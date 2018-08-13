境外赌博招聘内幕：披“科技公司”外衣与院校签协议

负责为菲律宾博彩集团在境内招聘的硅谷汇公司负责人（左）称，已和国内二三十所大中专院校签约校企合作。图为该负责人朋友圈发布的其与某高校的签约现场。

中关村创业大街昊海楼7层，硅谷汇公司负责人董先生（右）正在面试应聘者，求职者获聘将被送往菲律宾从事网络赌博业务。 新京报记者 摄

硅谷汇公司负责人董某在朋友圈发布的与西安某院校的签约现场图片。

硅谷汇公司与某高校签订的校企意向合作协议书。新京报记者 摄

跟卧底的新京报记者一样，很多在菲律宾、马来西亚等境外从事跨国网络博彩业的中国员工，相当一部分都是由国内中介公司招聘而来。这些中介公司多数打着“科技公司”的名号，以境外互联网公司游戏开发、推广、测试等岗位进行招聘，高薪诱惑中国人出国进入博彩集团工作。

新京报记者注意到，这些中介公司多在58同城、智联招聘等网站上发布高薪招工信息，进行社会招聘，有的甚至将触手伸向校园，与部分大中专院校签订“校企合作协议”，通过校园招聘将应届毕业生送往境外从事非法博彩工作。有中介公司于今年上半年，与20多家本专科院校签约，号称计划三年内向境外博彩集团输送万名应届生。

对于中介公司签校企合作进行校园招聘情况，有专家表示，对于用人单位在院校官网发布的招聘信息、在校园内举办的招聘会，校方应尽审查义务，防止学生落入不法分子的圈套。

随着中菲执法部门对跨境网络赌博的多次联合行动，中国驻菲律宾大使馆也曾专门发布提醒，警告赴菲人员切勿从事非法网络赌博活动，称该类网络赌博公司业务大都面向中国公民，涉嫌违反中国相关法律，从业人员有可能成为中国警方抓捕对象。

驻外“游戏推广”实为赌博推广

在国内各大招聘网站发布各类高薪招聘信息，参加招聘会，是跨境赌博公司招聘新人的主要途径。

3月2日至4月4日，58同城网站出现三条同为“董老师”发布的驻菲律宾招聘信息：“财务8K管吃住驻菲律宾”、“客服8K管吃住驻菲律宾”、“APP测试运营驻菲律宾”，薪资8000元至12000元。

新京报记者以求职者身份联系“董老师”应聘，其称游戏推广岗位招聘男生，岗位门槛很低，只要求会使用电脑打字，对学历等方面均无要求。

6月底，记者应约来到海淀区中关村创业大街昊海楼7层面试。面试中，“董老师”告诉记者，他们公司名为硅谷汇（北京）软件技术有限公司，负责给菲律宾的索莱尔东方集团招聘人才，“是那边的大公司，就相当于腾讯、阿里。”

面试过程中，“董老师”的提问着重于家庭经济情况、父母职业等，对于个人能力反而没提要求。董称，“家里有几个孩子，父母都在农村，来了能吃苦，这在我们看来就是比较优秀的。”

“博彩这个行业，你能接受吗？”面试中途“董老师”问到，他称，游戏推广工作，其实是向中国人推广网络赌博，“世界杯期间，赌球的很多，赌博公司急需用人。”

面试分两次，第一次由董老师面试后一周左右，记者再次来到中关村创业大街昊海楼7楼，接受菲律宾公司人事的视频面试，做了打字速度的简单测试。次日，记者就收到了“索莱尔集团”的录取通知书。

与记者同一批由“董老师”面试的张嘉（化名），应聘的是智联招聘网上一个名为云全栈（北京）软件开发有限公司（以下简称“云全栈”）发布的UI设计岗位，面试的时候才知道是前往菲律宾做赌博APP的UI设计。通过面试后，张嘉7月26日来到菲律宾马尼拉的索莱尔大厦做UI设计。

记者多方核实，“董老师”全名董宇，是硅谷汇的大股东。工商信息显示，硅谷汇成立于2016年1月20日，注册资本2222.22万元，董宇持股90%。2016年9月1日，硅谷汇成立全资子公司云全栈。

硅谷汇官网介绍，硅谷汇软件技术有限公司是中国领先大型综合性软件与信息服务企业。其工商资料显示的经营范围是：软件技术开发、服务、资讯、转让、推广；销售计算机、软件及辅助设备。

在记者赴菲律宾入职博彩公司后，多名员工均称由董宇招聘而来。从事在线财务工作的赵伍（化名）称，他是在天津参加一场招聘会时，遇到了硅谷汇公司，“招聘会上公司介绍得都很正规，做计算机互联网的，给的工资挺高，直到出发前才知道是做网络赌博。”

“社会招聘已不能满足需求”

