看中“五环外群众”的不只拼多多 淘宝京东早有布局

原标题：“五环外的群众”究竟想要什么？

来源：IT时报 记者 郝俊慧

在与岳云鹏合作的《五环之歌》中，热狗声嘶力竭地唱着：快点上五环，因为或许先上先赢。黄峥显然听过这首歌，因此他先将拼多多开上了“五环”，在“五环外群众”的助攻下，三岁的拼多多登上了纳斯达克。

看中“五环外群众”的不只有拼多多，事实上，三年前，阿里农村淘宝、京东便利店便开始布局，电商对实体商业经济的影响也早有体现。本报多年连续做的选题《春节返乡记》中，来自全国各地的记者在过年回家时，亲身体验到IT给家乡带来的巨大变化，然而，在网速越来越快、互联网支付席卷全国的各种叫好声中，家乡商业体系的崩坏，似乎是其中唯一不和谐的声音。

商业就是商业，县镇消费者更会用脚投票，对于“五环外群众”而言，价格是他们购物考虑的第一原则，质量次之，服务次之，品牌最次之。这种消费理念是拼多多天然的护城河，也是阿里、京东在做了三年县镇市场培育，等到支付工具成熟、网上购物理念普及，却被黄峥“摘桃子”的主要因素。

这种消费理念并非天然形成，作为一名从小城走入“五环”的普通消费者，我听到太多“五环外群众”对当地商业环境的抱怨。事实上，县域经济通常呈现两极商品分化现象：一方面是低价的山寨和无品牌泛滥，另一方面，中高端的品牌商品却因选择较少，价格明显高于一线城市。

也就是说，长期以来，县镇居民在消费时，并没能享受到品牌背书的好处，“五环内群众”能够轻而易举在城内享受到的质优价廉商品，在“五环外”并不多见。正是这种传统县镇商业对自己本地居民的“消费歧视”，让它们在面对电商大潮时，无力对抗。

三年前的一篇《返乡记》中，面对老家腊月依旧萧条的商业，我曾问一名互联网创业者，能不能帮小城里的那些没啥生意的买卖人，找到一条新的生存之路？但没有答案。

如今，答案似乎有了。随着一二线城市线上、线下流量天花板见顶，曾经一度被电商挤压、几无生存空间的县域经济，再度成了“香饽饽”。除了阿里和京东，苏宁易购在最近召开的零售云大会上，也明确提出要打通广大县镇市场的毛细血管。

然而，谁是谁种下的前因，谁又是谁的果报。去年刮起的这股新零售风，并不意味着传统商业的春天回来了，那些小本生意者，可能依然无法翻身，甚至会进一步加速“死去”。

苏宁控股集团的董事长张近东最近曾言，“资本聚集环境下，白手起家成为过去”，这句话虽然残酷，却是一个事实。传统电商的品牌下乡，正在将一二线城市成熟的商业模式复制到县镇，从而使整个县域经济的商业环境得到整体提升，最好的店面、最好的营销人才、最好的资源都可能被这些拥有大资本的电商巨头和小资本的本地经销商一并收割，而线上线下融合的价格和资源优势，在“熟人经济”盛行的县镇，很容易形成“星火燎原”之势，从而大幅降低边际成本，提升坪效。

而我更希望看到的是，这种因资本和技术而来的新商业形态，能够打破县镇与一二线城市之间在消费观念上的壁垒，让“五环外的群众”不再成为各种“山寨”“白牌”“假冒伪劣”商品存在的理由，中国的制造业可以借此骄傲地对国民说，你们依然可以选价格最便宜的商品，但我保证，它足够好。