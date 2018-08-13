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卧底菲律宾网络博彩：专坑国人赌局 被持枪保安看管

卧底菲律宾网络博彩：专坑国人赌局 被持枪保安看管
2018年08月13日 03:40 新京报
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每个推广员面前摆着一台电脑及五六部手机，扮演“美女”、“赌托儿”等角色。每个推广员面前摆着一台电脑及五六部手机，扮演“美女”、“赌托儿”等角色。
中国员工每天至少工作12小时，下班后挤在8到12人一间的宿舍休息，这8人间宿舍是无窗的暗间。中国员工每天至少工作12小时，下班后挤在8到12人一间的宿舍休息，这8人间宿舍是无窗的暗间。
数千中国人在菲律宾的珍珠大厦，通过招聘兼职、网赚、色情直播等手段面向中国国内招赌。A06-A07版图片/新京报记者暗访视频截图　　数千中国人在菲律宾的珍珠大厦，通过招聘兼职、网赚、色情直播等手段面向中国国内招赌。A06-A07版图片/新京报记者暗访视频截图

　　三层楼高的围墙，一米多高的带刺铁丝网，所有进出口都有挎着长短枪的警戒保安……菲律宾首都马尼拉南部帕塞市这座名为珍珠大厦的院子，24小时灯火通明，人头攒动，在周边全是水泥块和铁皮搭建的贫民窟里，尤为显眼，但当地人习以为常，因为由数百家网络赌博公司组成的“索莱尔东方集团”，在当地名声赫赫。

　　珍珠大厦正是索莱尔东方集团的主要据点之一，在这里，网络赌博公司24小时运转，被高薪诱惑来的数千国人，主要工作是通过招聘兼职、网赚及色情直播等各种方式，吸引更多中国人到博彩平台上参赌，而类似的据点，在菲律宾有数个。

　　近日，新京报记者通过国内中介公司招聘，作为新员工成功卧底进入珍珠大厦，一窥这个“专坑中国人”的网络赌博集团。在这里，基层从业者每天至少工作12小时，每月只有一天假期，如果完成不了任务，罚款、吃臭鸡蛋、挨打都是常事。因为严苛的管理，员工们都把索莱尔东方集团称为“东方监狱”。不少人想逃离回国，但护照被扣押着，楼内有打手巡逻，楼外有持枪保安把守，除非缴纳一笔高昂的离职费。交不起离职费和罚款的员工，只能以工抵债，继续设局骗人。

　　大厦戒备森严 入职先扣护照

　　马尼拉国际机场向西约10分钟车程，帕塞市的季里诺大街，有一大片水泥块和铁皮搭建的贫民窟。当地人无聊时就躺在倾斜的铁皮屋顶上晒太阳，望着一旁这栋白色大楼高耸的围墙和铁丝网，和窗口一张张异国的面孔。

　　这栋白色大楼就是珍珠大厦，24小时灯火通明，戒备森严。除了高墙、铁丝网，前门、后门、停车场三个出入口，都有持枪保安把守：前后门的保安配备手枪，停车场保安胸口挎着霰弹枪。

　　数千名中国人，在这栋楼内从事网络博彩工作。家住附近的菲律宾人莫妮克告诉记者，“周边有成千上万中国人在网络博彩公司工作，午夜12点，会有成群的中国人涌出写字楼，上街到处买东西吃。”

　　7月中旬，记者和另外三名被“高薪”吸引而来的新员工从北京出发，拿着旅游签证和假的回程行程单，假装游客前往菲律宾。国内的招聘中介告诉大家，过海关的时候不要紧张，行为举止都要像游客。一行人先到香港逗留转机，14小时后抵达马尼拉。

　　在马尼拉机场的约定地点，一名操香港口音的年轻男子将大家领上一辆商务车，车行十几分钟后，来到珍珠大厦停下，香港口音男子让记者下车，另外三人则被拉往索莱尔东方集团的总部索莱尔大厦。

