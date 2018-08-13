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共享单车运维员自述：别让单车变成城市垃圾

共享单车运维员自述：别让单车变成城市垃圾
2018年08月13日 18:16 人民日报
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　　原标题：愿共享单车成为城市风景

　　作者：孙陆山

　　我是一名共享单车运维员。还在大学时，我就爱骑着单车到处转悠。毕业后，先后走过几个城市，也看到了很多城市存在交通拥堵、停车困难等“肠梗阻”问题。那时候我就想，如果更多人选择单车出行，这样的情况一定会有所改善。就在今年初，看到邯郸一家共享单车公司招聘运维员，回忆起当初的想法，我立刻心动投了简历，没想到竟顺利入职。

　　任何一份工作，想干好都是不容易的，共享单车运维员这种户外型工作也不例外。盛夏40摄氏度左右的高温里，没走几步就大汗淋漓；冬日雪中巡查，又像跌进了冰窟窿。每天上班都要和同事一起摆放、擦拭、保养、维修所负责网格内的共享单车。特别是需要根据管理软件，去寻找客户结束骑行的闲置车、故障车、失联车，进小区、爬高楼、钻地下室等是我们的家常便饭。

　　工作中有辛苦，也经常收获感动。很多次都看见，共享单车倒在地上，会有人主动扶起。有小学生，有上班族，有志愿者，还有更多普通市民。这是社会文明进步的缩影，也给我做好这项工作增添了很多信心和力量。不过，一些不文明行为也时有发生，蓄意损坏、丢弃等行为让我们感到痛心。比如有的单车二维码被破坏了，从寻找车辆到重新制作，再运回投放，整个流程下来至少需要3天时间，浪费了大量的人力物力。当然，针对破坏和私占单车的现象，我们也会记录到公司建立的用户信用管理体系，对用户进行提示，情况严重的还可能会冻结账号。无论如何，共享单车所倡导的“低碳环保、绿色出行”理念，彰显的是一种共享文化和绿色生活方式，需要大家共同践行、共同维护。

　　近年来，共享经济发展迅速，正在逐渐变成人们生活的一部分。在我看来，共享单车不仅是交通工具，也蕴含着共建共享共治的理念；不仅是绿色出行方式，对解决交通拥堵也有着积极作用，还解决了咱老百姓出行“最后一公里”的问题，让群众获得感增强。只有通过监管引导、平台自律、公众参与，才能让共享单车成为智慧交通、智慧生活里不可或缺的一环，让它的作用最大化。

　　说心里话，共享单车运维员这份工作很累，也很枯燥，越是节假日我们越忙。父母和妻女都在老家，每次调休去看他们，总是归也匆匆、离也匆匆，在家的时间从没有超过24小时。尽管如此，我还是选择坚持，因为这份工作有意义。我很怀念小时候的天空，蓝蓝的、净净的。作为一名共享单车运维员，我希望人们文明用车、低碳出行，不要让单车变成城市垃圾，而是让五颜六色的单车与蓝天、白云、绿树交相辉映，成为城市的一道风景。这样，生活也会因为共享单车变得更加美好。

　　（作者为共享单车运维员，本报记者马晨整理）

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