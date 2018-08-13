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直击|比特大陆回应获5.6亿美元融资：不予置评

直击|比特大陆回应获5.6亿美元融资：不予置评
2018年08月13日 18:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月13日消息，比特大陆今日向新浪科技表示，对公司已完成5.6亿美元融资，或9月向港交所递交招股书的消息不予置评。

　　今日早些时候，自媒体“雷帝触网”称接到知情人士爆料，比特大陆已经完成5.6亿美元融资。融资完成后，比特大陆估值为146亿美元。

　　爆料人称，此轮融资完成后，比特大陆可能于9月份递交招股书，预计今年年底或明年年初在香港上市。

　　8月11日，国外区块链媒体Coindesk报道称比特大陆IPO规模将达到180亿美元，估值在400亿至500亿美元之间，承销商为中国国际金融有限公司。如果以180亿美元规模完成上市，比特大陆将会超过Facebook，进入全球最大规模IPO的前十。

　　今年7月6日，财新网报道称，比特大陆已完成B轮融资，估值约为120亿美元，红杉中国、美国对冲基金Coatue于新加坡国有新兴市场投资基金EDBI参与投资。

　　公开信息显示，比特大陆主要研发和制造ASIC芯片。用该类芯片生产的矿机提供的“算力”支持以比特币为主的数字货币的挖掘和交易。比特大陆目前拥有员工2000余人，数据显示，比特大陆2017年公司实现25亿美元收入，净利润高达12.5亿美元。2018年第一季度，比特大陆营收18.7亿美元，净利润达11.4亿美元。(周峰)

比特大陆融资IPO
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