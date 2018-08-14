深击|夹缝生存：游戏两山与Others

腾讯 游戏VS 网易 游戏 游戏VS游戏

新浪科技 韩大鹏

在不久前的ChinaJoy上，当游戏厂商大佬们站在台上，大谈特谈游戏行业如何“高歌猛进”之时，盛大游戏副总裁谭雁峰一语中的，直指行业现状及困境所在。

今年是游戏的三荒年——产品荒、流量荒、用户荒：流量正高度集中，头部玩家占据着行业大部分流量，六七成用户被腾讯网易锁定，产业竞争也将更加激烈，中小企业生存愈发困难。

事实上，在中国互联网领域中，人口红利逐渐消失已是不争的事实。

游戏行业更甚，经过几年的教育与洗牌，单机游戏向网游手游的转化基本完成。资料显示，中国已成为全球最大的游戏市场，端游、手游乃至VR游戏等的玩家总和已突破5亿，用户规模碰触“天花板”，新玩家增长率逐年下降，游戏行业已从增量市场变为存量。

此般形势下，游戏厂商间的竞争发生了转移：产品的精粮细作已非生存的必然条件，流量入口将决定其“生死”，掌握分发渠道和大量资金者，将对一款游戏的未来乃至行业格局产生直接影响。

所以，在过去两三年中，国内游戏市场正模糊地分为了三大类：腾讯游戏、网易游戏和The Others。

App Store策略游戏免费榜单中，腾讯游戏霸榜前四

两强

时至今日，网易游戏是否还能“自成一派”？是否还处于两强相争？仍是行业观察者热衷谈论的话题。

今年8月9日，网易游戏发布了2018年第二季度财报。财报显示，游戏业务为网易贡献100.61亿元净营收，较去年同期增长6.69%，同时也较上一季度增长了14.84%。

游戏观察人士向新浪科技指出，从本次业绩财报上看，不好预估其是否有“回暖”迹象，因为游戏行业的财报普遍滞后。从游戏产品看，网易在近两年曾出现过多个爆款，例如手游《阴阳师》，在2016年底霸榜一个月，破千万的DAU，致使网易当时的营收直线飙升。

但是，《阴阳师》的火爆维持了半年，氪金严重也遭到了众多玩家吐槽。在知乎上一篇《你为何卸载阴阳师》的文章中，多数玩家指出，该游戏“投入回报不合理，时间精力金钱投入过高，玩起来得累”，此外，游戏评论区对于角色的吐槽屡见不鲜。另一方面，当时腾讯的《王者荣耀》迅速崛起，使得《阴阳师》活跃玩家流失。

另一款产品《荒野行动》也曾让网易风光无限。在去年下半年的“吃鸡”战役中，《荒野行动》先拔头筹，DAU曾突破2500万，再次霸榜。媒体曾报道，网易游戏内部团队熬夜奋战消除bug，当时有员工认为，属于网易的时代来临了。

遗憾的是，在成功“吃鸡”道路上，腾讯再次成为了拦路虎。

腾讯与韩国蓝洞公司关于《绝地求生》的摩擦声不断，在去年年底拿下代理权后，腾讯开始专注于“吃鸡”手游，派出天美工作室和光子工作室参与研发，《全军出击》、《刺激战场》相继上线。

一方面，在游戏玩法均是模仿端游的情况下，流量优势则显得异常重要。腾讯类游戏的普遍特点是，玩家的微信、QQ作为登录账号后自动抓取作为游戏好友，而网易类游戏则需要添加。

另一方面，腾讯在《斗鱼》等直播平台上为“吃鸡”倾注了大量资源，在《斗鱼》上，《绝地求生》、《全军出击》、《刺激战场》、《王者荣耀》等长期处于显著位置，几款游戏的平均在线观看人数均突破50万人次。同时，腾讯还举办了《TGA大奖赛》等赛事，此举锁定了大量“吃鸡”玩家。网易“吃鸡”被指出局。

海淘

虽然网易“吃鸡”在国内市场遭阻击，但其众多游戏在游戏出海的道路上“一帆风顺”。这归功于网易在多元品类布局和海外发行上的战略调整。

港澳台和其他亚洲地区成为了网易游戏出海的重镇。数据显示，《终结者2:审判日》登顶了全球59个国家的游戏下载榜，《决战！平安京》则登顶台湾App Store及Google Play下载榜，跻身泰国、越南等地区的各大畅销榜前列；《第五人格》也在港澳台和泰国的App Store登顶。

业内分析认为，虽然各家公司均涉及游戏出海，但网易游戏有模式创新，例如《第五人格》等，且形成了一定壁垒，同类厂商较难复制。更重要的是，在海外市场不涉及流量问题，即主要竞争对手腾讯没有了社交流量优势，所以产品的精良习作和多元化占据了主导低位，这也是为何网易游戏“海淘”较为成功的重要原因之一。

