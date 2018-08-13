涉嫌非法吸收公众存款 绿能宝被法院提起公诉

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来源：界面 作者：庄键

已爆发一年多的绿能宝兑付危机有了新动向。

苏州工业园区人民检察院近日公告称，因涉嫌非法吸收公众存款罪，已对江苏绿能宝融资租赁有限公司（下称绿能宝融资租赁）、夏侯敏、刘菁、何琳提起公诉，苏州工业园区人民法院将受理此案。

苏州市公安局苏州工业园区分局此前已对绿能宝展开调查，并在今年4月向苏州工业园区人民检察院移送该案件。

绿能宝融资租赁为SPI绿能宝能源互联网股份公司（下称SPI）的子公司，注册地为苏州工业园区。

此次被检察院提起公诉的三人中，夏侯敏为绿能宝融资租赁法定代表人，何琳担任该公司副总经理，刘菁为SPI首席财务官。这三人还在多家与绿能宝融资租赁相关联的公司担任高管。

绿能宝融资租赁是绿能宝在国内的实体公司，由国内光伏大佬彭小峰在2014年创立，主要从事光伏领域的互联网金融服务，意图通过众筹的方式解决光伏电站融资难题。

彭小峰还是江西赛维LDK的创始人。赛维LDK创立于2005年，2007年便登陆纽交所融资4.7亿美元，成为当时中国企业史上在美国单一发行规模最大的IPO。赛维LDK一度是全球最大的独立硅片供应商，但由于过度投资等原因，在2012年后深陷债务危机。

2014年，彭小峰辞去赛维LDK董事长一职，再次重新创业，担任SPI执行董事长，推出了绿能宝金融平台。2016年，SPI还通过转板形式登陆了美国纳斯达克。

在绿能宝上线伊始，其就被怀疑存在平台自融等关联交易问题。

绿能宝现已推出了美桔、美橙系列超过100款理财产品，主要结合了网络借贷与融资租赁两种模式。

以绿能宝的美桔45号为例，该理财产品的最低投资额为1000元，总量600份。每一份美桔45号理财产品，都对应着一块255W的光伏电板。这些光伏电板由理财产品由投资者出资购买后，被租借给合肥的一座待建分布式光伏电站。待这座由600块255W组成的光伏电站建成后，其发电费可用于支付光伏电板投资者的收益。

按照美桔45号的产品说明，投资者可在未来三年内获得年化率为10.5%的收益：即每月得到8.75元，产品到期后可归还本金。

《经济参考报》曾报道称，绿能宝有项目的融资租赁服务提供商和承租人由同一家公司所控制，平台利用其关联企业向网络借贷投资者要约进行借款，这笔资金的流向及用途很难得到控制，容易被挪作他用造成投资风险。这一模式中潜在的自融风险正是网络借贷遭受质疑的地方。

此外，由于该系列产品对应的是光伏电站，还面临着收电费不及时、政府补贴迟迟不到位以及限电、电站的收益率不及预期等风险。

去年4月，绿能宝开始出现逾期兑付投资款的情况，此后危机愈演愈烈。绿能宝当时曾解释称，兑付危机的爆发是由于政府的光伏补贴延迟等原因所致。

此后，绿能宝创始人彭小峰再未在公开场合露面。此次涉嫌犯罪被起诉的名单中并没有出现他的身影。界面新闻记者暂未获悉彭小峰的最新情况。

在兑付危机爆发之初，绿能宝曾公布信息称，总计逾期支付5746位投资者的本金和利息，共计2.2亿元，并保证将在去年10月前完成所有资金的兑付。

但时至今日，投资款的兑付仍在不间断地进行中。绿能宝官网的公告显示，上周五（8月10日），又有9位投资者获得了总计5.5万元的投资款兑付。他们原本应该在14个月前就得到这些资金。

上述兑付公告的落款人为绿能宝工作小组，但并未披露绿能宝目前所拖欠投资款的总额。