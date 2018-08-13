互金协会陆书春:抓紧制定网贷机构自查方案 启动检查

根据中国互联网金融协会监测分析，目前出现问题的平台多数是前期野蛮生长、偏离信息中介定位的违法违规平台，有的本身就是披着互联网金融外衣的非法集资。这些平台出现问题属于监管趋严环境下行业去伪存真、优胜劣汰的结果。

原标题：互金协会陆书春：抓紧制定网贷机构自查方案并启动检查

《财经》记者 龚奕洁 罗瑞兴/文 袁满/编辑

近期，以P2P网贷为代表的互联网金融平台频发“爆雷”风险事件。对此，相关监管部门正在积极部署相关风险整顿与风险应对工作。

据《财经》记者了解，下半年，将重点做好企业和行业自查工作。在前期专项整治工作的基础上，组织网贷机构开展自查自纠，行业协会开展自律检查。有关部门将会同行业协会提出问题清单，细化检查标准，今年底前完成机构自查自纠、协会自律检查。

据新华社8月12日报道，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，研究拟订下一步风险应对举措，提出了十项工作安排。此前，前诉相关部门还对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了九项明确要求。

“开展网贷机构合规检查”既是网贷风险整治与风险应对的重要举措。就近日网贷行业的风险形势与工作部署，行业协会如何落实部署工作，中国互联网金融协会秘书长陆书春接受了《财经》杂志的专访。

《财经》：如何看待近日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件作出的一系列整治工作要求和安排？

陆书春：协会了解到，针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室认真分析总结当前网贷风险形势，对稳步推进网贷风险专项整治工作，从部署检查、督促合规、规范退出、打击非法、压实责任、治理恶意逃废债行为和违法违规自媒体等方面，提出了明确要求，作出了工作安排。

我们认为，这些要求和安排，是金融监管部门按照专项整治下一阶段既定部署方针，在全面深入分析当前风险形势和风险成因基础上作出的具体安排，既着眼于化解当前风险，又着眼于建设长效机制，出台及时，措施全面，发力精准，有利于统一思想认识、稳定社会预期。

《财经》：怎么看待近期网贷行业出现项目逾期、平台退出增多等情况？

陆书春：根据中国互联网金融协会监测分析，目前出现问题的平台多数是前期野蛮生长、偏离信息中介定位的违法违规平台，有的本身就是披着互联网金融外衣的非法集资。这些平台出现问题属于监管趋严环境下行业去伪存真、优胜劣汰的结果。

当然，在这个过程中也要重视网贷平台集中退出带来的投资者信心下降和市场情绪恐慌等情况。我们看到，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室按照“保护合法、打击非法”的总体精神，明确提出允许合规机构继续经营、依法处理严重违法违规机构、引导不合规机构良性退出等分类处置措施，体现了依法决策、科学决策的要求。

《财经》：互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室提出，经有关部门认定，基本符合信息中介定位和各项标准的机构将接入信息披露和产品登记系统，继续开展网络借贷业务。请介绍协会组织建设的全国互联网金融登记披露服务平台的情况。

陆书春：按照国务院互联网金融风险专项整治方案要求，中国互联网金融协会于2017年6月建设了全国互联网金融登记披露服务平台并投入运行。截至2018年6月末，共有119家网贷类会员机构接入平台，定期对外披露机构信息和运营信息。

目前，接入机构贷款余额约6828.03亿元，累计交易总额约40440亿元，交易规模约占网贷行业总量70%。另外，共有93家机构通过平台正式向社会披露了2017年度财务报告，14家机构披露了律师事务所法律意见书，14家机构披露了会计师事务所专项审计报告。

近期协会又增加了资金存管信息、项目信息披露功能，将按照互联网金融专项整治下一阶段部署安排，切实做好基本符合信息中介定位和各项标准的机构接入准备工作，充分发挥平台配合支撑专项整治工作、提高行业透明度、保护金融消费者合法权益等方面的积极作用。

《财经》：中国互联网金融协会如何落实专项整治下一阶段部署要求，做好网贷行业自律管理近期重点工作？

陆书春：中国互联网金融协会将按照互联网金融风险专项整治工作下一阶段部署安排，发挥好行业基础设施和专业优势，并持续加大资源投入，切实履行行业自律管理职责，配合好专项整治各相关部门、金融监管部门以及各级地方人民政府。组织网贷类会员机构认真履行行业自律公约职责，特别要坚决杜绝虚构项目和自建资金池。

抓紧制定网贷类会员机构自律检查工作方案并启动检查，通过机构自查、非现场检查及现场检查，督促会员机构开展合规经营、履行行业自律公约职责。

相关链接

新华社：十项举措应对网贷风险

近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，有关省市和部门负责同志参加会议。会议汇总分析当前网贷风险形势及前期应对工作情况，研究拟订下一步风险应对举措。

据介绍，近期受多种因素影响，部分网贷机构出现风险。各省区市党委、政府高度重视，第一时间进行动员部署，多措并举，维护社会稳定和金融稳定，保护出借人合法权益。依法打击转移资金、跑路等恶性退出行为；监测资金流向，管控高管人员，引导问题机构良性退出；依法缉捕外逃人员，全力做好追赃挽损；回应和解决群众合理诉求。

会议指出，做好网贷风险专项整治是防范化解重大风险攻坚战的重要战役，事关人民群众切身利益，事关金融安全和社会稳定大局。各地要提高思想认识，切实承担属地风险处置责任，坚持市场化法治化原则，实现法律效果和社会效果的统一。

一要畅通出借人投诉维权渠道。网贷机构建立沟通机制，提高经营的透明度。地方政府设立沟通窗口，解释政策、回应诉求。

二要开展网贷机构合规检查。引导机构合规经营和健康发展。

三要多措并举缓释风险。指导网贷机构通过兼并重组、资产变现、与金融机构合作等多种市场化手段缓释流动性风险。

四要压实网贷机构及其股东责任。已退出机构要依据破产法、公司法及有关监管要求制定清盘兑付方案，股东依法负连带责任，有关部门监督执行，切实提高债务清偿率。

五要规范网贷机构退出行为。建立报备制度，明确退出程序，规范资产处置和债务清偿，确保出借人合法权利不受侵害。

六要依法从严从重打击恶意退出的网贷平台。缉捕外逃人员，加大法律惩处力度，形成有效震慑。

七要加大对恶意逃废债行为的打击力度。将恶意逃废债的企业和个人信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，开展失信联合惩戒。

八要加强金融基础知识普及工作。帮助群众准确分辨非法吸储、集资诈骗等违法犯罪行为，增强投资风险识别能力和审慎意识。

九要引导出借人依法理性维权。依法打击造谣、煽风点火、聚众闹事等非理性、超越法律界限的维权行为。

十要严禁新增网贷机构。各地要禁止新注册网络金融平台或借贷机构，加强企业名称登记注册管理。

与会人员还就网贷机构长效监管安排涉及的具体问题进行了交流讨论。

其他用户正在看

香港中环富豪争夺战

诺奖得主托马斯·萨金特谈贸易政策：最高决策不是美国政府，而是美国人民

“小恩小惠”难催二孩

揭秘黑色利益链：低价游的“水”到底有多深？

12岁女双胞胎夏令营遭教练猥亵！两年估值4亿，趣动旅程的蒙眼狂奔该停下来了