从其他国内的游戏大厂看，近两年来更是以“海淘”展示了全球化野心。在CJ展上，游戏出海已是经久不衰的话题。甚至有厂商大佬直言：游戏行业不出海就出局。

所有厂商中，腾讯仍是最壕的买家。据新浪科技不完全统计，近三年来，腾讯先后收购了三十余家海外游戏公司，包括著名的CJ Games、Riot games、Supercell等。

盛大游戏相关负责人曾对新浪科技表示，从2010年前后，中国游戏企业出海就已经从单纯授权、自主经营向着包括收购在内的多种方式的出海。在国内市场竞争日益激烈的情况下，为了进一步发展进行海外收购或是跨界投资都是必然趋势。

但全球市场的差异化却给很多国内厂商带来了烦恼。

有厂商负责人向新浪科技透露，第一是文化方面的差异，有些产品在国内火热，但并不被当地用户认可；第二是相关法律法规的限制，例如防沉迷系统的时间，各国均有自己的设定；第三是渠道，在国内各大厂商已建立了渠道合作机制，而在海外则涉及到与当地新代理商的合作，另外还有海外版权问题等。

“港澳台仍然是最容易进入的地区”，该负责人认为，港澳台地区对于游戏的修改相对较少，玩家习惯及操作类似，很多游戏可以“照搬原样”，但需要针对性地进行市场推广。此外，东南亚地区也存在大量中国玩家，复制交易。

“出海比较难的还是日本和欧美”，上述负责人指出，这些国家的游戏氛围较浓，各领域的游戏厂商齐备，国内产品很难打开新市场。例如欧美，很多风靡全球的游戏类型源于此地，国内厂商要想进军，复制模式显然行不通，且玩家先入为主的理念已根深蒂固。而日本则恰恰相反，国际热门游戏在此常吃“闭门羹”，一些小而美的独立游戏在此盛行，“比如年初在国内火爆的青蛙旅行，就出自日本制作团队，很多游戏风格都独树一帜”，所以，对于全世界的游戏公司来说，日本可能是最难攻陷的市场。

业内有观点认为，在出海道路上，网易相比腾讯和Others，在多元化产品和出海节奏上更甚一筹，但从腾讯收购众多海外公司来看，未来双方仍存在激烈“抢滩”的可能。

电竞

Others的发展道路各有不同。除“海淘”外，产品所催生出的电竞产业是各家的重点布局，完美世界是其中之一。

“我习惯将电竞比喻为NBA，NBA的模式已不是靠篮球本身，而是多种商业模式”，完美世界CEO萧泓在接受新浪科技采访时指出，目前电竞还处于初期阶段，但未来的前景十分广阔，在未来二三十年，电竞的规模也将超过传统体育。在他眼中，虽然国内电竞的发展时间短，产业链及体系还未丰富，但多方都在努力，“中国水平和世界主流水平已经不相上下了”。

根据全球电竞大会数据显示，过去3年内，中国电子竞技产业用户增长率持续保持在20%以上，用户规模增长超1亿人，预计2018年用户规模将达到4.3亿人，2018年我国电竞产业规模预计将超过880亿元。

腾讯、网易和Others也在电竞上均倾注了大量资金：今年2月，网易宣布“砸”10亿布局电竞对标腾讯；今年6月，腾讯集团COO任宇昕表示，公司将继续加大对电竞业务的投入力度。

前景虽然广阔，但目前来看，电竞在商业上成功的产品数量较少，在数以万计的游戏中，仅有DOTA2、CS:GO、王者荣耀、绝地求生及暴雪系即时战略等真正属于电竞游戏。

“电竞涉及的面儿相当广泛，空间虽然大但难度很高”，独立游戏分析师告诉新浪科技，区别于单一产品，电竞涉及到职业战队及赛事策划等，很多项目非单一公司所能及，需要团队协作多方协调。从产品上看，电竞游戏在“调教”上难度极大，例如暴雪系星际争霸2，虽然只有三个种族，但要遵循兵种相克，往往一个版本发布之前，需要请职业选手反复测试平衡性，“这款游戏已经8年了，逐渐走向衰落，但现在仍有玩家在吐槽游戏平衡性问题”。另一方面，职业化运营要同时兼备娱乐性与竞技性，且必须具备观赏性，这些对于厂商的研发要求程度极大。

结语

在失去流量渠道优势的当下，Others选择“广撒网”：开始布局游戏产业的多个领域，谋求发展。

变化的是：盛大游戏“吃”传奇多年，今年宣称未来将打造至少10部传奇大电影；完美世界则与四川传媒学院共建“国际游戏与电竞学院”，培养产业人才；游族网络拿下IP后，力推《权力的游戏》正版改编手游；巨人网络则选择在AI上布局，称要用AI改造游戏……

不变的是：游戏行业清晰的变现方式和一炮而红的潜在可能，未来这一领域仍将吸引源源不断的创业者，各路资本仍会逐鹿，Others们的格局将如何演变变得很难预估。