新浪科技> 互联网 > 正文

谷歌双雄：黄峥和蒋凡辗转多年 成为彼此最大的对手

谷歌双雄：黄峥和蒋凡辗转多年 成为彼此最大的对手
2018年08月13日 13:53 中国企业家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
左，淘宝总裁蒋凡；右，拼多多创始人、CEO黄峥。摄影：吴育琛左，淘宝总裁蒋凡；右，拼多多创始人、CEO黄峥。摄影：吴育琛

　　原标题：谷歌双雄

　　文 | 《中国企业家》记者 崔鹏   

　　编辑 | 马钺

　　黄峥和蒋凡离开谷歌后，走上两条截然不同的道路，辗转多年又回到同一个战场，成为彼此最大的对手

　　2006年夏天，21岁的复旦毕业生蒋凡北上进京，加入年轻的谷歌中国；一年之后，27岁的谷歌中国创始员工黄峥离开北京，南下创业。在谷歌这个中国互联网界的黄埔军校里，黄峥和蒋凡只有不到一年的交集，当年的两个年轻人并没有引来过多关注。

　　十一年后，在相距不到两小时车程的上海和杭州，黄峥打造的拼多多和蒋凡领导的淘宝，已然成为中国的两大电商巨头：拼多多上市当天，黄峥身价超过130亿美元，把京东创始人刘强东甩在身后；淘宝2017年的GMV超过20000亿元，蒋凡掌管的是一个不折不扣的“万亿帝国”。而两人的交集谷歌，则在2010年宣布退出中国，八年间谷歌重返中国的传闻一再传出，但从未落地。

　　蒋凡的性格内敛，不擅长公开演讲，除了交流技术和业务沟通外不爱讲话，从创业初期到现在掌管淘宝，并没有太大变化。很多创业者都想重复他的故事，卖掉公司，加入巨头。

　　同样是计算机专业出身，同样具备深刻的商业洞察力，黄峥和蒋凡不一样的是，他喜欢写微信公号，热衷思考也善于表达，非常自信甚至有些自负。在拼多多这个项目上，投资人扮演更多的是追求者角色，甚至有些相对弱势，黄峥是那个掌握主动权的挑选者。

　　他在接受《中国企业家》采访时曾经表示，这次创业的时候，“那些帮助过我的人，他如果愿意的话，也应该让他参与下。”这并非缺钱求融资的心态，而是从开始就认定自己能为投资人带来可观回报的心态，他想去报答那些帮助过他的人。

　　黄峥和蒋凡，分别代表着过去几年中国移动互联网大浪淘沙的两种典型成功者。奇妙的是，他们从同一个地方出发，一个坚持独立创业，一个在巨头内部建功立业，离开谷歌后走上两条截然不同的道路，辗转多年却又回到同一个地方，最终成为彼此最大的对手。

　　这样的故事，在波澜壮阔的中国互联网发展史上并不多见。

　　自带光环

　　黄峥从来都不是一个人在战斗，这位头顶学霸光环的浙大毕业生，创业前后得到过很多人的帮助。

　　他保送进大学的时候，比他大十届的师兄段永平从小霸王辞职创办步步高公司已经三年，步步高的VCD产品零基础起步直接杀入行业前三，加上之前小霸王学习机火遍全中国，段永平因此名声大噪。他在人生高峰期急流勇退，将企业交给年轻人，自己跑到美国去搞投资，在此后十几年中用另外一种方式影响了很多企业家。

　　2001年，网易CEO丁磊通过MSN找到还在读大学的黄峥，向他请教技术问题，却差点被黄峥误会成骗子。后来黄峥告诉《中国企业家》，十多年后他再次向丁磊问起这个事，才知道丁磊当初是想招他进网易工作。

