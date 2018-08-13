区块链游戏进化史：从“庞氏骗局”到装备“确权”

来源：IT时报 见习记者 刘慧莹

在刚刚过去的ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）上，区块链游戏第一次作为一种新品类登上游戏展的历史舞台。尽管相比于实力雄厚的游戏软硬件厂商，区块链游戏的展台屈居一隅，但是其在过去半年里的产品表现和充满争议的金融属性，使其吸引了近乎整个“链圈”的目光和话题。

伴随区块链游戏产生的“确权”概念，让游戏资产上链成为极客玩家中新的众望所归——试想当你在一款区块链游戏中拥有一把宝刀，可以带它到另外几款区块链游戏中一路所向披靡的场景。玩家开始渴望真正拥有属于自己的游戏虚拟物品。

乐观者认为，游戏和区块链具备天然契合的互补优势——一方面，游戏需要区块链技术助其实现装备的“确权”；另一方面，区块链也需要在游戏的包裹下打通现实世界里的应用场景，实现对第一批用户的教育。

不过资产打通后不可避免的金融属性，使区块链游戏蒙上了一层庞氏骗局的阴影，早期区块链游戏鱼龙混杂，不少玩家沦为等待被收割的韭菜……问题频发之下，区块链游戏能否挺过去伪存真的烈火，能否实现玩家心目中契约分明的桃花源，尚且需要时间的检验。

从一只“谜链猫”开始

“就是一只可以迭代进化的虚拟猫咪，最初有5万只初代猫，它们可以通过不断繁殖生产出各式各样的小猫。”DapDap游戏社区创始人Nike告诉《IT时报》记者：“现在这个游戏的玩家全世界有300多人，最热门的时候也不过一万多人。”

这款名为“谜链猫”的游戏，因为在以太坊上运行，大家更多称其为“以太猫”。尽管人们大多知晓这款游戏，但实际参与的人在全世界范围内十分稀少，原因在于其复杂的游戏交易流程以及与玩家现实财产的紧密联系。

在乐块游戏创始人宋阳眼中，谜链猫更像是一个可以进行收藏的手办。宋阳在玩这块游戏之初，买了几只猫，每天研究怎样才能生出更优秀的小猫，这个过程中他收获了非常多的乐趣。Nick同样是早期接触谜链猫的玩家，他回忆2017年末谜链猫风行的那段时间里，自己身边有很多朋友会买上一只初代猫送给女朋友或老婆，然后发个朋友圈炫耀——一只猫咪价格能达到几万元人民币。“简直就是炫富。”Nick笑着说：“如果我身边有人买了几只猫送给朋友，我们都会觉得他是土豪。”

尽管谜链猫的势头很快过去，如今这些猫咪也以接近500元人民币的价格被“圈养”在主人的智能合约上，但谜链猫掀起了一批以宠物繁殖和根据稀有程度进行竞价的游戏热潮，以百度开放的莱茨狗为例，养猫、养狗、养兔子，以太坊瞬间沦为“鸡犬不宁”的动物养殖场。频繁的动物交易拉升了此类区块链游戏的金融属性，不少人砸巨款进入动物“收藏界”，却落得无人接盘，空有一张动物图像存储在服务器上的下场。

谜链猫的创始人Benny在接受《IT时报》记者采访时表示，自己创作谜链猫的意图在于使更多人看到技术的价值。“人类学习的最好方法就是玩耍和实验，我们从小就这么做了，当我们成为成年人还是这样。”在Benny眼中，谜链猫是一个用于介绍区块链技术的优质玩具，正如由美国社交游戏开发商Zynga开发的Farmville游戏，帮助Facebook带来超过50%的流量，吸引国际上的用户注册Facebook并创建个人资料。谜链猫的目的，就是通过玩耍和实践使人认识到区块链的价值。

双面金融属性与“庞氏骗局”漩涡

深耕于区块链世界的人都明白，区块链自带金融属性，是因为其中的资产与现实资产间的可流动性以及区块链世界中的消费需求。这样的金融属性也导致一些游戏厂商正在精心设计有利可图的软件，试图在韭菜丛生的区块链原野分一杯羹。

