macOS被曝新漏洞：黑客可直接绕开系统安全警告

新浪科技讯 北京时间8月13日上午消息，一位著名Mac系统黑客刚刚开发了一种新攻击手段：可以在电脑提出是否允许程序获取数据时自动点击“允许”按钮，从而帮助黑客展开更加深入的攻击和渗透。

为了避免电脑中的秘密信息遭到黑客窃取，操作系统开发者采取了很多方式，其中之一就是引起电脑使用者的注意。当一款应用程序试图访问敏感数据或敏感功能时，系统就会让用户自己选择“允许”还是“拒绝”，这相当于安排了一个检查点，把恶意软件拒之门外，让无辜的程序得到想要的信息。

但美国国家安全局（NSA）前雇员、著名Mac黑客帕特里克·瓦尔德（Patrick Wardle）去年一直在考虑一个问题：如果某个恶意软件能够像人类一样轻而易举地点击“允许”按钮，会发生什么事情？

在上周日举行的DefCon黑客大会上，瓦尔德计划展示一组针对macOS系统的自动化攻击，可以通过所谓的“合成点击”（synthetic clicks）帮助恶意软件绕过系统封锁。这样一来，一旦找到能够入侵用户设备的方法，黑客便可绕过安全层，从而获取用户的位置，窃取其联系方式，甚至夺取操作系统最深层的内核，从而全面控制电脑。

“用户界面是唯一一个故障点。” 目前担任Digita Security安全研究员的瓦尔德说，“如果你有办法合成与这些警告信息的互动，那就掌握了一种强大而通用的方法，可以绕过所有的安全机制。”

瓦尔德的攻击方式并不会在用户的电脑里面为黑客提供立足点，只是帮助黑客的恶意软件在已经被感染的设备上渗透安全层。但瓦尔德表示，这仍然可以成为一种强大的工具，帮助技术高超的攻击者悄无声息地窃取更多数据，或者更加深入地控制他们已经通过木马程序或其他技术入侵的电脑。

这都源自macOS本身包含一项功能，可以让AppleScript等程序生成“合成点击”，也就是由程序而非人类手指生成的鼠标点击动作。这就能帮助残疾人使用的工具实现各种功能。为了避免恶意软件滥用这些程序化的点击，苹果在一些敏感情况下禁止使用该功能点击“允许”按钮。

但瓦尔德却意外发现，macOS未能阻止该功能提取用户联系人、获取日程表、阅读经纬度信息。他的恶意软件测试代码可以像人类一样轻而易举通过点击获取权限。

值得注意的是，这种“合成点击”过程仍然会被用户看见，但瓦尔德指出，恶意软件可以等到系统出现不活跃信号时再行动，从而避免被用户发现。

苹果并未对此置评。瓦尔德也承认，他并未在DefCon大会之前向苹果披露此项研究的详细信息。(书聿)