　　其实那时的丁磊日子并不好过，网易上市不久互联网泡沫就开始破裂，中概股市值集体暴跌。网易因为误报收入涉嫌财务欺诈，停牌4个月被纳入垃圾股，停牌前股票只有0.64美元，灰心的丁磊想卖掉网易但找不到人接盘。在这个关键时刻，远在美国的段永平和夫人刘昕投入大部分家当，从公开市场买入200万美元网易股票，为丁磊雪中送炭。此后几年网易游戏业务开花结果，市值开始大幅拉升，段永平的这笔投资在两年内回报接近100倍，对丁磊和段永平来说，这笔投资是真正意义上的双赢：收获了利益，也赢得了交情。

　　黄峥去美国留学后，介绍他和段永平认识的正是丁磊本人。段永平向这个师弟提供了很多帮助，比如带着他去参加著名的巴菲特午餐，而黄峥则在课外帮段永平做一些投资的事情，他在之后的公开场合中一直将段永平称为自己的导师。

　　从威斯康星大学毕业后，黄峥加入谷歌做广告后台系统（AdWord与AdSense）开发。当时的谷歌规模并不大，公司每小时营收十几万美元，工程师团队只有几百人，半年之后谷歌上市，营收暴涨至每小时几百万美元，员工数也很快突破一万。黄峥半年多以前还在犹豫，选择微软还是谷歌的offer，段永平建议他“谷歌值得看看，去的话至少待三年”，于是黄峥懵懂的去了，然后突然发现，银行账户里的钱瞬间多了很多。

　　黄峥在回忆这段经历时说，谷歌给他的远比他给谷歌的贡献更多，直到离开谷歌三四年之后他才意识到，有机会在那样的时间点进入那样的公司，人生能碰上一次也算很幸运的事情，至少是十年二十年一遇的机会。黄峥幸运地抓住了这个机会。

　　2006年黄峥作为第一批回国员工参与谷歌中国的创立，同一年复旦大学毕业生蒋凡进入谷歌中国。在此后四年时间里，蒋凡参与了谷歌地图、搜索和内容广告的研发，人生的金光大道自脚下展开。

　　“Googler”是一个自带光环的群体，峰瑞资本董事张炬曾经为谷歌工作过五年，他刚加入谷歌的时候，老板对他说：有些人身上的光环是自己有本事，有些人身上的光环完全是公司的，一定要分清楚。

　　黄峥和蒋凡在谷歌中国的初创阶段第一次发生交集，这两个年轻人在接下来的十几年时间里，都在向外界证明，他们身上的光环名副其实。

　　2007年黄峥选择了离开，他在谷歌一共待了三年，并没有等到四年股票全部兑现。段永平将步步高的一块电商业务交给他做，成立自营电商欧酷网，由步步高控股，黄峥正式开始十一年创业征途。

　　那一年，京东日处理订单刚刚超过3000单，年营业收入还不到5亿元。三年后京东全年GMV超过100亿元，而欧酷仅有6000万，黄峥觉得这条路已经做不过刘强东，转手将欧酷卖给兰亭集势的老板郭去疾，他也是谷歌中国的创始成员之一。

　　但黄峥没有离开电商行业，2010年他创办电商代运营公司“乐其”。乐其母公司是一家名为“BELRED TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”的机构，黄峥是它的执行董事。有趣的是，Bel-Red正是美国西雅图地区贝尔维尤市（Bellevue）一条街道的名字，众多微软高管在这里定居，而微软总部就在旁边几英里远的雷德蒙德市（Redmond）。

　　黄峥再出发的这一年，蒋凡从谷歌中国辞职创业，成立移动开发者服务平台“友盟”。给蒋凡背书的是他在谷歌中国的老领导李开复。

　　蒋凡创业后多次表示，李开复的品牌对友盟招人有很大帮助，创新工场还为他推荐了三位高管辅助创业。友盟是创新工场投资的第二个项目，第一个项目是移动应用分发平台豌豆荚，创始人王俊煜同样为谷歌中国员工，也在2010年离开谷歌创业，后来项目也卖给了阿里。

