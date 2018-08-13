携程遭“羊毛党”攻击？回应：已关闭土耳其里拉支付

微软雅黑;">来源：中国商网

8月13日，网传有用户在携程页面用土耳其里拉支付购买南航机票，再从南航微信渠道退票，可通过里拉暴跌的汇率差价中获益。传言称，只要有土耳其的支付账户，在旅游网站购买机票的时候选“土耳其里拉”付款，付款完毕之后再去航空公司的官方网站退掉，刨除手续费之后，可以获得17%的超额收益（据传，100万元购票款退出117万元人民币）。

8月10日，欧洲与美洲两大板块的股票交易市场双双遭遇重磅“滑铁卢”。两大市场地动山摇式的巨幅震荡，引来投资界及金融界人士的集体惊呼：“黑色星期五”又来了！然而，震源却是那远在中东的土耳其，此次土耳其里拉跌约18%。今天，亚市开盘，土耳其里拉兑美元又重挫10%。土耳其里拉兑美元一度触及7.09水平。

随着土耳其里拉的大幅下跌，有消息称携程“今天被薅羊毛了“。有人利用土耳其里拉突然下跌的情况，在携程上使用土耳其里拉支付购买南航机票，再从南航微信渠道退票的方式赚取差价。

对此，携程方面回应称确实出现了里拉突然下跌造成的汇率差价，目前已经关闭里拉支付。但对于是否存在人为利用该漏洞套利的情况，携程方面未予置评。更详细的情况可能会在之后公布。

据了解，除了携程之外，多家有土耳其业务的电商、旅游、共享租房类公司也已经紧急关闭了土耳其里拉付款通道。