　　经过一系列安检进入珍珠大厦后，行政人员林俊（化名）以办入职手续为由，索取了记者的护照，手续办完后，记者想索回护照，林俊称员工护照统一由公司保存。

　　“其实就是扣你的护照，防止你逃跑。”入职后，老员工李祥（化名）告诉记者。

　　员工若要离职，只有先缴清赔偿公司的中介、签证等费用，才能拿回护照。“有赔几千的，也有赔两三万的”，李祥说，他刚来时就想走，但赔偿费用太高，不得不继续干下去。

　　公司只有编号 员工全用外号

　　珍珠大厦前面5层为办公楼，后面7层为宿舍楼。办公楼是L型布局，分布着大大小小超过50家网络博彩公司。所有公司都没有名字，只有编号。

　　记者被分配到编号为“3B”的公司。跟国内很多普通店面一样，公司门口挂着红灯笼，玻璃上贴着狗年生肖画，前台摆着寓意招财的神兽。进门绕过前台，就是办公大厅，像一个大型网吧：八排桌椅，坐着100多名推广员，多数是年轻小伙子。房间里敲击键盘声和开奖铃声交织在一起。

　　劳务合同显示，编号3B的公司名字是OG集团。此后的闲谈中，多名员工向记者透露，珍珠大厦3B只是OG集团的一处办公地点，其总部在索莱尔大厦，另外在菲律宾的另一座城市，以及柬埔寨都有办公地点。

　　公司一名财务人员告诉记者，仅3B至少有8个盘口，规模较大的盘口有“太阳城”、“大发”等，月盈利都有上千万元，规模较小的盘口月盈利也有几百万元。

　　各盘口的玩法也不同，有私彩（私人坐庄的非法彩票）、赌球，也有百家乐等棋牌类玩法。一名管理人员介绍，“每个盘口都有各自的小老板，背后还有大老板，这里的老板和管理层九成以上是福建人。”记者也注意到，很多管理人员都用福建话交流。

　　记者被领去见一个盘口的主管。“我叫‘山鸡’，这里的人都不用真名，你也给自己取个外号”。“山鸡”看起来20多岁，福建口音，管理“永诚彩票”的推广业务。

　　“永诚彩票”是一个私彩盘口，玩法有重庆时时彩、北京PK10、江苏快三等，5到10分钟一期，以国内体彩、福彩的开奖结果进行赌博，和正规彩票站投注不同的是，玩家的赌资直接流入“私庄”的口袋。

　　“永诚彩票”也有自行开奖的私彩，由美女直播开奖，类似快三的玩法，1分钟一期，玻璃罩内三颗骰子跳动，停下时朝上那面的点数就是开奖结果。另外还有1分钟一期的时时彩、PK10和六合彩。

　　一名玩家第一次接触这种1分钟一期的彩票，就深陷其中。“这种彩票很可怕，越输越想投注，总觉得下一把能赢回来。”这名玩家已经输了2万多元，几次把App卸载了，却忍不住又重新安装了，“整天盯着一部手机，开奖、投注、开奖，太快了，根本没有冷静的时间，整个人都是呆滞的，直到账户里的钱全输完了才稍微清醒一点。”

　　公司一名财务人员透露，“看起来有输有赢，但其实赔率都是庄家算好的，久赌必输”。

　　网络赌博平台的充值和提现都由财务人工操作，上述财务人员称，他们有几百张国内的个人银行卡用于转账，开户行多是各地方的小银行和农信社。

　　记者注意到，网络赌博的充值渠道很多，包括微信钱包、支付宝、QQ钱包和银行卡转账，充值的钱只能下注，无法提现，平台规定，只有打码流水达到充值金额的一倍，才能提现，比如充值10元，需要累计投注达到10元，余额才能提现，且提现的渠道只有转账到银行卡。

　　假扮美女推广 赌托儿演戏配合

　　小头目“山鸡”手底下有10名推广员，都是年轻小伙子，来自国内山东、四川、福建、黑龙江等地。

　　工作时，每个推广员面前都并排放着五六部手机，每部手机上都粘上纸条，写着不同身份：“专员”、“男玩家”、“女玩家”，以免聊天时混淆。

　　“永诚彩票”有十几个QQ和微信玩家群，玩家总数量超过2000人。推广员的工作之一就是让这些玩家持续下注。

　　办公室内响起一串电铃声，这是开奖前的信号。屏幕上一串数字快速闪烁，定格时，冠军位的数字又开出了7，群内玩PK10的玩家们已经连输4把，“刚充值又输没了”，玩家们一片哀叹、咒骂。

　　几名推广员见玩家们输得不想玩了，就商量着实施一次“炒群”，活跃气氛。

　　“美女璐璐”在群内现身，显然之前已经和几名男玩家聊得熟络，他们争着喊“媳妇”。“璐璐”并不介意，反而叫一名刚输了钱的男玩家“老公”，这激起了其他男玩家的醋意，一时间不再讨论输钱的事。