　　谷歌出身的大牛，在创业初期很容易拿到投资。出门问问创始人李志飞曾经说，较早一批在谷歌美国工作然后回国创业的人，当时非常稀缺，甚至称得上独一无二。后来拼多多在B轮融资时遭遇疯狂追捧，黄峥面对众多投资人表现强势也就毫不奇怪，背景如此优质的创业者确实少见。

　　蒋凡做友盟期间跟各种开发者保持着频繁接触，为他们提供服务，亲眼见证移动互联网从无到有，对移动产品发展和技术演进有着清晰的认知，这些积累为他后来指挥淘宝转型无线提供了很大帮助。而乐其发展的也不错，它成为雀巢、中粮和联合利华等各大品牌的电商代理服务公司，目前是天猫上母婴和食品两个品类最大的供应商。当时黄峥已开始显露出他的商业才华。

来源：视觉中国来源：视觉中国

　　殊途同归

　　2013年，乐其内部孵化出黄峥第三个创业项目寻梦游戏。游戏是很多中国互联网公司翻盘的法宝，比如腾讯，比如网易，丁磊正是依靠游戏业务在2003年坐上了中国首富的位置。寻梦游戏为黄峥带来了可观的现金流，后来还孵化了一个电商项目“拼多多”，为黄峥创业立下战功。

　　黄峥在接受《中国企业家》采访时表示，很少有公司把阿里的文化、执行和腾讯对人、社交的理解相融合，拼多多的这个团队非常难得。

　　同一年，阿里用8000万美元收购友盟，蒋凡的身份从谷歌系创业者变成阿里员工。那是BAT集中向移动互联网转型的年代，腾讯手握微信被称为拿到移动互联网唯一的门票；百度19亿美元天价收购91无线，李彦宏喊出“移动端再造一个百度”；阿里的决心当然也很大，淘宝和支付宝都在PC时代拥有绝对领先，但它向移动端的转型迟迟无法迎来突破。

　　蒋凡是那个最终让阿里如愿以偿的人，阿里花8000万美元就买到了友盟手中的大量应用数据，完善了自己在移动互联网上的布局，还顺便将这位淘宝日后的掌门人捞了进来，是一笔很划算的收购。

　　按照阿里的传统，所有新人在入职前都要经过《百年阿里》的课程培训，总监级以上管理者还要参加《百年湖畔》课程，它们主要用来传递阿里的愿景、文化价值观、讲解战略业务规划等。

　　但蒋凡进入阿里之后，并没有经过这些培训，起花名等通用流程也一概没有走，就直接展开具体工作，这在阿里内部非常少见。

　　2013年底，阿里宣布“all in无线”，将手机淘宝打造成为航空母舰级App，所有项目优先批准，预算全力支持，还从各事业部抽调精英到手机淘宝。在蒋凡和团队的努力下，淘宝的无线交易占比从百分之十几增长到了80%以上。后来他顺利整合了淘宝网与手机淘宝，阿里如愿完成从PC端到移动端的转型。

　　直到这个时候，后辈蒋凡的“打怪升级”之路，看起来也要比黄峥走得更顺利，后者依然在寻找属于自己的机会。

　　2014年的中国互联网热闹非凡，新一代独角兽们已经初露峥嵘，日后的巨头们也开始向世界秀出肌肉。

　　那一年两家小公司滴滴和快的掀起史无前例的补贴大战，分别背靠腾讯和阿里的它们半年烧掉20多亿元现金，程维说滴滴补贴最高时一天就扔出去1000万美元。自此补贴大战成为资本加持下的竞争常态，后来的滴滴Uber、滴滴美团和ofo摩拜，都采用过“高额补贴换份额”的做法；那一年腾讯放弃自营电商，斥资2.5亿美元入股京东，这成为改变中国电商格局的最后一次助推。随后京东登陆纳斯达克，阿里登陆纽交所，融资250亿美元成为全球最大规模IPO，阿里和京东变成电商行业绕不开的两座大山；那也是微商发展最火爆的一年，据第三方机构统计，市场上存在着超过1000万家微店，并且以每天3万至5万的速度在增长，机会主义者开始在巨头博弈中寻找生存裂隙。