Nick认为，区块链游戏整体规则抽象以后，其实与赌博非常相似。因为链上的东西有价值，游戏就是将价值通过规则进行流通，游戏有输有赢，所以这个过程就很像赌博。区块链游戏的某些特性也助长了传销和黑市的猖獗——对于黑市操纵者来说，这个市场具有匿名性，且跨境支付比较方便。在Nick眼中，这样的现象已经不是第一次出现，Nick告诉记者：“早在互联网诞生之初，创业公司只要加上一个‘。com’，就能融到很多钱。纳斯达克最开始就是互联网公司上去，经历一番泡沫的爆破，最终像谷歌、亚马逊这样的真金白银活下来了。”

很多区块链游戏创作团队认可区块链技术需要游戏，更甚于游戏需要区块链。在Benny这样的乐观者眼中，区块链借助游戏的糖衣飞入寻常百姓家，游戏使得区块链技术普及开来。但也有像Nick这样的悲观者认为，许多区块链ICO团队，需要游戏的落地帮助他们讲好下一个区块链的故事，帮助其获得更多的融资。“当前的大环境之下太多人热衷于割韭菜，故事要讲得更完满一点。”Nick 感叹道：“讲其他故事可能都落不了地，讲游戏是能落地的，因为游戏能做得出来。”

Nick相信，市场是一个去伪存真的过程，但是过程中难免有各种各样的悲剧发生。作为玩家，“游戏就是找乐子嘛，打麻将打不打钱都是乐子，如果怀着找乐子的心态去玩，输赢就没那么重要了。”在Nick眼中，如果每个人都抱着投资套利的心态去玩区块链游戏，那么游戏本身就不是真命题。

下一站，装备确权时代？

今年ChinaJoy期间，由ChinaJoy、Cocos-BCX、DappReview、INBlockchain在ChinaJoy期间联合发布的《2018区块链游戏产业白皮书》明确了区块链游戏的概念，即通过分布式账本、智能合约、共识机制等技术，实现将游戏规则写入“智能合约”，使其上链之后自动运行的游戏模式。这样做的目的是保证游戏不受包括开发商在内的人为干扰，确保游戏资产的所有权和自由流通，重构开发商与玩家关系。

反观当下，无论是网易、腾讯、盛大这些传统游戏行业巨头，还是各式各样的中小型厂商，大家纷纷把目光投向了区块链这片尚未开垦的土壤。究其原因，区块链游戏产业白皮书数据显示，在过去20年，尽管游戏行业作为朝阳产业保持了高速增长，整个行业目前游戏用户共5.8亿，市场规模2500亿元。不过其爆发式的增长和迭代，本质上是需求端与供给端的红利释放与变革所带来的双重波动影响。短视频等娱乐方式崛起使得游戏行业用户红利衰减，游戏生命周期缩短，再加上2017年两大寡头市场占有率高达76.2%，在新增市场中占有率95.8%，几乎垄断了游戏创业者的成功机会。

深耕于传统游戏行业十年有余的Neil是一家传统游戏制作公司老板，Neil认为当下正是发展区块链游戏的好时机。

Neil眼中的区块链游戏已经与谜链猫系列的宠物繁殖类游戏以及FOMO3D为代表的资金盘游戏有了很大区别。Neil希望玩家在游戏过程中无需了解区块链、通证、私钥等词语和概念，只需要按照和传统游戏一样的规则来玩，但是在玩的过程中，玩家能够感觉到这个游戏真的不同，游戏中的资产好像真的是我的，于是才了解到这些性能的实现其实是基于区块链技术。Neil眼中的场景，也就是出现在无数区块链游戏玩家口中的“装备确权”时代。

“这是一个非常舒服的过程。”Neil告诉记者，“你只要使用了区块链技术，那么价值就是天然打通的。用户不需要过多的认知和理解，就会发现这个东西属于他，没有人能拿走，用户从而也会更加有黏性，这也就是我们需要寻找区块链应用场景的目的。”

当各个游戏厂商试图寻找区块链与游戏连接点时，区块链游戏第一个吃螃蟹的人，谜链猫创始人Benny和他的团队，也在试图建立一个可以被数十亿人访问和娱乐的区块链合法业务。这个出生在加拿大的华裔小伙子看好中国的市场，试图将10亿消费者带到区块链。

Nick面前的电脑上，聚集了一千余名区块链资深玩家/制作人的QQ群里消息不停地跳出。“这些人都是人精，你想不到他有什么找乐子的点子。”Nick笑着调侃这些曾经由区块链游戏玩家转身而成的游戏制作人：“真正的高手都是通过代码与智能合约直接交互进行游戏，通过网页玩的人，很多都已经是潜在被收割的韭菜了。”