　　这时，一位动辄下上万“大注”的“男玩家”在群里出现，其他玩家纷纷喊“大哥”。“美女”也向“大哥”问好，有意显出他不平常的身份。

　　“大哥”晒出一张截图，显示刚投的一注赢了19600元，群聊立马沸腾了，玩家们夸“大哥”有魄力、眼光准。“大哥”则谦虚地回复，“运气而已”。仿佛受了“大哥”的刺激，几名“玩家”跟着起哄：“砸”、“梭哈”、“下把必中”、“输了从头再来”。

　　玩家们看不见的是，“美女”、“大哥”和跟着起哄的“玩家”，都是几名推广员之间的配合演戏，目的是怂恿大家继续下注。

　　这些“赌托儿”账号的资料、头像、相册一应俱全，令人难辨真假。这些资料都是从他人账号扒下来的。“男账号尽量找看起来有钱的，女的就找年轻漂亮的，扒完了记得把对方拉黑，别被发现。”一位推广员说。

　　玩家们看到中大奖的截图，其实是推广员使用试玩账户，模拟的中奖结果，再以玩家身份把截图发到赌博群中，刺激真玩家。

　　“美女”继续变着花样撩拨，“赌托儿”放出连中大奖的诱惑，玩家就在快活的气氛中输得精光。

　　偶尔有清醒的玩家质疑，“为什么我一直在输？感觉你们都像串通好了来坑我。”这位玩家立马被禁言，发出的消息也被管理员撤回。

　　推广员的账号以及玩家群，经常因涉嫌网络赌博被封号、封群。他们一般预备多个备用群，一旦封群就批量转移玩家。另有一名绰号“火星”的福建男子，专门负责管理和解封推广员的账号，他手头有上百张国内的实名电话卡，以及相应的身份证号，用来解封或注册新账号。

　　捆绑色情直播招赌 鼓励玩家发展下线

　　推广员的另一项工作是通过交友、兼职招聘、网赚项目、色情直播等方式，面向中国国内招赌，甚至唆使、哄骗未成年人参与赌博，同时也鼓励玩家发展下线，拉亲戚朋友参与赌博。

　　“大哥你去注册充值，拉你身边的朋友都来玩，这样晚上我能早点下班，陪你聊天啊。”一名男推广员假扮的“美女”，通过微信对一位中年男子说。接着他拿起另一部手机，回复一名中学生：“弟弟，你是喜欢上我了吧，你注册充值呀，我带你一起赚钱”。

　　推广员假扮的“美女”，会撒娇、卖萌、讲荤段子，想尽办法“勾引”对方来玩博彩。遇到有的人提出想听“美女”的声音，就找办公室内为数不多的几名女孩，让她们帮忙说句话，或者唱一段歌。

　　遇到有人要求视频，推广员一般会以在办公室不方便为由拒绝。推广员的电脑、手机的前置摄像头都用贴纸封住，以免误接对方的视频聊天暴露身份。

　　兼职招聘是一种常用的招赌模式。公司有专人在中国国内的招聘网站上发布兼职招聘信息，再将应聘者转给推广员。“这是一份彩票跟单员工作，在家用手机、电脑就能做，一天稳定收入300元工资，不要押金、不要中介费，只需要30元操作金。”推广员对应聘者说。

　　“兼职招聘来的学生比较多，网赚的主要是上班族和带孩子的宝妈。”一名推广员说。

　　有的推广员混入网络交友群中，假扮“美女”找男网友聊天交友，等聊熟了再告诉对方，自己最近玩彩票，能稳定赚钱，要不要一起来玩？

　　与上述三种方式差别较大的，是捆绑色情直播进行招赌。推广员不仅要假扮“美女”，还要用露骨的词汇和男网友聊天，给对方发送裸照和淫秽视频，吸引对方来看“自己”的色情直播。

　　直播就在网络赌博平台进行，几名女子每天固定时间进行色情直播。观看直播需要先在网络赌博平台上注册充值，才能获得观看权限。如果充值超过一万元，可以观看一对一色情直播。“边看直播边下注，又刺激又赚钱”，推广员对看直播的人说。

　　“永诚彩票”有一套代理体系，类似传销中的多级分销，层层返利。上级按下级总打码量的千分之一返点，上级还可以人为设置下级代理的赔率，赚取其中的赔率差。推广员是一级代理，他拉来的玩家如果再发展其他玩家，就是二级代理。