　　2014年，张勇（逍遥子）还是阿里巴巴的COO，他提拔了一大批80后年轻人，委以重任，蒋凡就是其中之一。在张勇的选拔标准中，“功成名就，财务自由”很重要，前者表示能力得到过证明，后者意味着做事不为升职加薪，而是“觉得有意思”，心思纯粹的人才能干大事。

　　按照这个标准，黄峥也是这类年轻人，他的部分谷歌前同事因为瞬间有了太多钱而失去工作动力，开始寻找不适合自己的乐趣和事业，反而耽误了很多年时光，这让黄峥对一夜暴富充满了警惕。

　　那年还发生过另外一件事，聚美优品被曝出知假售假，这家电商新贵股价从高点断崖式下跌，创始人陈欧尝试过各种方法，直到今日都没能让它重回顶点。这对日后的蒋凡和黄峥来说，是一个足以引起重视的案例。

　　蒋凡把平台治理当做是今天淘宝最核心的竞争力，“市场上没有任何一家像我们这样投这么多资源来做这件事。”拼多多在打假过程中也面临过很多压力和利益抉择，多次开会讨论应对措施，黄峥说，“如果不比淘宝更拼了老命来打假，那拼多多凭什么能活下去”。

　　2015年，蒋凡宣布手机淘宝日活用户数达到1.1亿人，成为全球少数的亿级App。凭借淘宝移动端的成功转型，蒋凡获得内部提拔，担任淘宝产品平台资深总监，自此开启一路畅通的晋升之路。

　　同年黄峥开始他的第四次创业，推出生鲜电商“拼好货”，同时投资寻梦游戏内部孵化的平台电商“拼多多”。在黄峥的四次创业经历中，三次与电商有关，拼多多的成功并非偶然。

　　高榕资本创始合伙人张震对《中国企业家》表示，黄峥对游戏和社交电商的理解、对拼多多战略节奏的把握，都是非常强的，有些业务思考甚至超过了投资人的理解。从乐其开始，高榕资本就在连续支持黄峥创业，张震认识黄峥接近十年，对他非常信任，投资拼好货的时候，它还只是黄峥脑子里的一个想法，并没有产品原型出来。

　　黄峥的想法很简单，做游戏和电商代运营虽然赚钱，但始终不能对社会和时代产生影响，他需要更好的机会，拼多多可能是那个机会。

　　介绍张震与黄峥认识的是孙彤宇，这位淘宝首任CEO是拼多多的天使投资人，还天使投资了另一家电商平台“蘑菇街”，创始人陈琪将孙彤宇视为自己的导师。孙彤宇同时是高榕的LP（有限合伙人），高榕后来也投了蘑菇街，蘑菇街与美丽说合并后成为腾讯战投的对象，拿到了微信流量入口，但最终没有做过腾讯系的兄弟拼多多。

　　创业之余，黄峥还与胡泽民一起成立了MFund（魔量资本），这家机构也是拼好货的天使投资方之一。当初胡泽民做91无线，最大的竞争对手是豌豆荚，他把公司19亿美元卖给百度后转型做投资人，邀请黄峥加入其基金；而豌豆荚直到2016年才被阿里收购，在应用商店大局已定的情况下，只拿到2亿美元的支票。

　　虽然都是谷歌出身，但黄峥和蒋凡的公司并没有太多谷歌文化符号。蒋凡更多是在适应阿里的企业文化与价值观，而在工程师背景不那么浓厚的拼多多，也看不到太多谷歌元素。黄峥在国内电商和游戏行业打拼多年后，已经掌握了自己的生存和管理法则，接下来的成功印证了这些方法论。

