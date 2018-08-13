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做好专项整治工作 十项举措应对网贷风险

做好专项整治工作 十项举措应对网贷风险
2018年08月13日 14:11 人民日报
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　　本报北京8月12日电　（记者王观）近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，汇总分析当前网贷风险形势及前期应对工作情况，研究拟订下一步风险应对举措。

　　会议指出，做好网贷风险专项整治是防范化解重大风险攻坚战的重要战役，各地要提高思想认识，切实承担属地风险处置责任，坚持市场化法治化原则，实现法律效果和社会效果的统一。

　　10项举措包括：畅通出借人投诉维权渠道、开展网贷机构合规检查、多措并举缓释风险、压实网贷机构及其股东责任、规范网贷机构退出行为、依法从严从重打击恶意退出的网贷平台、加大对恶意逃废债行为的打击力度、加强金融基础知识普及工作、引导出借人依法理性维权、严禁新增网贷机构。

　　近期受多种因素影响，部分网贷机构出现风险。各省区市第一时间进行动员部署，多措并举，维护社会稳定和金融稳定，保护出借人合法权益。依法打击转移资金、跑路等恶性退出行为；监测资金流向，管控高管人员，引导问题机构良性退出；依法缉捕外逃人员，全力做好追赃挽损；回应和解决群众合理诉求。

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