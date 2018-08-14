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里拉早盘跌近10% 土耳其“救市” 携程关闭里拉支付

里拉早盘跌近10% 土耳其“救市” 携程关闭里拉支付
2018年08月14日 01:36 新京报
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　　里拉早盘跌近10% 土耳其“救市” 携程关闭里拉支付

　　当地时间2018年8月10日，土耳其伊斯坦布尔，一名男子在外汇交易所兑换外币。 图/视觉中国

　　8月10日，大跌约17%后，昨日土耳其里拉早盘跌近10%，在土耳其央行公布汇市救市计划后，土耳其里拉汇率盘中止跌回升，收复7.00关口，一度回升至6.47附近，不过反弹未能持续，截至发稿时，土耳其里拉兑美元汇率为6.91，土耳其里拉兑美元汇率下跌6.5%。

　　受里拉汇率近日大跌影响，在美上市的携程已关闭里拉支付。

　　新京报记者 王全浩 顾志娟 实习生 赵昕

　　土耳其央行公布救市计划 里拉一度反弹

　　8月10日，受美国对土耳其钢铁产品加征关税的影响，土耳其法定货币土耳其里拉兑美元汇率大幅贬值，Choice数据显示，截至收盘，里拉兑美元汇率暴跌达17%，盘中一度达到6.806土耳其里拉兑1美元，土耳其里拉贬值幅度刷新了年内纪录。

　　土耳其汇市崩盘引发全球关注，以8月10日收盘数据计算，土耳其里拉兑美元年内已贬值40%。

　　昨日早盘，土耳其汇市依然呈现崩盘状态，开盘即跌穿7.00关口，跌幅近10%。Choice数据显示，土耳其里拉兑美元汇率一度达到7.15比1。

　　8月13日午盘后，土耳其央行宣布增加本国银行流动性；将所有期限里拉债务工具准备金率下调250个基点，部分期限的非核心外汇负债的存款准备金率下调400个基点。多项调整措施后，约100亿里拉、60亿美元和30亿美元等值黄金的资产提供给金融系统。上述消息使得早盘急跌的土耳其里拉兑美元汇率得以缓和。土耳其里拉反弹，收复7.00关口，一度回升至6.47附近。

　　据新华社报道，此前土耳其总统埃尔多安在土耳其东北部城市巴伊布尔特发表讲话，称土耳其面临“经济战争”，号召全国人民保持镇定，把“家中枕头下的美元、欧元和黄金都换成土耳其里拉”。然而，这番讲话并没能止住里拉的跌势。作为中东经济大国和重要新兴经济体，土耳其里拉在一天之内呈两位数暴跌可谓惊心动魄，拖累欧美主要银行股也出现大跌。里拉汇率加速下行引发国际市场对里拉前景的担忧。高盛此前警告，如果里拉汇率持续下行，土耳其银行业将面临资本受侵蚀的风险。

　　里拉暴跌殃及全球股市及新兴市场货币

　　作为曾经新兴市场的“明星国家”，土耳其汇市崩盘，使得全球金融市场对新兴市场国家避险情绪升温，南非兰特一度闪崩触及2016年6月以来低位。印尼盾重挫逼迫印尼央行干预汇市，俄罗斯卢布也一度大幅贬值超2.3%。

　　受到土耳其里拉汇率“崩盘”的影响，市场对欧洲主要银行在土耳其的债务风险担忧加剧。其中法国巴黎银行、意大利裕信银行、西班牙对外银行是主要的海外贷款机构。

　　昨日，欧洲股市开盘多数延续跌势，截至发稿时，德国DAX指数下跌0.67%；法国CAC40指数下跌0.28%；意大利MIB指数下跌1.10%；西班牙IBEX35指数下跌1.07%；荷兰AEX指数下跌0.42%；奥地利ATX指数下跌1.32%；比利时BFX指数下跌0.75%。

　　港股也受到土耳其里拉的利空影响。

　　昨日港股早盘低开，恒生指数低开1.44%，失守28000点，此后跌幅有所扩大，午后恒指跌幅收窄。截至收盘，恒指跌1.52%，报27936.57点；国企指数跌1.61%，报10766.51点；红筹指数跌1.92%，报4192.11点。

