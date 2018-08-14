里拉暴跌可通过携程买票获利？ 南航没有土耳其航线

每经记者 吴泽鹏 实习编辑 徐 斐

土耳其汇率崩盘，8月13日，里拉兑美元一度破7创历史新低，“羊毛党”从中发现了巨大的“商机”。

网传受里拉暴跌影响，有用户通过携程以里拉支付购买机票、再通过航企微信渠道退票，从中获取因汇率差引起的价差盈利。据传，100元购票款可以退出117元人民币，从而获利17元。

在网传消息中，购票平台为携程，退票则是通过南航微信渠道。

对此，携程方面对《每日经济新闻》记者确认，由于里拉突然下跌造成的汇率差价，目前已经关闭里拉支付。

南航方面则表示这是个“乌龙”，南航相关人士介绍称，由于此前土耳其局势动荡，南航目前并未开通土耳其航线；另一方面，南航的微信客票退改政策，也只支持国内客票的退改。

100元机票可退117元？

土耳其里拉出现崩跌，有人哭天喊地，也有人“欢天喜地”。对于土耳其来说，目前是其国内经济遭遇动荡之时，也是投机份子最为活跃的时候。

有消息称，土耳其LV、CHANEL和Hermes的门店前消费者排起了长队，很多店都被扫空了，“大家都是论筐买”。消费者表示：土耳其现在是世界上购买奢侈品最便宜的地方。

更有分析指出，奢侈品市场的投机“套利者”数量或将在短期内激增，并很可能再度掀起一股短期套利奢侈品的旋风。

相较于土耳其国内奢侈品被“买爆”，不能“赶赴现场”的投机者，也有“盈利”方式。

自周末起，一篇秘籍在各大“羊毛党”群流传：只要有土耳其的支付账户，在旅游网站购买机票的时候选“土耳其里拉”付款，付完款再去航空公司官方渠道退掉，刨除手续费之后，可以获得17%的超额收益（用价值100元的里拉买机票，可以退回117元的人民币）。

另外流传的版本中，购票的旅游网站被曝为携程，并称旅客可通过南航微信渠道退票。对于通过里拉暴跌赚取汇率差的“羊毛党”盈利模式，有网友评价道，“只需要在家中点点鼠标，就有17%的收益率”。

南航早已停飞土耳其航线

“我们暂时没有提供这个服务（用里拉购票）。”8月13日中午，《每日经济新闻》记者以平台用户身份咨询携程客服时得到如是回复。

携程方面相关人士对记者确认，由于出现了里拉突然下跌造成的汇率差价，目前携程平台已经关闭里拉支付，对于其他问题，该人士称暂时“不予置评”。

另一方面，记者也从南航、国航以及东航了解到，一般而言，旅客购买的机票需要退票的话，多为原路返还。

“我们（微信）的退改，只支持国内客票的退改。”南航相关人士对记者介绍，而且目前南航并没有飞土耳其的航线，“早几年，土耳其国内局势动荡，我们就没有飞了。”

另一方面，记者在南航官网也发现，南航关于国际机票退票的办理指引明确指出：“目前只受理通过南航官方途径购买的机票退票，代理渠道购买需联系原出票人办理退票。”

此外，东航在官网中也提示：“代理网站购买的机票，如遇修改预留信息、办理退票或打印行程单等问题，请直接联系代理。”

“看起来，这（100元买机票退117元）更像是网上流传的段子。”前述南航相关人士如是表示。