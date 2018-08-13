阅文集团155亿全资收购新丽传媒 腾讯要股份不要现金

影视制作公司新丽传媒的最终归宿确定：阅文集团。

8月13日晚间，网络文学平台公司阅文集团（00772.HK）发布公告称，拟以不超过155亿元的价格，收购新丽传媒100%股权。

创立于2007年的新丽传媒，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，制作的剧集作品包括《我的前半生》《白鹿原》《女医明妃传》《余罪》等，参与电影包括《悟空传》《情圣》《羞羞的铁拳》及《夏洛特烦恼》。

阅文集团方面称，根据双方所达成的最终协议，新丽传媒既有的管理团队将会继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务，并有权对原创内容进行挑选，包括从阅文以外的平台选取素材。与此同时，新丽传媒将在阅文集团帮助下，接触阅文集团的内容库、作家平台及编辑队伍等资源。

“收购新丽对阅文来说，是一个能将自身内容实力向下游延展的稀缺机会，使阅文能够进一步深入IP价值链，优化为作家和用户提供的服务。我们相信，此次联合将为阅文股东创造重要的长期战略价值。”阅文集团联席CEO梁晓东表示。

作为阅文集团大股东以及新丽传媒第二大股东的腾讯，在这次交易中充当卖方角色。

155亿元总对价中，阅文集团将向腾讯支付的对价为52.9亿元，结算方式为股份；新丽传媒管理层卖方持股则要价102.1亿元，以50%现金及50%股份结算。新丽传媒管理层卖方包括新丽传媒创办人曹华益及公司原管理层。

交易完成后，新丽传媒创始人曹华益将通过旗下公司持有阅文集团2.24%的股权，新丽传媒其他股东将共持有阅文集团1.45%的股权，而腾讯对阅文集团的持股将进一步增加至54.34%。

财务数据显示，新丽传媒2017年除税后纯利为3.76亿元，2016年除税后纯利为1.6亿元。截至2017年底，新丽传媒的资产总值及资产净值分别为41.18亿元及12.99亿元。

交易完成后，阅文集团的股权结构。IPO长跑未果，新丽传媒转投腾讯

新丽传媒在2012年开始谋求IPO，并于2014年披露了招股书（申报稿），2017年6月再次更新，但多年长跑仍未有进展。

今年3月11日，光线传媒（300251）宣布以33亿元的价格，清仓新丽传媒27.642%的股权，由腾讯旗下林芝腾讯公司接盘。按照当时的价格计算，新丽传媒的估值约为120亿元。

澎湃新闻查询发行监管部首次公开发行股票中止审查和终止审查企业基本信息情况表发现，新丽传媒股份有限公司在3月22日终止审查。

短短5个月后，新丽传媒由腾讯转手旗下网络文学平台公司阅文集团，155亿元的价格较此前120亿元的估值上浮约29.2%，已经堪比不少A股上市的电视剧制作公司市值。目前，华策集团（300133）的市值约166亿元，慈文传媒（002343）市值约61亿元。

阅文集团产业链延伸

于2017年11月登陆港交所的阅文集团，前身是腾讯文学。2015年，腾讯文学收购盛大文学后，联合成立了新公司阅文集团，统一管理和运营起点中文网、创世中文网、云起书院、潇湘书院等网络文学品牌，以及QQ阅读、起点读书等移动阅读APP。

目前，阅文集团的收入来源主要是在线阅读以及版权运营，其中在线阅读收入占阅文集团总收入的比例高达80%。阅文集团希望扩大的，是版权运营方面的收入，目前来源于版权运营的收入仅站阅文集团总收入的13.9%。

在2018年半年度业绩报告中，阅文集团表示，将丰富的文学作品版权改编为其他娱乐形态（如影视剧、动画和漫画等）为其的重点工作。这成为阅文集团收购新丽传媒的重要背景。

阅文集团董事会认为，收购符合公司的战略目标，释放其知识产权的变现潜力。阅文集团介绍，内容改编公司（如电视剧网络剧制作公司、电影制片厂）对文学作品作为来源材料日益增加，而阅文集团的内容库，为改编成各种媒介形式奠定基础。与此同时，阅文集团认为收购新丽传媒，将提升公司于文学内容改编的盈利机会，从定额授权费、被动的收入分成及共同投资模式转变为主动担任内部制作的角色。

阅文集团较最高时市值缩水400亿

8月13日，阅文集团还披露了截至2018年6月30日的6个月未经审核综合业绩。财报显示，阅文集团截至2018年6月30日上半年的总收入达22.829亿元，较2017年同比增长18.6%；经营盈利达到5.674亿元，同比增长142.2%，经营利润率由去年同期的12.2%增长至24.9%。

值得一提的是，阅文集团在上市后经历暴涨，股价一度站上100港元，市值接近千亿港元，但目前股价下跌近40%，市值缩水近400亿港元。

8月13日，阅文集团报67港元/股，较前一交易日跌0.89%。