　　沪深两市股指全天低开后整体回暖。在计算机、5G、医疗健康等带动下，创业板三大指数升幅达1%。沪指、沪深300等跌幅也收窄至0.5%附近。金融权重股表现不佳。截至收盘，沪指跌0.34%报2785.87点，深成指涨0.36%报8844.86点，创业板指涨1.30%报1531.34点。

　　携程已关闭里拉支付

　　昨日，网传有用户在携程上使用土耳其里拉支付购买南航机票，再从南航微信渠道退票，从里拉暴跌造成的汇率差中套利。

　　新京报记者于昨日下午致电携程客服了解到，员工于昨晚七点左右接到网关维护的通知，关闭了里拉支付，现暂时无法用里拉购买机票。目前携程显示里拉支付网关还在进行维护中，维护尚未完成，开放时间不确定。

　　汇市扫描

　　新兴市场货币汇率承压 人民币下行压力可控

　　分析称，里拉暴跌拖累欧元走低，进而推高美元指数，给人民币带来一定被动贬值压力

　　昨日，土耳其里拉继续暴跌，早盘兑美元跌幅接近10%，美元兑里拉最高至7.2149。午后，土耳其央行宣布增加本国银行流动性；将所有期限里拉债务工具准备金率下调250个基点，部分期限的非核心外汇负债的存款准备金率下调400个基点。多项调整措施后，约100亿里拉、60亿美元和30亿美元等值黄金的资产提供给金融系统。

　　土耳其央行的救市措施宣布后，里拉有所拉升，兑美元跌幅收窄至2%左右。

　　在土耳其里拉暴跌的背景下，美元指数持续走强，昨日早盘再次刷新13个月高位至96.52，最低值为96.27，几乎稳站96上方。

　　新兴市场汇率大面积下跌，南非兰特闪崩

　　土耳其里拉危机有向其他新兴市场货币蔓延的趋势。昨日，南非兰特出现闪崩，兑美元跌近10%，跌幅为2016年6月以来最高水平，最低达0.0639。墨西哥比索兑美元最低达0.0516，跌幅超2%。印尼盾重挫，下跌近1%至1美元兑14636.1印尼盾，创下2015年10月以来新低，成为昨日表现最差的亚洲货币。印度卢比对美元一度跌幅达1.13%，创历史新低。越南盾兑美元也跌至纪录新低23315。

　　受美元指数大涨影响，人民币汇率出现下跌。中国外汇交易中心的最新数据显示，昨日人民币对美元汇率中间价报6.8629元，下调234个基点，创去年5月31日以来新低。在岸市场人民币兑美元即期汇率昨日开盘价报6.8762，其后走低，16:30收盘报6.8767，创去年5月24日以来新低，较上一交易日跌193点。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对新京报记者表示，近期土耳其里拉大幅下跌有其自身特殊性原因。尽管避险扩散会带动一些新兴市场货币走低，但并不意味着近期会有大批新兴市场国家进入货币危机状态。

　　土耳其国内经济基本面与我国存在鲜明差异，因此里拉暴跌并不会对人民币走势带来直接冲击。其存在的间接影响路径主要是：里拉暴跌拖累欧元走低，进而推高美元指数，从而给人民币带来一定被动贬值压力。王青判断，短期内美元冲高幅度仍相对有限，人民币下行压力相对可控。

　　欧元一度创近13个月以来低位

　　国际外汇市场上，除了避险货币日元，大部分货币兑美元均出现下跌，其中欧元和澳元反应最明显。截至昨日下午4时，除了对人民币、澳元出现上涨外，欧元兑加元、日元、港元、瑞郎、美元、新西兰元均下跌，其中欧元兑日元跌幅超0.9%，早盘一度暴跌1%至125.26。欧元兑美元汇率最低达1.1365，失守1.1400支撑，接近13个月以来的低位。