　　推广员鼓励玩家，把他们身边的亲朋好友，都拉来参与赌博，“把你的人脉变成钱”。有一名年轻的男玩家，一天之内就拉了他的亲戚朋友11人参与网络赌博。

　　“只要在网络赌博上尝到过甜头，都会玩上瘾”，一名推广员说，“玩的时间长了，肯定都是输的。”他见过玩家输急眼了，扬言要跳楼，报警，还有下跪乞求的，他都直接拉黑了。

　　记者注意到，“永诚彩票”的玩家中，有学生、宝妈、上班族、退休的老人，年龄最小的只有15岁，最大的60多岁。

　　动辄罚数万 员工称进了“东方监狱”

　　珍珠大厦从事网络博彩的中国人，来自国内五湖四海，此前从事各行各业的都有。记者遇到年纪最小的，才刚满18岁，中专读了两年还没毕业，被亲戚的朋友介绍过来，“很想家。”

　　无论哪个岗位，中国员工每天至少工作12个小时，新员工被要求加班至14个小时。新员工第一个月没有假期，老员工一个月休息一到两天，如果当月没完成任务量，下个月的休息就会被取消。

　　公司对员工的管理和防范都很严密：办公室内，员工的私人手机一律上交，下班后才能领回，每名员工头顶都有摄像头，管理人员不时在办公室内巡视，突击检查员工的工作手机和电脑。大楼内的走廊、拐角、楼梯口到处有保安巡逻，随时可能对员工进行盘查，楼内除厕所以外，遍布无死角的摄像头。

　　中国员工们直接将索莱尔东方集团称为“东方监狱”。在这里，每条规定都和钱挂钩，没有佩戴工牌，罚款5000比索（约合人民币643元），在抽烟区域外抽烟，罚款5000比索，在大楼任何区域拍照，罚款10万比索（约合人民币12860元），私人手机连接办公室WiFi，直接开除，同样意味着一笔离职赔款。

　　“你们的手机都是从国内带来的，可能会被监控，一律不允许连接办公室的wifi，被发现一律开除”，“山鸡”对入职的新人说。

　　吃饭、上厕所都有规定时间，吃饭时间不得超过半小时，一次抽烟、上厕所时间不得超过10分钟，超出时间都会被扣工资。“干了半年没存下什么钱，都快被罚光了。”一名员工说，博彩公司管理严苛，主要还是防止员工泄密，引来警方打击。

　　记者查询公开报道，近年来，中国警方与菲律宾警方多次联手打击跨国网络赌博案，摧毁了多个网络博彩平台及组织，涉案金额达数十亿元人民币，数百名中国籍从业者被押解回国审判。

　　亚洲责任博彩联盟创始人苏国京说，菲律宾是整个亚洲，乃至全球的线上博彩集散中心，亚洲大量的网络赌博公司和服务器都设在菲律宾。“这和当地的监管政策有关，菲律宾政府曾经发出很多网络赌博的牌照。很多华裔在菲律宾从事网络赌博，没人掌握其数量和规模。中国籍、菲律宾籍、美籍、英籍华人都有。”苏国京说，华人开设的盘口，基本都面向中国内地及华裔招赌。近两年很多福建、两广人，还有曾经在澳门的叠码仔，都跑去菲律宾从事网络赌博。一些原本做地下六合彩、私庄的，跑去菲律宾做网络赌博了。

　　7月的马尼拉时值雨季，阴雨绵绵，闷热潮湿，有时一连几天不见阳光。因周边的治安混乱，从事博彩业的中国人经常成为抢劫目标，因此没人敢单独出去闲逛。下班后，中国员工挤在8到12人一间的宿舍，喝酒几乎是唯一的消遣。

　　“永诚彩票”的一名推广员告诉记者，自己每天的工作都是不道德且触犯法律的，来的第一天就想走，可交不起离职费，只能硬着头皮继续，“我已经干得分不清白天和黑夜，自己一个男的，却整天扮成女的去勾引男人，感觉都快人格分裂了。”

　　7月21日，一名中国员工联系国内招聘他的中介公司，称待不下去了，想回国。中介公司告诉他，机票费、签证费和中介费，总共需要赔偿3万元：“要么做下去，要么交钱，不交够钱，你是回不来的”。

　　新京报调查组

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