议’的说法一直都有。粉丝会在筹款集资上的公开透明程度参差不齐。”小琪说。

集资行为 亟须规范

不少集资项目是非官方自发行为，粉丝应谨防受骗，追星应理性、适度

“除了演艺明星所属经纪公司成立的官方粉丝团队，还有不少在贴吧、站点等自发组织的粉丝会。一旦涉及筹款集资，我最担心的就是被骗。”家住江苏南京的小许说，“两年前曾参与某明星贴吧组织的筹款活动，但组织者事后列出的账目明细不清，不久后便不知去向。”

“经纪公司或明星个人与粉丝团体之间，一般不会形成直接的经济往来。”从事演艺经纪工作的秦先生介绍说，一些较大的粉丝组织负责人可能会和经纪公司直接接触，“多数筹资行为并不直接由经纪公司官方发起，而属于粉丝组织的自发行为。”

“粉丝集资行为既不属于互联网募捐，也有别于普通的民事赠与。如果粉丝集资的组织者通过虚构事实，诱骗粉丝出资，擅自挪用款项，可能构成诈骗。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍分析，目前的确有不少诈骗分子，利用明星影响力在网络社交平台上骗取钱财。

集资行为如不规范，不仅暗藏陷阱，还可能成为少数人的“生意经”。一位曾在某球队官方办事处工作的人员告诉记者，一些所谓的球迷会负责人，利用买卖双方信息不对等，谋取私利。“比如假借球队官方名义组织活动收取报名费，或明码标价兜售官方组织免费发放的纪念品或活动门票。”

有专家指出，除了资金去向存疑，粉丝集资行为如不合理引导，还可能产生过度沉迷或攀比等不良影响。以某偶像团体为例，在其总决选期间，粉丝可通过购买不同价位的专辑产品获得投票券，不同粉丝群体内部与群体间还不时出现攀比式的“集资竞赛”。

“粉丝追星，只要合理适度，本身也无可厚非，”陈少峰谈道，然而一旦超出适度范畴，就可能走向极端，“对青少年而言，如果过度沉迷，可能会给家庭带来巨大经济压力，甚至影响其健康成长。”

平台履责 加强监管

建议强化集资信息审核机制，推进账目透明公开，加强对诈骗活动打击力度

“我会以规模和口碑作为主要评判标准，不会参与规模较小的集资活动。”小许告诉记者，目前有一些第三方平台发起的集资项目，粉丝能看到项目进度，信息相对公开，具有一定可信度。

打开一款名为Owhat的手机App，在一个目标金额为2万元的“应援”项目介绍中，发起人详细列明了所购物品内容和数量，同时写道：“所有开支明细将在活动后公示。”然而，记者发现，并非所有项目都清晰透明，有的发起人并非团体组织而是普通个人。根据该App的声明条款解释，平台上的应援项目、商品信息均由发起人自行提供、上传，并自行承担相应法律责任。

“粉丝经济与互联网平台的结合，平台责任界限是绕不开的话题。”陈少峰说，目前，对平台关联责任的界定仍待明晰。他建议，平台方应形成一套完整的信息审核、资质认定和侵权追责机制，不仅要做到信息透明，还要对粉丝行为合理引导，“比如，对未成年人，平台方可通过技术手段设置金额上限、开启身份验证和限定使用时长等。”

据了解，目前一些成立较早、规模较大的粉丝团体，在财务方面都有相应规定，包括账目公开、票据真实、允许查看等。“粉丝团体加强自我管理的同时，监管部门的监管也不能滞后。”朱巍表示，监管部门一方面应将高额资金筹集活动纳入监管视野，另一方面也应加大对诈骗活动的打击力度。

孙佳山建议，粉丝群体自身也要发挥监督的主动性：“粉丝们应认识到，集资支持不是粉丝文化的全部内涵，追星也应理性，出现问题时，应积极配合监管。”

（丁安一参与采写）

记者手记

以良法善治呵护成长

粉丝在众筹集资行动中投入一定资金，多出于自愿，缘于他们因共同喜好而相聚，因共同愿景而付出。

尽管多数粉丝集资行为无过多功利色彩，然而一些不法分子却蠢蠢欲动。由于内部管理与资金规模不相匹配，源于自愿的粉丝集资就成了少数人敛财牟利的幌子，最后往往令“众筹”变“众愁”。

面对庞大的集资规模，完全依靠粉丝群体的自觉，无法杜绝违法违规行为的发生，因此，亟待建立一套完整、高效的内外监管体系。追星路上的粉丝或理性或疯狂，但保护好粉丝的合法财产权益却不应含糊。粉丝集资，得算个“明白账”。要做到项目真实、流程透明、去向公开、收支清晰，既需要平台把好审核关、做好监督员，更需要监管部门及时出台管理办法，划出硬杠杠。

此外，从监管的层面看，面对类似于粉丝集资这样的新生事物，也应该创新监管方式，以良法善治，呵护健康成长。

《 人民日报 》（ 2018年08月14日 06 版）