美团IPO就差敲锣了“谁是外卖一哥”仍吵得不可开交

李隽

[艾瑞咨询报告称，美团点评的市场份额从2015年的31.7%，增至截至2018年3月31日的59.1%。易观国际研究报告则称，2018年一季度饿了么+百度外卖的市场交易份额占比达48.9%，美团外卖为45.4%。]

今年6月递交招股书的美团点评赴港上市在即，但IPO正式开启前公司在行业中地位到底如何？仍然在市场中引发了较大争议。

近日，美团点评推出“美团闪购”辐射快零售、开放无人配送平台等。而针对“美团闪购”，饿了么几乎在同时宣布开放本地配送服务网，将医药、生鲜等非餐饮品类纳入配送范围内，私有化之后全面融入阿里新零售体系。美团跟饿了么，到底谁才是外卖一哥？

尽管美团点评在招股书当中声称自己行业第一，占据近六成市场份额。不过，第一财经记者发现，在不同的第三方咨询机构和卖方机构的研报中，美团跟饿了么到底谁是真正的“一哥”，却没有一个明确定论，在饿了么各种财务数据没有正式对外披露前，投资者依然无法作出有效判断。

自称近六成市场份额

2015年外卖成为了互联网行业风口。美团点评快速跟进，跟饿了么、百度外卖展开了外卖补贴战。

在营业收入来看，美团2015年至2017年分别为40亿元、130亿元、339亿元，2016年、2017年同比分别增长223.2%、161.2%。外卖业务是美团增速最快的一部分，收入从2015年的1.74亿元暴增到2017年的210.32亿元，占美团总收入的比例从2015年的4.3%增长到2017年的62%。

美团在招股书中称，“外卖餐饮分部为我们2016年及2017年收入增长的主要贡献者。餐饮外卖分部的收入主要来源于，一方面是商家就来自我们平台的订单支付的佣金（通常按已完成交易价值的百分比确定），另外则是以各种形式提供予商家的在线营销服务，以及就我们完成配送服务而向交易用户及商家收取配送费。”

在创始人王兴的规划中，美团的未来是服务电商平台，美团对标的海外企业是亚马逊。国内有大约6.5亿的中产阶层，这一用户群体有着巨大的服务需求，包括旅行、出行等。“仔细观察所有垂直领域后，你会发现它们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户，基本上就是同一群人。”

美团点评招股书在“行业概览”的部分称：“我们同意就2018年6月21日刊发的艾瑞咨询报告，支付人民币56万元的委托费用。”“中国餐饮外卖行业目前的领导者是美团点评，美团点评的市场份额从2015年的31.7%，增至截至2018年3月31日的59.1%。”

然而，美团点评自称占据近六成市场份额的说法，却并没有得到业界的一致认同。

饿了么才是外卖“一哥”？

相比美团雇佣艾瑞咨询作为行业参考，易观国际对外卖市场的数据统计，跟艾瑞咨询呈现出不一样的图景。

易观国际研究报告称，2018年第一季度中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达705.8亿元人民币，环比上涨4.2%。与去年同期相比，增幅达96.7%。对中国互联网餐饮外卖市场而言，每年第一季度都会受到季节性因素影响，但2018年第一季度首次出现环比上涨，这主要得益于外卖服务进一步深化，春节期间外卖物流持续优化和运力的跟进保持了订单量的增长，以及居民消费的提升带来了客单价的上涨。

“从2018年第一季度中国互联网餐饮外卖市场厂商交易份额情况来看，饿了么+百度外卖的市场交易份额占比达48.9%。美团外卖则以45.4%的交易份额占比紧随其后。饿了么加美团外卖的市场份额占比持续走高，两家持续抢占市场份额，市场高度集中。”

从去年下半年易观国际统计得出的市场占有率比对来看，饿了么才是行业“一哥”：2017年第三季度，饿了么与百度外卖占比为48.8%，美团外卖占比为43.1%；2017年第四季度，饿了么与百度外卖占比为49.8%，美团外卖占比为43.5%。其实就是从去年下半年开始，易观国际的统计显示连续三个季度，饿了么的市场份额都在美团点评之上。

“由于外卖用户具有刚性的消费需求，且在高频消费下长期维持较高的增长量、稳定的高流量以及仍被业态看好的行业发展空间等等行业价值，外卖市场竞争依旧高热。一季度末，滴滴高调入局，正式试水外卖业务，并在4月初在江苏省无锡市上线了首个滴滴外卖业务。紧接着，4月2日，阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。阿里给出的纳入饿了么后的新零售战略布局显示，饿了么将与口碑一起共同拓展全新本地生活服务版图。”易观国际称。

某知名电商企业融资业务高管向第一财经记者表示，易观更多以厂商交易份额为标准算出的市场占有率，艾瑞以市场用户份额为标准算出的市场占有率，两者统计口径的确有所不同，到底谁才是外卖“一哥”，估计要等饿了么最终公布财务数据后，才有一个明确的答案。不过目前饿了么已经基本私有化，短期内要公布完整财务数据的可能性并不大，另外考虑到阿里已经控股，饿了么原来创始人团队跟投资人已经没有什么套现压力，所以短期内估计不会单独分拆上市。

券商报告也“打架”

到底谁才是“一哥”，券商研究报告也有各自不同的看法，安信证券跟广发证券的研究报告，就出现了针锋相对的情况。

安信证券分析师黄守宏在关于美团的研究报告中表示，外卖行业历经了补贴大战后，美团凭借精细化成本控制、品质供给与美团点评平台引流，于4年后反超饿了么，市占率达56%，饿了么36%市占率位列第二，行业头部集中，新进入者威胁不大。美团外卖已实现盈利，毛利率2017年首度转正为8.1%，未来随行业竞争趋稳+规模效应提升佣金率+成本精细化控制，盈利能力或迎来较快拉升。

广发证券分析师旷实表示，随着互联网巨头的进场和发力，自2015年起，外卖市场已形成美团、饿了么、百度外卖三足鼎立之势，至2017年8月随着饿了么收购百度外卖，外卖O2O市场已经变为美团与饿了么双寡头时代。“饿了么的市占率达到51.5%，美团市占率达到40.1%，两家合计超过外卖O2O市场的九成。”

天风证券分析师姜明则称，美团外卖跟饿了么的流量来源非常复杂，真正合理的口径应该是，“美团外卖+美团+大众点评+微信+QQ”，“饿了么+百度外卖+支付宝+淘宝”之间的流量比较，流量入口的复杂性使得行业格局显得更加扑朔迷离，第三方咨询机构给出的数据也存在出入。

尽管美团跟饿了么之间的份额角逐争夺战打得如火如荼，然而餐饮行业总体来说，其实并不好过。艾瑞咨询发布的研究报告《中国智慧餐饮行业研究报告》称，“与整个行业的稳步增长不同的是，餐饮企业的经营难度越来越大。北上广深四大城市每个月餐饮门店的倒闭率高达10%。一个餐饮门店的寿命长则3～4年，短则几个月就已经终结，高淘汰率成为餐饮行业的常态。中国烹饪协会数据显示，2016年，全国餐饮百强企业的利润率仅4.70%，众多餐饮商家面临着房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的‘三高一低’的困境，利润空间被不断压缩。”

（实习生刘公平对本文亦有贡献）