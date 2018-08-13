中国游戏的隐忧:稳坐全球最大游戏市场 却迎来三荒年

原标题：中国游戏产业半年破千亿背后的隐忧 稳坐全球第一大游戏市场，却迎来“三荒年”

来源：IT时报 记者 丁晓东

地铁公交上，低头族中绝对不乏游戏一族，从《王者荣耀》到《绝地求生》，游戏在人们的日常生活中占据越来越重要的地位。数据显示，截至2018年6月，中国游戏用户规模5.3亿人，这个数字约占了我国总人口的1/3。

用户数据惊人，收入数据也不容小觑。2018年上半年，中国游戏市场的销售收入达到1050亿元，同比增长5.2%。

8月4日，伽马数据在2018中国游戏资本峰会上发布了《2018中国上市游戏公司竞争力调查报告》和《2018中国准上市游戏公司竞争力调查报告》两份报告（以下简称《报告》），《报告》指出，中国游戏产业发展十余年，成绩斐然但同样面临增长瓶颈。随着竞争日益激烈，人口、IP、流量红利日趋枯竭，如何找到下一个增长点也是中国游戏企业不得不面临的现实问题。

全球第一大游戏市场

“根据我们对A股上市企业统计，在电影内容制作、电视剧内容制作、游戏、广告营销、出版、有线网络、院线等传媒行业板块中，游戏板块2017年营业总收入同比增速、归母公司净利润同比增速、毛利率、净利率四个数据位列第一，说明游戏产业仍然是价值较高的板块，以上市公司为代表的游戏公司具备较高的投资价值。”伽马数据联合创始人、首席分析师王旭表示。

《报告》中指出，截至今年7月31日，中国上市游戏企业为191家，较去年年底增加了6家，这主要与今年多家企业成功赴港上市有关。目前，仍有20余家企业正在申请上市，其中计划港股上市的游戏企业更多一些。

放眼全球，2018年上半年，得益于中国游戏产业庞大的用户基础，中国游戏市场收入达到1050亿元，占据了全球游戏市场收入的26.1%，市场份额全球第一。在2017年全球游戏收入TOP25游戏企业中，中国企业占据了4席，分别是腾讯、网易、完美世界、三七互娱。

从增速上来看，2018年中国游戏市场实际销售收入增速下滑，仅为5.2%，其中移动游戏市场增速也进入瓶颈期，增速仅有12.9%。掌趣科技CEO刘惠城表示：“手游市场呈平稳增长的趋势，但其集中化程度加深、头部效应加剧，存量用户流动性不足导致新增爆款难度大。”

游戏行业的“三荒年”

“2018年是游戏行业的‘三荒年’，分别是产品荒、流量荒、用户荒。”盛大游戏副总裁谭雁峰表示。

“去年通过内部监测我们发现一星期大概有100款新游戏上线，今年只有50款，行业的产能在明显下降。”对于产能下降的原因，“行业的门槛、集中度变高了，很多游戏的生存空间被压缩了。”谭雁峰表示，“在过去一到两年的时间里，超级头部IP让流量的集中度越来越高，现在流量的竞争已经由渠道竞争转变为价格竞争，很容易达到天花板，而且很多流量平台并不是做游戏的，整个行业的获利不会反哺游戏行业。”

从另一个角度分析， 谭雁峰发现，游戏行业的人口红利正在慢慢消失了，增量市场后劲不足，新的移动互联网用户会更多选择短视频等娱乐产品，而不是游戏；另一方面从存量市场来看，一般来说，一款端游、手游生命周期是一年半到两年，而一些头部的产品是三四年，真正的核心用户在头部的游戏产品里固化了，行业核心用户的存量市场也越来越少。

“高龄用户”潜力巨大

数据称，到2020年，数字创意产业产值规模将达到8万亿元。“从全球范围来看，游戏行业是一个逆周期行业。经济起伏阶段反而是游戏产业大规模发展的机遇期。”完美世界CEO萧泓提出了自己的观点。

《报告》中指出，游戏产业的发展越来越注重细分化领域，针对特定用户群体与品类明确的产品更易获得市场，未来电子竞技、IP产品、策略类产品、二次元、女性向、小游戏等细分市场具备较高的增长潜力，是游戏企业下一阶段保持业绩增长的机会。

萧泓认为：“游戏行业未来发展趋势需要兼顾平台化和国际化。平台化是指优质的平台对开发者和玩家越来越重要，国际化则是指创意产业是中国文化走出去的主力军。”

王旭指出，目前国内游戏市场不仅有青年用户，还有高龄用户，高龄用户是潜在的增量用户群体，通过年龄、地域、兴趣等区域化划分也会给游戏市场带来差异化竞争的机会。