男子买17万余条公民信息 注册成滴滴司机骗补贴款

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 付中） 裴某、曹某贩卖17万余条公民个人信息，包括身份证、驾驶证等内容。林某等人则分别大量购买，用于注册滴滴出行司机端挣钱，并称能“无门槛代办”，一个工作日办好。

近日，江苏连云港市中院终审对这一起非法买卖公民个人信息案宣判，因侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，买卖双方分获缓刑至13年不等刑罚。

非法获取公民信息 海量注册滴滴司机

2016年9月9日，贩卖公民个人信息的裴某、曹某被抓。

警方查明，2016年4月至10月，林某、吴某在杭州注册多家网店从事滴滴出行账号注册、出售业务，并安排多人通过QQ从裴某、曹某处购买公民个人信息共计73562条，用于注册滴滴出行司机端进行出售，非法获利30万元。

这些个人信息，包括身份证、驾驶证、行驶证及公民头像图片等信息。

此外，警方了解到，从裴某、曹某处购买公民个人信息的还有吕某、张某、李某。

2016年3月至10月，吕某通过QQ从裴某、曹某处购买公民个人信息，在山西阳泉市雇佣多人用购买的公民信息注册滴滴出行司机端，骗取滴滴公司补贴款83万余元。吕某被抓时，民警从其电脑硬盘中查获非法获取的公民个人信息52970条。

2016年3月至10月，张某在辽宁葫芦岛市通过QQ从裴某、曹某处购买公民个人信息用来注册滴滴出行账号，骗取滴滴公司补贴款17万余元。张某被抓时，民警从其电脑硬盘中查获非法获取的公民个人信息24604条。

2016年3月至10月，李某在辽宁葫芦岛市通过QQ从裴某、曹某等人处购买公民个人信息用来注册滴滴出行账号，骗取滴滴公司补贴款7万余元。李某被抓时，民警从李某电脑硬盘中查获非法获取的公民个人信息22177条。

网站注册新用户 获取优惠券赚钱

记者发现，这些非法获取的个人信息，除了用来“破解”滴滴的实名认证之外，还被用于网站注册赚钱。

2016年2月至8月，刘某在江苏东海县家中，从QQ群下载或购买带有公民个人姓名、身份证号码、银行卡号的信息，用来在中国银联网及各类理财网站注册用户获取红包，并将红包用于购物或者提现，非法获利4万元。

案发后，民警从刘某的U盘中查获非法获取的公民个人信息73661条。而前述被告人李某，也曾利用非法获取的公民个人信息在美团、糯米等网站上注册新用户获取优惠券赚钱。

经过审理法院认为，吕某、张某、李某、裴某等人违反国家规定，非法获取或者向他人出售公民个人信息，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。

吕某、张某、李某以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人信息骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。

今年6月6日，江苏连云港市中院终审判决了此案。