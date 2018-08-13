人民日报谈电子发票：给电子发票“加把锁”

原标题：给电子发票“加把锁”（创新故事）

蒋建科

使用电子发票可以大幅节省企业发票购买以及间接管理成本。中国航天科工集团有限公司所属航天信息股份有限公司研发的电子发票系统可以与企业内部的信息系统无缝对接，实现发票信息全面电子化，有助于企业提高账务处理的效率，并能及时给企业经营者提供决策支持。统计数据显示，2017年我国电子发票开具量达13.1亿张，预计到2022年将可能高达545.5亿张，保持超过100%的年均增长速度。

航天信息在涉税电子票据领域积累了较强的技术实力和丰富的行业应用经验，实现行业多项首创。据航天信息董事长时旸介绍，他们首次在全国上线推广增值税防伪税控系统，首次在发票上应用汉字防伪技术，开具了全国第一张营改增发票。航天信息旗下的51电子发票服务平台主要提供电子发票一站式的开具、交付、查验、报销、归档等服务，实现电子发票的全流程业务覆盖。目前该平台已为全国各地税务机关和纳税人提供服务，累计开出电子发票25亿张。

以电子发票和非税票据为代表的电子票据已经进入全面推广、广泛应用阶段，但在监管、使用、数据共享等方面仍存在一些问题，重复报销、查验不便、追溯困难等现象成为电子票据全面推行的“绊脚石”。为此，航天信息借助区块链的开放共识、去“中心化”、不可篡改、分布式一致性、隐私保护等特性，开发出基于区块链的电子票据系统。

据时旸介绍，航天信息采用区块链技术，建立了税局监管、第三方服务平台和社会组织共治的电子票据链，将电子票据数据、流转、状态等信息上链，实现对这些信息的锁定，做到电子票据可信、可验证、可追溯，解决了电子票据的监管与使用困难。同时按照电子票据链约定，在电子票据利用过程中，共同维护一个电子票据账本，统一了电子票据相关标准和服务入口，极大方便了企事业单位和个人对电子票据的使用。目前，航天信息提供的基于区块链的电子票据系统在北京、山东、湖北、安徽、宁夏等地试运行状况良好，入链发票及非税票据达30余万张，将有助于提升票据流通领域信息化水平，有效降低管理成本。

时旸表示，航天信息致力于为国家从“以票控税”向“信息管税”管理转变提供支撑，利用区块链技术破解行业痛点，让各平台间的发票信息共享变成现实，降低对企业监管成本，全面提升互信、安全、便捷水平。