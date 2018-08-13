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家乐福中国销售额连年下跌 遭腾讯系“嫌弃”？

家乐福中国销售额连年下跌 遭腾讯系“嫌弃”？
2018年08月13日 16:22 界面
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　　原标题：快看 | 家乐福中国销售额全球占比连年下跌 投身腾讯系遭“嫌弃”

　　来源：界面 作者：张媛 孟令稀 杨雅文 编辑 ：陈臣

　　23年间，家乐福中国到底发生了什么？

　　2018年1月23日家乐福发布公告称，家乐福与腾讯已达成战略合作协议，且腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资。时至今日，尚未有具体投资进展被批露。

　　据蓝鲸财经8月10日文章《腾讯永辉入资半年无下文，家乐福过时的“时代”如何不与中国说再见》，对于投资入股，永辉高层一直因家乐福业绩欠佳而“纠结”。

　　家乐福中国销售额跌幅最大

　　据德勤《2018年度全球零售商力量报告》，家乐福已从此前的全球第七位下降至第九位。

　　家乐福官网显示，对比2016和2017年家乐福全球各大区销售额数据，中国和法国的销售额均呈下降趋势。其中，中国地区销售额下降共计3.96亿欧元，跌幅最大，远超法国。

　　从2012-2017年总体趋势来看，家乐福中国销售额全球占比连年下跌。其中，在2016年，家乐福中国的销售额增速跌至-11.43%，远低于全球水平。

　　也是辉煌过的 

　　家乐福1995年入驻中国。同年，内地首家店铺（通州区店）开业。《南方周末》2018年2月3日文章《家乐福中国易主》对当年销售情况的描述“购物者造成数小时的交通拥堵，一百多名保安和临时增加的二十余名警察忙碌了一天”。

　　在2009年，家乐福中国门店数量被大润发超越。2010年，家乐福销售额被沃尔玛超越。

　　从2017年的消费者数据来看，家乐福消费者占比8.3%，减少6.1个百分点，远低于大润发、欧尚等。

　　家乐福官网数据显示，2018年家乐福门店数减少至241家。

　　据界面数据（公众号ID：tuli_shuju）梳理，2011年、2016年家乐福中国部分地区公司均有过股权出售情况。

　　在中国，家乐福还绕不开“食品安全”问题。

　　投身腾讯系 对决阿里

　　从互联网布局情况来看，家乐福于2015年涉足线上，搭建电商平台。同年，永辉超市获得京东43亿入股，苏宁云商（即苏宁易购），获得阿里巴巴280亿投资。

　　之后的2016年和2017年，三江购物、联华超市、新华都和高鑫零售先后获得阿里巴巴入股或与其达成合作。

　　2018年1月家乐福方面宣布，腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资。

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