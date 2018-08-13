美出行最后一公里调查：共享滑板车同样考验国民素质

原标题：美国“出行最后一公里”调查：共享滑板车同样考验国民素质

来源：IT时报

见习记者 李蕴坤

共享单车被称为中国“新四大发明”，最后一公里出行在全球都是刚需，而中国掀起的这股共享浪潮，在大洋彼岸的美国也激起不少创业火花。2017年，美国同行们也开始用不受停车桩限制的无桩共享交通工具解决他们的“最后一公里”，不仅推出了共享单车，甚至还有共享滑板车。

《IT时报》记者在对美国共享出行的创业者采访之后发现，既要学习中国模式的便捷，又要避免复刻相同的历史，并不是一件容易的事，共享经济对国民素质的考验，全球共此凉热。

共享滑板车布局更多

在共享交通上，美国的产品形态更加多元化。以资格较老的Lime和Spin为例，旗下提供了无桩的共享单车和共享滑板车等交通工具，步其后尘的Bird和Goat则一心专注于电动滑板车的布局。

尽管美国的无桩共享交通体系是个才酝酿了一年多的“新生儿”，但“局内人”在公开场合下也毫不避讳彼此间的火药味。本周，Bird客服便不客气地在推特上发文称：“如果你有200磅（约90公斤）那么重，那就不要骑我们的滑板车了，还是去租个Lime吧，再做点运动。”

随处乱停和“缺胳膊断腿”的现象在这几年间早成了中国共享单车领域的“顽疾”，而诸如此类的不道德行为在美国也是“通病”，甚至由于地广人稀的地理环境，相同的问题可能被放大数倍。

网友Jeff就遭遇过“寻车数里”又“无疾而终”的苦恼。根据Lime客户端上显示的定位，Jeff和朋友徒步了约2英里（约3公里）的路程才来到GPS所指示的位置，然而即便如此，他们依然无车可骑，因为滑板车被关在一户人家的车库里。“我们启动了声音键，可以听到响铃从车库里传出来。Lime，你现在得亲自给我们送车来。”

恶意竞争也可能出现。生活在天使之城洛杉矶的Caity正在猜测Lime与Bird的滑板车大战是否已到了风雨欲来的时刻：“有些滑板车的条形码被扯掉，轮子也被链条锁住。”参与讨论的网友表示：“他们还试图把车埋起来，任谁也骑不到。”但其中也有较为理智的声音认为，如果猜测属实，那至少应该保证市民的安全不受影响。

不会盲目增加投放

美国共享电动滑板车品牌Bird还未满周岁，目前在当地32座城市有所布局。类似于中国的共享单车，共享滑板车针对的也是车站至目的地之间的“最后一公里”，对于城镇之间的短途旅行同样不失为一个好的选择。

Bird相关负责人Rebecca Hahn告诉《IT时报》记者，40%的汽车行程都在两英里以下，完全可以由滑板车取代，Bird的最快时速可达每小时15英里，同时15英里也是滑板车充电一次能够行驶的最长距离。自2017年9月成立以来，Bird的骑行数已累计超过100万次。

“滑板车仅供白天骑行，日落时车辆会开始被回收，继而进行存储、充电以及必要的修缮。这样既能保证骑行者的安全和滑板车的质量，也能阻止人行道上的乱停放现象。”早晨7点以前，滑板车将再度被安置在“巢穴”中，即方便人们取用的地方，“通常每个巢穴内会放置3辆滑板车。”

为了防止中国因过度投放而导致大量共享单车遭到遗弃和破坏的现象在美国市场上再现，Bird签署了《SOS（Save Our Sidewalks，拯救人行道）承诺书》，借此与市政府紧密合作，每天为一辆车贡献1美元，从而鼓励政府修建更多可供滑板车骑行的自行车专用道，也为停放所需的自行车架作好维护。Rebecca表示，除非一辆滑板车的日使用率超过3次，否则Bird不会增加投放量，并且车辆的骑行数据他们也会和政府共享。

和共享单车相比，共享滑板车光从价格上就拉高了“门槛”。当共享单车骑行30分钟才耗费1美元（约等于6.8元人民币）时，包括Bird和Goat在内的共享滑板车仅解锁就需要1美元，骑行时按15美分/分钟另行收费，这意味着骑行10分钟一共需花费2.5美元。不过Bird表示可为有需求的用户提供免费头盔。

今年5月才在得克萨斯州奥斯汀市起家的Goat在当地投放了500辆滑板车作为试点后，将来准备以每次20辆的规模增加投入，并往更多城市拓展业务。

共享单车要市政买单

相较之下，中国共享单车品牌的出海显得举步维艰。上个月，曾有媒体报道，ofo已关停了美国大部分城市的业务，预计裁员人数将达到70%，仅保留西雅图、圣地亚哥和纽约等大城市的业务。然而7月30日，西雅图单车博客（Seattle Bike Blog）创始人Tom Fucoloro在官网上表示，ofo已确认即将退出西雅图。值得注意的是，西雅图是去年8月ofo进军美国市场的第一座城市。

此前，西雅图在共享单车项目上已经有过“马失前蹄”的经验，即由当地政府投资的有桩共享单车项目Pronto，可惜在2017年上半年便“惨淡收场”。对于这“打水漂”的三年，当地媒体《西雅图时报》（The Seattle Times）曾分析，西雅图起伏的城市地形、多雨的天气、强制骑行时佩戴头盔的法律以及市区交通规划不足、缺少自行车骑行专用道等等都可被视作导致该项目失败的原因。

随后，西雅图政府不再“自掏腰包”，而是鼓励无桩共享单车企业在西雅图落地，ofo与美国当地车企Lime和Spin都在其中分到了一杯羹。Tom在西雅图单车博客上指出，由于西雅图市议会决定在行政、自行车道和停车场所上增加100万美元的投入，而这笔费用在很大程度上来自于调高对共享单车企业的要价，像ofo这样收费更加低廉（1美元/60分钟）的脚踏车难以承受，于是选择退出。