　　与此同时，澳元汇率也全线下跌，澳元兑日元跌幅一度超过1%，澳元兑美元最低达0.7264，最大跌幅0.4%。澳洲国民银行相关负责人曾表示，由于土耳其尚未提出提振投资者信心的措施，欧元和澳元仍然容易受到土耳其里拉下跌的影响。

　　（顾志娟）

　　机构观点

　　土耳其货币贬值压力恐长期存在

　　新时代证券分析师认为，土耳其里拉贬值压力可能会在相当长的一段时间内存在，一是美联储持续加息。美联储加息导致美元相对于其他资产的吸引力增强，将诱使逐利资本从新兴市场流出，若资本流出幅度过大，新兴市场国家则会遭受货币贬值压力。

　　二是全球贸易保护加强。土耳其等新兴市场国家对外贸易长期逆差，若加征关税则会导致贸易环境进一步恶化，加剧新兴市场国家的危机。

　　广发证券分析师认为，若美元继续大幅升值、美国及土耳其贸易争端仍进一步发酵，土耳其出现经济及金融危机的风险非常之高；但若美元上行风险下降，美土贸易形势出现转机，则土耳其进一步酝酿经济及金融危机的可能性就会降低。

　　对于人民币走势，新时代证券分析师认为不用过度担心，一是中国经济基本面稳定，二是中国加强了跨境资本流动宏观审慎管理。如果人民币贬值压力继续增加，央行将采取更多的逆周期调节措施。

　　（王全浩）

　　对话

　　中国金融改革研究院院长刘胜军：

　　中国经济韧性和空间很大，没必要太担心

　　新京报：里拉暴跌的原因是什么？

　　刘胜军：里拉暴跌有外因也有内因。从外因看，美国加大了对土耳其的制裁，土耳其货币受到了外部市场的冲击。

　　内因是里拉暴跌的主要原因。除了政局方面的原因外，从短期的经济指标看，土耳其的外债在GDP中占比较高，第二，土耳其的贸易逆差占据GDP的9%。一个国家既没有外汇的来源、又有外债，以上两种因素结合起来非常可怕。

　　新京报：土耳其央行的一系列措施可以稳住汇率吗？

　　刘胜军：短期内可能会有一定的作用。而从长期看，比如资本管制会更加严重打击国际投资者的信心。目前的局面下，土耳其进退两难，如果不管制可能会大幅度贬值和动荡，但实行资本管制又让国际投资者没有信心。

　　一个国家只有改革开放、走市场化道路，才能在全球化格局中立足。里拉最终的表现取决于两个因素：第一，国家的竞争力；第二，投资者的信心。目前看，以上两个条件，土耳其都不具备。

　　新京报：除了里拉暴跌，一些新兴市场国家货币也出现贬值。如何看待这一现象？

　　刘胜军：出现这些现象的国家有共性，比如俄罗斯和土耳其一样，也受到了美国的制裁。这个现象也有传染性，这些国家经济体的情况比较类似，竞争力普遍较弱，国际投资者信心不足，外汇储备不多，经济内生动力不足。短期看，随着美联储加息、美元走强，这些国家的压力越来越大。除非这些国家本身的经济情况得到改善，否则压力会持续存在。

　　里拉暴跌会对这些国家产生心理压力，但这些国家的货币表现最终取决于其本身的经济状况和内生力。

　　新京报：里拉暴跌，一些新兴市场货币贬值是否会对中国产生影响，中国应该如何防范？

　　刘胜军：目前中国没必要有太大的担心。第一，经过2016年那轮的货币贬值后，中国外汇储备已经稳住了。第二，中国的贸易顺差金额比较大。第三，中国经济虽然面临着一些问题，但经济增速仍然保持在较高的水平。总体看，无论是民众信心、国际投资者信心，中国都有着独特的优势。

　　目前中国经济的韧性和空间很大，但也不要沾沾自喜。无论外部市场如何变化，中国还是要加快改革开放。“改革开放”不要停留在口号上，而是真正地通过改革开放把中国经济做好。

　　新京报记者 侯润芳

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