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Netflix CFO宣布辞职 未来将专注于慈善事业

Netflix CFO宣布辞职 未来将专注于慈善事业
2018年08月13日 21:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月13日晚间消息，流媒体视频服务提供商Netflix今日宣布，公司首席财务官（CFO）大卫·威尔斯（David Wells）计划在帮助公司选定接班人之后辞职。

　　Netflix表示，新任CFO的搜选工作将在内部和外部同时展开。威尔斯2004年加盟Netflix，2010年起开始担任CFO。为确保平稳过渡，威尔斯将在新任CFO选定后辞职。

　　威尔斯对此表示：“我在Netflix度过了美好的14年时光，我对期间所做的每件事感到自豪。在与里德（里德·哈斯廷斯，Netflix CEO）沟通后，考虑到公司当前强劲的财务表现和令人兴奋的增长计划，我们一致认为是时候任命一位新任CFO。”

　　威尔斯还称：“接下来我将更多地专注于慈善事业；同时，我也愿意接受更大的挑战，但目前还确定将面临什么样的挑战。”

　　Netflix CEO哈斯廷斯称：“对于Netflix而言，大卫是一个难得的合伙伙伴。在公司高速发展时期，威尔斯出色地管理着公司的财务，从而让我们有更多精力为用户创造优秀的内容。”

　　“在未来的新任CFO搜选过程中，我将与威尔斯密切合作，以任命一位适合的CFO，帮助我们继续最求伟大的目标。”(李明)

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