除了社会招聘，硅谷汇还将目光对准了各大中专院校。

硅谷汇官网显示，硅谷汇携手全国各大中专院校，展开校企合作：直接输送毕业生就业接待合作。其官网显示还有硅谷汇国际大学项目，称“硅谷汇集团愿与高等院校携手，达成联合培养、深化校企合作，愿与各院校开展包括联合招生、课程置换等深度校企合作。”

新京报记者在菲卧底暗访时，多名应届毕业生表示是在校园看到硅谷汇公司的招聘广告，才踏入跨境博彩这一行的。

黑龙江一所二本院校的应届毕业生高健（化名），目前在被称作“东方监狱”的珍珠大厦从事赌博推广工作。他称毕业前夕，他在学校的招聘QQ群中看到硅谷汇公司的招聘广告，面试的时候得知做的是“棋牌游戏推广”，来到菲律宾才知道是网络赌博，“薪资待遇、工作强度、住宿环境都和招聘时承诺的不一样，感觉上当受骗了。”

山东一所民办院校的应届毕业生郭强（化名），则是在北京参加了一段时间计算机培训，再由硅谷汇公司招聘而来。

8月初，记者以院校就业办老师的身份咨询董宇，他称，硅谷汇的校企合作有两种合作方式，一种是毕业生直接送过来面试，另外也可以去学校开招聘会，“我们目前合作的有二三十家专科、本科院校”。

董宇发送给记者的一份电子版的硅谷汇公司的《2018-2021年校企合作直接就业或实习生招聘计划表》显示，网络客服（驻国外）需求人数3300人、网络推广（驻国外）需求人数3800人、在线财务（驻国外）需求人数1300人。

董宇称，这些网络客服、网络推广、在线财务都是菲律宾、马来西亚网络科技公司的岗位。“公司用人多，光从社会招聘已经不能满足需求，得从学校招。”他说，他们公司今年启用了校企合作模式，计划在未来三年，向境外赌博产业输送一万多名国内高校毕业生。

董宇还特意嘱咐记者，“学校每送一个学生，会给学校一千块钱的好处费，但要保证学生在一个月内不离职，如果离职了，你再给我们把人补上就行。”

多所院校确认与硅谷汇签约

对于董宇“已与二三十家学校展开合作”的说法，新京报记者通过硅谷汇官网及网络搜索发现，6月到7月，董宇至少参加了4场校企合作会议。6月下旬，在石家庄、天津、西安各一场，7月中旬，在大连有一场。

“9月份时宝鸡和成都都会有校企合作会，我们也会去。”董宇说。

6月到7月的4场校企合作会议的现场照片显示，硅谷汇至少和16所院校签约，分别为，黑龙江省贸易经济学校、黑龙江农垦科技职业学院、衡阳师范学院、湖南大众传媒职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、西北工业学校、陕西华山技师学院、西安外事学院、西安思源学院、陇南师范高等专科学校、鄂尔多斯生态环境职业学院、河北地质大学、渤海理工职业学院、石家庄新华电脑学校、河北政法职业学院、石家庄科技信息职业学院。

记者逐一致电上述院校，核实合作签约问题，湖南大众传媒职业技术学院、衡阳师范学院、辽宁农业职业技术学院、西北工业学校、鄂尔多斯生态环境职业学院共5所院校向记者确认与硅谷汇公司签约，但均表示合作尚未开始，也还没有学生通过硅谷汇公司就业。其余11所院校因就业办放假或电话无人接听，暂未能核实。

辽宁农业职业技术学院的黄老师向记者提供了一份与硅谷汇签约的《校企意向合作协议书》，其显示，甲方（指学校方）、乙方（指用工单位方）双方合作建立人才供需基地，甲乙双方就业指导和服务部门建立日常联系，就甲乙双方开展校企深度合作及人才供需互通信息，双方建立定期的信息交流机制。

这份《校企意向合作协议书》显示，合作方式及内容包括定向式、订单式培训；共建实习、见习基地；安排毕业生（实习生）顶岗实习或就业；校企共建课程专业建设、互派人员指导、产学合作。

黄老师称，签约时，硅谷汇公司给的条件都很好，也不需要扣学生的钱，提供的岗位都是互联网、计算机等热门行业，正打算对该公司进一步考察。针对记者提供的该公司涉及跨境赌博招聘问题，黄老师表示学院打算终止双方合作。

湖南大众传媒职业技术学院就业办相关负责人表示，“我们也是第一次接触这家公司，当时签的只是意向合同，还没有正式开始合作。学院将对该企业做进一步审核，如果有问题，学院将立即终止合作。”

衡阳师范学院的刘老师称，硅谷汇公司曾表示希望来学校办招聘会，但未成行。西北工业学校就业办的赵老师称，签约主要是看中了这家公司软件方面的就业岗位。鄂尔多斯生态环境职业学院就业办的张老师称，硅谷汇公司称他们向海外输送计算机和软件人才，但是不清楚具体是什么行业和岗位。这三所院校的相关负责人均表示，如果硅谷汇公司有问题，肯定会撤销合作。

