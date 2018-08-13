肉痛！男子加了个微信群 短短几天230万被掏空

原标题：肉痛！杭州男子加了个微信群，短短几天230万被掏空

来源：钱江晚报/浙江24小时记者 华炜 通讯员 胡学军 丁鹏辉

坊间曾流行这么一句话，“你不理财，财不理你！”

可是，若总想着能找到一夜暴富的捷径，这种心理一旦被一些犯罪分子利用了，那理财可就成了“离财”，教训值得大家吸取。

△图自视觉中国（图文无关）

短短几天

近230万元亏得一干二净

6月14日，杭州下城天水派出所接到蔡某报警，称被人以投资期货平台为由诈骗人民币近230万元。

蔡某今年40岁左右，是资深股民，家境比较殷实，被骗的230万，都是从股市里面拿出来的。

蔡某称在五月份收到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话，小陈常给蔡某推荐股票，蔡某感觉都不错。

一天，小陈将其拉进一个群，告知蔡某其公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

群里有老师进行炒股的相关讲课，该老师称当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货，并称需从主办方的平台下载软件进行注册登录并入金。蔡某按照老师的指示分四次将近230万元投入其中。

蔡某称该软件无法提现，平台经常链接中断，有时盈利了一会就又亏掉了。明明应该买进，老师却总让他卖出。后来他发现不对，可再也联系不上该公司的任何人。这时，蔡某才意识到自己被诈骗了。

经警方调查后得知，原来蔡某使用的这款炒期货的App，是境外的一家公司研发的，被国内深圳的涉案公司修改了后台。

这是什么意思呢？

就是蔡某用的这款炒期货App，上面所有的数据，包括大盘指数等，都是不真实的，可以由深圳涉案公司后台进行修改操作的，相当于整个操作过程后台都可以控制。

“如果说正规的期货交易是一个互联网，那么涉案公司的这个App就相当于一个局域网，投资者入金的钱，全部都直接到了公司的账户，再经过第三方转账后，和代理商公司进行分成，一般代理商公司拿八到九成，后台公司拿一到两成。”办案民警丁鹏辉介绍道。

查到涉案网络账户使用地

却早已人去楼空

接到报案后，天水派出所立即进行资金止付及查询，因涉案钱款全部转入第三方账户或公司对公账户，无法进行下一步查询及冻结操作。

下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，在案发一周后即明确涉案网络账户使用地（苏州）。民警立即前往江苏省苏州市实地调查，却发现涉案窝点已人去楼空。

△涉案窝点

多地调查取证

最终抓获犯罪团伙

但侦查人员未放弃调查，之后又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

通过近一个月的调查，明确了一伙以陈某骁、王某辉等人为首约十余人的犯罪团伙，该团伙通过微信群聊的方式，发展他人进行期货平台投资，随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

8月2日凌晨5点多，分局调派由刑侦大队、天水派出所、文晖派出所等警力组成的多支抓捕小组，在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时开展收网抓捕行动，抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名，现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

△嫌疑人被捕

经审讯，陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式，发展目标对象到期货平台投资，并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被分局依法刑拘，案件还在进一步调查中。

营造有可观收益的假象

逐步将投资人的钱掏空

据犯罪嫌疑人王某辉交代，其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。王某辉主要负责这个公司的团队，通过网络招聘，这个公司人数逐步发展到19人。

△查获的电话等作案工具

△嫌疑人被捕

王某辉通过广撒网的手段，让手下打电话给有投资意愿的人，通过前期运营将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观，并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来增强这些投资人对讲课老师的信任，诱使投资人跟随着所谓的老师进行投资。

就这样，犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台，通过做亏空将资金步步蚕食。

△图自视觉中国（图文无关）

据了解，目前被下城警方抓获的这个团伙其实是一个所谓期货交易诈骗平台的下家，上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。

通常情况下，这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资，平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。

然后骗来的钱由他们和平台分账，九一分或者八二分，他们拿大头。因上家这个平台之前被深圳龙岗警方刚打掉了，然后他们闻迅后从窝点逃离。在网上通过诈骗手段寻找有意愿理财的投资人，蔡某正是被该团伙通过投资名义诈骗，在短短几天内就亏掉了近230万元。

目前，该案还在进一步调查中。