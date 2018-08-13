斐讯联璧0元购酿恶果 京东广告成精准收割帮凶？

作者：黄河

沉寂了多天之后，京东对斐讯“0元购”有了新动作。

8月13日，媒体报道显示，京东已经对K码未完成兑换的斐讯商品开通“退货退款”通道。 购买斐讯商品且K码未完成兑换的用户，可申请售后服务并上传产品实物图图片，京东方面会进行核实评估可否返还部分款项。京东客服专员会在用户提交之后的48小时内回访。

因联璧金融的爆雷，京东成为联璧投资者维权的对象之一。《经鉴》发现，京东不仅曾和斐讯两度达成战略合作，双方在广告推广业务上的联系也极其密切。

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资本玩家顾国平掌控下的斐讯，崛起于2016年。

这也是有据可查的京东和斐讯有关联的起源。2016年1月4日，是斐讯在京东众筹平台的一个众筹项目结束期。

这款名叫斐讯“轻客2S”的手机，众筹金额50万元，最终实际支持者23300名，众筹金额53.6万元。

不过，《经鉴》查询获悉，斐讯发起的此项众筹项目，并不在此前曝出的京东众筹刷单项目的名单之内。

斐讯参与众筹项目，只是顾国平的试水。2016年，在斐讯注入上市公司资产未果后，借助“0元购”的模式，斐讯和联璧金融的合作形成闭环，京东等电商平台成为最主要的通道之一。

2016年10月，在双十一前夕，斐讯和京东首次达成战略合作。

《经鉴》此前曾率先报道，斐讯官网发布的宣传指出，此次战略合作关系的达成，有望使斐讯于双11期间在京东平台的销售额再创新高，预计商品交易总量将会有大幅提高。京东也将为斐讯产品提供涵盖产品规划、推广、仓储物流在内的全方位解决方案，促进斐讯产品销量的再提升。

2017年10月，斐讯市场与营销平台副总裁赵逾逾和京东智能数码总经理侯魁宇在北京签订战略意向书，京东数码与斐讯达成战略合作。

据签约的战略合作意向书显示，斐讯战略新品将优先选择京东作为首发平台，京东数码则将为斐讯提供产品、流量、营销、物流等在内的全方位解决方案，同时，京东双11期间双方还将携手让利回馈消费者，为消费者带来一个诚意十足的剁手体验。

《经鉴》获得的资料显示，此次战略合作的具体内容为：双十一期间（斐讯）携手京东数码让利回馈消费者；GMV提升50%。

另外，双十一期间，斐讯商品在京东数码销量突破 20万台。

2017年双十一期间（11月1日至11月11日），斐讯电商销量突破28万台，销售额近2亿元，为2016年双十一活动交易额的2.7倍。按斐讯与京东签署的战略合作方案，斐讯在京东的销售占比超过70%。

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事实上，这并非斐讯和京东合作的终结。

《经鉴》获取的资料显示，2017年双十一合作之后，2017年12月26日，京东三超团队联合京东采销团队与斐讯品牌达成京东平台GSKA（Gold Supplier Key Account）品牌合作，合作签约仪式在京东上海总部举行。

在这一次的合作仪式上，，双方约定2018年将充分发挥各自资源和优势：京东将在“京东超级品牌日”、“京东超级新品日”、“60天超级天眼服务”、“60天超级雷达服务”等方面给予斐讯品牌全力支持；斐讯也将在“三超推广”、“三超东联推广”、“三超京盟计划”等方面进行推广投入。

斐讯方面称：双方的强强联手，将进一步加强品牌深度合作，扩大斐讯智能产品的销售规模。

值得一提的是，京东数码2018广告招商大会暴露了京东和斐讯更多合作细节。

2017年11月29日，京东数码2018广告招商大会暨广告营销培训研讨会在京东总部B座报告厅举行。

斐讯官方称：斐讯作为此次会议唯一优秀商家代表上台发言，斐讯市场与营销平台电子商务销售中心总监赵某某代表出席。

资料显示，2017年，斐讯在京东的市场投入中京准通占60%，为斐讯京东店铺带来了37%的销量产出。

斐讯官方直言，斐讯电商以京东快车、京东直投为主的广告投放思想，带来了较为可观的投放效果。京准通各广告渠道的ROI（投入产出比）是平台同品类平均ROI的3-5倍。截至2018年1月，斐讯2017年在京东上的广告点击量达到1000万次，直投展示量高达2亿次。

京准通是京东旗下营销推广平台。提供付费广告及营销相关服务。

让斐讯津津乐道的京东快车和京东直投，隶属京准通的“点击付费广告”服务。

根据京准通官网对两项服务的介绍，《经鉴》注意到，这是定向筛选目标用户的广告投放服务，京东直投更可实现精准定向实现付费导流。

换句话说，斐讯在京东主要的广告投放，用户是已经被“筛选”出来的特定用户群体。

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联璧爆雷，殃及斐讯“0元购”，京东亦难以免及。

《经鉴》曾报道，联璧投资者赴京东总部维权，要求京东“还钱”。

2018年8月7日，上海市公安局官方微博@警民直通车-上海发布消息称，已于8月4日在境外执法部门协助下将“联璧金融”主要犯罪嫌疑人抓获归案，并于8月7号押解回国。

发布的内容还显示，上海市公安局先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元。其中的顾某平，经《经鉴》查证，正是斐讯创始人顾国平。

值得一提的是，在斐讯资产2016年注入上市公司未果之后，顾国平2017年通过旗下公司上海康斐和关联方公司上海炳通，再度染指A股上市公司绿庭投资。

不仅如此，在海外市场，顾国平亦曾通过斐讯收购UT斯达康超过30%股权，耗资7500万美元，成为后者第一大股东。

《经鉴》查阅UT斯达康的股东资料发现，斐讯已经从UT斯达康第一大股东的位置跌落，持股比例14.1%位居第二。

截止到2018年8月10日，UT斯达康的市值只剩1.73亿美元。

值得关注的是，早在2018年1月7日，媒体报道称，斐讯通讯对外负债已经超过80亿元，已经多次被不同的法院数次查封资产。斐讯通讯已判决生效并进入执行程序的债务有数亿余元，已有多家法院轮候查封其下属资产。

斐讯无力偿还，京东发起对斐讯商品的“退货退款”，至于购买产品从而投资联璧金融成功的用户，则不在此范围内。