　　一鸣惊人

　　2016年9月，拼好货和拼多多合并，黄峥担任新拼多多的CEO。合并前黄峥接受《中国企业家》采访时开心地说，对拼多多的成长速度非常满意，“我们交易规模一个月快达到10亿，一年下来肯定过百亿”。

　　结果没想到，合并一年多后拼多多的GMV就突破一千亿元，这个速度远远超出他和投资人的预期。毕竟在阿里和京东的挤压之下，电商领域突然诞生第三极的可能性几乎为零，不过黄峥做到了。

　　马云曾经说，微信红包是针对支付宝的“珍珠港奇袭”。微信在背后默默准备了很久，然后一鸣惊人，黄峥也“借鉴”了张小龙的做法。

　　张震告诉《中国企业家》，当初拼好货和拼多多分开做就是为了保持低调，前者的生鲜电商定位，让外界无法看清黄峥的布局和下一步动向。这是在巨头包围下的竞争策略，“我们投资的时候就清楚，这远远不是一个生鲜电商公司，黄峥是一个特别聪明有天分的人，执行力很强，对战略节奏的把握也非常强。”

　　回头去看，拼多多确实在两大巨头的眼皮底下迅速崛起。

　　当时的阿里战略落在“五新”上，这个马云在2016年云栖大会上提出的设想，迅速成为舆论关注的热点。关于“新零售”的讨论贯穿2017年全年，那一年阿里和腾讯在线下展开收购大战，传统零售企业中排名靠前的公司被两大巨头买了个遍。人们热衷于讨论零售业的线上线下融合，盒马鲜生成为阿里新零售的推广名片。

　　2017年阿里成立“五新战略执行委员会”，蒋凡成为委员会成员之一，也是淘宝班委会班长。淘宝投入大量精力进行智能化改造，做千人千面的个性化推荐，同时发力内容和社区，推出直播和视频产品。蒋凡说淘宝直播已经定义了电商直播，两年时间增长到千亿市场。那一年淘宝直播也第一次出现在阿里的新闻稿中，这个内部孵化的产品被蒋凡视作过去两年淘宝最大的亮点。

　　在巨头的视线偏离自己时，黄峥的拼多多在加速狂奔。其实在那年夏天它已经露出了黑马本色，活跃用户数破亿，GMV也迎来爆炸性增长，中国互联网的势力版图正在悄然改变。

　　然而当时的舆论焦点大都被腾讯的一款游戏所吸引，《王者荣耀》成为突破圈层的现象级移动互联网产品，并在年底拿到腾讯公司的最高奖项“腾讯创始人奖”，这个奖项近年来只颁发过两次，上一次给了微信。

　　直到年底阿里发布打假报告，声称淘宝网的售假商家正向微商和拼多多转移，黄峥的这匹“黑马”才重新进入人们视野。那时的它用户量已经迫近两亿，这是一个仅次于早期微信增速的爆发性成长过程，拼多多的势头已然无法阻拦。

　　数据的暴涨主要源于业务方向的调整，拼多多在逐步放弃自营模式，向平台转变。两者的扩张速度有明显区别：拼好货成立八个月后，订单峰值为100万，而拼多多转变为平台模式后，半年就激增一亿用户。黄峥经常提及对平台模式的欣赏，他说淘宝是低成本规模化的榜样，2017年底拼多多的自营商品比例已经从90%降到了接近于0。

　　拼多多的急速蹿红，开始让舆论关心，淘宝能不能做社交电商，做的话能不能成功。蒋凡认为，社交更像是电商模式的补充，而不是一个新业态。

　　他对《中国企业家》说，微信里做社交电商的创业者关注的不是社交，而是微信的低价流量，更像是投机心理，“他是社交电商吗？我觉得并不一定是。”他说在微信诞生前，就有很多人做面向低消费用户的产品，对淘宝来说竞争是常态，拼多多跟以前的对手相比没什么不同，不需要格外重视。