中介公司招聘通知现高校官网

记者发现，替境外博彩公司进行招聘的，涉及多家“科技公司”，其中也有进行校园招聘的。

当天与记者同行前往菲律宾的三人，均由北京软腾科技有限公司（以下简称软腾）招聘，再交给董宇带队，从北京出发前往菲律宾。

目前，这三人均在马尼拉索莱尔大厦从事网络赌博工作，1人在客服岗位，2人在APP测试岗位。其中一人告诉记者，通过软腾公司招聘过来，需要额外支付一两万元的中介费，直接从前几个月的工资中扣除。

据软腾官网介绍，该公司在菲律宾的合作公司同样为索莱尔集团。其官网称，北京软腾科技有限公司与菲律宾“索莱尔”集团达成战略合作伙伴关系，与“索莱尔”集团的合作项目涵盖了在线游戏平台的开发、运营、维护、推广等领域。

记者查询发现，软腾公司的招聘会通知，也出现在大学官网上。

黑龙江工业学院官网“校园招聘”板块有一条通知，“第36场现场招聘会：北京软腾科技有限公司”，发布人：就业创业工作处，发布时间：2018年4月26日。

该通知的详情显示，此次招聘岗位是在线客服、在线会计、销售部销售推广专员，工作地点在菲律宾。

软腾科技的石经理告诉记者，今年4月确实在黑龙江工业学院开过一场招聘会，有多人应聘，但是具体情况不愿多说。

8月初，记者致电黑龙江工业学院就业办，接听电话的工作人员称，官网上确实发过这个通知，但是这场招聘会没有开。

“软腾公司的人来过我们学校，提出要开招聘会，但当时我们的学生都在校外实习，就让软腾公司在学校官网发布招聘会信息，当作网络招聘。”上述工作人员称，当时学校核查了软腾公司的证照、资质等材料，没有发现问题。

本次通话结束约两小时后，记者再次登录发现，该校官网上关于软腾公司现场招聘会的通知已被删除。

记者注意到，在软腾科技官网上，校企合作名录有4所院校，分别为哈尔滨职业技术学院、黑龙江工业学院、黑龙江旅游职业技术学院、哈尔滨石油学院。

黑龙江工业学院就业办工作人员称，“我印象中，没有和软腾公司签约校企合作。”记者尝试联系其余三所院校核实，但是因电话无法接通或者学校放假，未取得联系。

“校方对校园招聘应尽审查义务”

对于部分博彩招聘中介展开校园招聘情况，21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，对于用人单位在院校官网发布的招聘、在校园内举办的招聘会，校方应尽审查义务，防止学生落入不法分子的圈套。

熊丙奇称，如果不法分子把公司包装成合法企业，以校方的能力也很难核查清楚，这需要监管部门的作为。校方应掌握毕业学生的去向，如果发现学生从事非法工作，或权益受到侵害，应及时配合有关部门的调查。另外，如果校方或老师违规收取用人单位的好处费，为其输送毕业生，那涉及以权谋私，是受贿行为。

据公开信息，近年来，中国员工权益被网络赌博公司侵害的案件经常发生。中国驻菲律宾大使馆曾多次接到中国公民报案求助，称其在国内缴纳高额中介费用后被介绍来菲工作，抵菲后发现是从事网络赌博，打算离开却被扣押护照并索取高额费用；或已在网络赌博公司工作，因担心被抓欲离职，但公司扣押护照索取高额费用；或是在赌博公司工作期间被诱逼赌博，欠下巨额债务被非法拘禁。

针对跨国网络赌博集团，近年来，中菲执法部门曾多次合作打击，陆续打掉设在菲律宾的“KONE娱乐”、“伯乐”、“鑫乐”、“凤凰”、“皇轩”、“盛皇”、“乐亚”等数个赌博网站，数百名犯罪嫌疑人落网，其中多为中国籍。警方介绍，部分犯罪团伙通过开设的赌博网站依托国家发行的福彩、体彩大肆组织私彩等网络赌博违法犯罪活动，客服、财务等人员在菲律宾具体操作赌博活动。

北京市京师律师事务所张新年律师在接受采访时表示，“根据属人管辖原则，中国人在国外犯罪，按照我国《刑法》规定最高刑为三年以上有期徒刑的罪行，可以追究刑事责任。该事件中，不法分子在境外设立赌博公司涉嫌开设赌场罪，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，因此不能逃避我国法律追究。并且，该嫌犯团伙面向境内实施网络赌博犯罪行为，部分犯罪事实发生在境内，依据地域管辖原则，中国司法机关显然享有管辖权，应当依法追究其刑事责任。”

至于把中国人招聘至菲律宾从事网络赌博的中介公司，张新年律师指出，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，应以开设赌场罪的共犯论处。

新华社曾报道，中国驻菲律宾大使馆提醒称，前往菲律宾和在菲的中国公民应提高警惕，切勿从事非法网络赌博活动。该类网络赌博公司业务大都面向中国公民，涉嫌违反中国相关法律，从业人员有可能成为中国警方抓捕对象。

新京报调查组