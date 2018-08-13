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直击|丁磊谈《怪物猎人》下架：与网易无关 遭黑公关

直击|丁磊谈《怪物猎人》下架：与网易无关 遭黑公关
2018年08月13日 20:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月13日晚间消息，《怪物猎人：世界》WeGame版今早宣布，由于遭受大量举报而被迫下架。一时间，关于“谁举报”的说法众说纷纭。有消息透露，举报者系网易游戏。对此，网易CEO丁磊在社交媒体上表示，举报非网易游戏所谓，大量“黑公关”借此发挥，已严重损害网易游戏的形象。

　　8月10日，《怪物猎人：世界》游戏在Steam与WeGame平台同步上线，WeGame上售价299元人民币起。

　　今早，《怪物猎人：世界》游戏页面突然发布停售公告称，因WeGame平台发行的《怪物猎人 世界》部分游戏内容未完全符合政策法规要求，相关政府管理部门接到大量举报，该游戏相应运营资质文件现在已被取消。应主管部门要求，现执行下架整改，停止游戏售卖。公告中称，所有已购买游戏（游戏本体、豪华版、付费DLC等所有付费内容）的玩家可以在8月20日08：00点前无条件申请退款，退款不受游戏时长限制。(韩大鹏)

　　以下为丁磊回应全文：

　　我刚去了解了一下：某产品因被大量举报，遭到主管部门下架。这个举报，我明确告诉大家，不是网易游戏的行为。就这么一个简单的事情，居然短时间内有大量“黑公关”借题发挥，以“网易游戏举报”的角度对我们大泼脏水，严重损害网易游戏形象，对此，我们绝不姑息，一定会追究到底。

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