P2P爆雷引发实业领域震荡波 自融等不合规操作为主因

原标题：P2P爆雷在实业领域引发震荡波 自融等不合规操作为主因

来源：IT时报 记者 戚夜云

P2P爆雷的这把火烧到了实业领域。

8月1日起，因P2P平台爆雷导致资金链断裂，北京168家邻家便利店全数关停。看到便利店门口贴上了“暂停营业”的告示，北京市民王女士有些无奈，虽然没有投任何的P2P，但是她的生活还是受到了波及，因为邻家是她公司所在区域唯一一个便利店。

城门失火，殃及池鱼。比起王女士的不便利，被拖欠货款的供应商更是着急。根据他们自行统计的数据显示，目前因邻家便利店关停被“套”的供应商多达90家，涉及金额超过5000万元，单家供应商货款就高达400多万。如果货款追缴不及时，多米诺骨牌效应式的崩塌会发生，一些供应商会因此爆发财务危机。他们没能弄明白的是，偌大的邻家便利店何以至此。

业内人士分析称，依靠P2P作为主要资金来源的运营模式本身就具有极大的风险，所幸这种关联借款涉嫌自融，属于违法操作，大量正规的P2P平台并不会选择这一模式，但仍有一小批不合规的P2P走上了这条高风险的道路。

极路由、雅堂先后崩盘

极路由是不合规P2P导致资金链断裂的另一个版本。

去年开始，极路由与i财富合作推出了“0元购”活动：用户购买价值499元的B70路由器就能得到一个CF码，并在i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天）的理财项目，就可以获得499元的购机款以及投资本息。但在今年6月，因涉嫌“非法吸收公众存款案”，i财富的公司主体深圳前海大福资本管理有限公司被立案侦查，i财富因此爆雷。

事发后，参与极路由“0元购”活动的用户纷纷要求退款，京东还下架了所有金融类产品（包括区块链产品），极路由的核心销售渠道由此被堵死。同时，极路由与i财富关联颇深，通过企查查可见，极路由的注册公司北京极科极客科技有限公司其实是深圳前海大福资本管理有限公司的股东。在内外部双重打击之下，极路由资金链就此断裂。

相比之下，涉及规模更大的是雅堂小超。雅堂小超是雅堂集团的分支业务，该公司的主营业务为P2P性质的雅堂金融。虽然雅堂金融在今年1月选择退出P2P，但是在此之前却利用自己的供应链其他业务疯狂融资。如举办雅堂小超全国直营店启动大会，吸引登记报名开店的有2800多户商家，每家缴纳了5~6万元或者更多的保证金。

随后，雅堂集团资金链断裂，雅堂宣称的50000家夫妻老婆店翻牌的雅堂小超不仅未按时收到补贴，就连预订的货品也未正常发货，供应商也损失惨重。目前加盟商与供货商已经到北京雅堂小超公司集体讨债，而雅堂集团董事长已于近日自首。

自融蕴藏巨大风险

“邻家和极路由这类公司，本身应该还没有形成盈利能力或良好的现金流，依靠P2P的资金作为支持。一旦资金来源出问题，就容易无法持续经营而倒闭。”网贷之家研究院院长于百程分析认为，过度依赖外部资金的企业发展模式，本身就面临很大风险。

业内人士表示，最近大量爆雷的P2P平台中，相当一部分是因为自融。一般平台自融分为四种情况，一是因为平台运营成本高，通过发假标自融补充现金流；二是通过自融为关联企业融资输血；三是利用自融的资金进行投资其他项目；四为平台诈骗，圈钱跑路。于百程认为，第二种关联借款，会因P2P资金链断裂最终反噬到相关实业。

其中，金融+实体的经营或关联模式需要格外关注。如东方银座旗下小微金融、东方金服接连爆雷，很可能波及东方银座相关房地产开发、酒店等业务。深圳发财猪背后两大股东均为实业相关公司，其中占股70%的上海旌睿拍卖有限公司已经做好破产清算准备。

于百程认为：“来自P2P的资金成本并不算低，所以一般企业不会持续依赖P2P的资金来发展，对于本身现金流和盈利能力不佳的公司，P2P一般也不太会合作。”他认为，采取这种方式关联借款都是关联企业，本身资金流紧张，加上P2P监管未到位操作难度不大，只能放手一搏。