　　说归说，但拼多多带给淘宝的压力显而易见。2018年3月淘宝特价版推出，在外界看来，这是一个因应拼多多的产品，它的核心特色只有一个：便宜。7.9元和8.8元的低价商品满屏都是。京东上线多年的团购品牌“京东拼购”也在今年重新受到重视，京东在App和微信端首页都给它开辟了明显的入口。

　　黄峥把这些称为外界对拼多多的认可，蒋凡把它称为满足消费者需求的正常结果。拼多多与传统电商豪强的对抗，看上去反差强烈：大与小，新与旧，A与T……这种反差极大增强了拼多多被外界解读时的戏剧性。

　　淘宝帝国保卫战

　　拼多多在成长过程中，吸收了很多外部力量，微信和淘宝都是“牺牲品”。

　　张小龙对微信内部的生态健康度一直很在意，他对诱导分享等行为深恶痛绝，处罚起来很干脆。为了摸清微信的判罚规则和容忍底限，黄峥在广州微信总部旁边开了个办公室，从微信团队里撬走不少员工。连续挖人的行为让微信忍无可忍并向腾讯总办告状，后来黄峥和腾讯签署了互不挖猎协议，黄峥想挖人必须得到腾讯的同意。

　　招来的人很多来自腾讯，“偷走”的用户却有很多来自淘宝。其实黄峥在各种场合都说拼多多和淘宝是错位竞争，不存在争夺用户的情况，还表达了对淘宝的欣赏。

　　但蒋凡的万亿淘宝“帝国”作为阿里巴巴的根基产品意义重大，它支持着整个电商体系下的其他业务线，“天猫就是淘宝里长出来的，支付宝也是，还有闲鱼”，容不得半点侵犯。

　　这并非阿里第一次面临用户争夺，它的反制措施向来毫不留情。

　　当年的美丽说和蘑菇街就是典型案例，这两家电商导购社区曾经跟阿里打得火热，但在2013年两家公司一年流水达到200亿元后，嗅觉敏锐的阿里立刻对它们进行了封杀，蘑菇街创始人陈琪虽是淘宝旧部，却也无法改变阿里的决心。

　　拼多多的境遇则非常幸运，它在2018年2月就被曝出月流水已经高达400亿元，然而阿里却始终无法封杀它，任由它12个月GMV突破2600亿元，直到赴美上市遭遇热捧成为中国电商第三极。

　　这并非意味着阿里失去了对电商领域的掌控能力，而是因为拼多多在成长过程中，从未与阿里的流量体系有过任何交集。

　　拼多多可以算诞生于腾讯生态内部，吸收的是来自微信的庞大社交流量资源。阿里将零售平台流量导向天猫后，淘宝对商户的吸引力在降低，得不到支持的部分商家开始投奔拼多多。部分对价格敏感、背叛成本很低的淘宝用户，以及被淘宝普及过电商概念的微信用户，也都被拼多多所掠夺。

　　用户来自阿里，流量来自腾讯，拼多多在阿里和京东王国版图之外独立山头。

　　不过蒋凡可能要“感谢”黄峥。多年来淘宝为了撕掉“廉价”和“假货”标签，采取各种策略淡化爆款特色，投入巨大人力和资源打假，但仍不时被假货负面困扰。直到拼多多崛起，假货问题好像突然消失了，舆论调转枪口，一齐指向拼多多。

　　令人唏嘘的是，作为前后脚登陆香港和美国市场的两个年度大玩家，雷军和黄峥的待遇截然不同。前者磨破嘴皮都没能说服二级市场投资人，小米估值连连降到540亿美元，后者轻松收获华尔街追捧，上市当天市值接近300亿美元。

　　就这样，在黄峥还没有准备好的情况下，他已经成为了身价超越刘强东的新晋中国富豪，而三岁的拼多多也已经站在阿里的对面，成为淘宝最大也是最直接的竞争对手。

　　接下来蒋凡和淘宝要打的，是一场帝国反击战。

黄峥谷歌蒋凡
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有