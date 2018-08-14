路透社：传曹操专车和EvCard寻求共7.3亿美元融资

新浪科技讯 北京时间8月14日早间消息，据路透社报道，知情人士透露，两家由强大的中国汽车制造商支持的电动汽车共享平台计划寻求总额约7.3亿美元的外部融资，以支持其增长。

此举正值中国政府通过持续推广新能源汽车来降低污染、促进尖端技术发展之际。

知情人士表示，吉利支持的曹操专车计划以30亿美元的估值展开最高30亿元人民币（4.37亿美元）的融资。

上汽集团支持的电动汽车租赁服务EvCard也考虑通过外部投资者融资20亿元人民币（2.92亿美元）。

这两家平台均表他们是中国首家提供新能源汽车共享服务的平台。曹操专车目前在中国25座城市运营，拥有大约1.6万辆吉利生产的新能源汽车。EvCard大约在62座城市运营，在用汽车约为2.7万辆。

曹操专车尚未对此置评。吉利发言人拒绝对此置评。

EvCard和上汽集团尚未对此置评。

中国新能源汽车领域正在快速扩张。根据政府数据，截至3月底，约有102家公司生产355款不同的电动、混动和燃料电池汽车。

蔚来、威马、小鹏都已经通过阿里巴巴、百度和腾讯等重量级投资者融资，总额达到数十亿美元。

中国共享汽车巨头滴滴今年2月表示，他们将与包括比亚迪、福特中国合作伙伴、雷诺-日产-三菱联盟和吉利在内的12家汽车厂商共同建立电动汽车共享服务。

曹操专车聘用自己的司机，而且还提供商业车辆和同城配送服务。该平台今年1月获得10亿元人民币的融资，估值达到100亿元人民币（15亿美元）。

EvCard以小时为单位出租车辆，他们去年12月与宝马合作在成都推出了一项共同品牌服务。(书聿)