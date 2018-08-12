火箭少女解体背后，腾讯vs经纪公司的爱恨情仇

来源：创业家

8月9日，火箭少女成团的第48天。

包括孟美岐、吴宣仪粉丝在内的粉丝应援组织，都还在精心准备几天后的成团应援。但随后，乐华娱乐联合麦锐娱乐在微博发表的声明，却把其中一部分人瞬间打入谷底。用一位吴宣仪应援会管理的话来说，“得到消息的时候真的两眼一黑”。

这天下午，乐华娱乐与麦锐娱乐发布联合声明，公司及旗下艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁因合约问题无法达成一致，与火箭少女101的经纪公司周天娱乐提前终止合作，三人退出火箭少女101。

虽然早就知道原属公司和腾讯之间始终有合同上的纠纷，但在7月已经闹过一场，甚至导致成团发布会推迟后，绝大部分人都以为事情已经得到了解决。乐华和麦锐的声明打了所有人一个措手不及，连腾讯的反应都慢了半拍。

在联合声明公布之后，迅速出现了各种各样的段子，读者朋友们的朋友圈，想必也出现了刷屏般的锦鲤杨超越。

在双方矛盾全面爆发之后，市场上的声音，大多把原因归结为了利益：据新报道，腾讯方面将艺人的收益分成，从最早的15%，上调到了30%，却依旧未能满足乐华的胃口。

然而，和市场上常规的看法不同，当邦哥深入女团和偶像造星行业进行进一步了解，利益冲突只是这件事的一个方面。真正让麦锐这样的小型经纪公司与乐华发表联合声明的，不是一两个艺人的分成，而是对于行业规则制定权的争夺与博弈。

平台和经纪公司的爱恨情仇，远不是一个15%的分成比例就能解决掉的。

决定命运的，是截然不同的合约

“同为101模式，偶练（偶像练习生）的合约，和土创（创造101）的合约，是完全不同的。至少从两家发给我的合约来看，区别非常之大。”

阿吉，2009年《我型我秀》全国8强选手，前SNH48 Group综艺制作人，主管过SNH48多项业务，是SNH48 Group最知名的staff之一。从Stf、主持人、发言人，一路做到粉丝口中的“张总”，直到2018年5月，他刚刚从丝芭传媒离职创业。

SNH48年度总决选现场的阿吉（右）

偶像练习生和创造101筹备的阶段，阿吉还在SNH48任职，见到过合约的全貌，也因此一早对今天的状况有过预料。

据阿吉描述，《偶像练习生》的合约，基本上还是一个节目合约，页数不多，与一般参加节目的合约非常相似。比较特殊的，是其中和经纪公司有一项约定，入选最终9人组的成员，平台有权再与经纪公司及艺人另签一年半的经纪合作三方合约，以参与9人组活动为主。

“这个合约看上去有规定艺人的时间，但经纪公司也不是完全没得玩，另签合约的具体细节大家可以讨论决定。”这就意味着经纪公司依然对艺人的经营享有话语权。

而《创造101》的合约，则是一份非常完善的经纪合约，页数之多，条款之细腻，远远超过很多人的想象，基本对艺人的全部权益都进行了两年的锁定，并规定经纪公司两年内再无对艺人的运营权和收益权。在他看来，“《创造101》的这份合约，没有大型经纪公司经验的资深法务是写不出来的。”

说得更通俗一些，相比《偶像练习生》的“节目合约”，《创造101》的合约是一份全新的两年“全权经济约”，这意味着选手一旦参赛，不管是否出道，至少在未来两年间，由平台方全权运营、管理，跟原属经纪公司的就没有什么实质性的关系了。

那么问题来了：101模式是依赖经纪公司输送选手的节目，而选秀节目一向没有通告费，那经纪公司的收益点是什么？

根据多家媒体的报道，邦哥看到了腾讯的回答：将运作艺人的收益，与艺人原属经济公司进行分账。这个分账，就是上一次成团发布会之后，有媒体朋友报道的“从15%增加到了30%”。

如果我们把练习生看做一个公司，那么中国版《创造101》的合约之下，腾讯和哇唧唧哇方面，相当于练习生的“控股股东”，享有公司的一切经营管理权。而练习生的原属经纪公司，则是一个只有收益权的少数股东，对于练习生的未来毫无发言权。

这一切看上去是个“美差”，不用运营就有钱分；但事实上，极大地触动了经纪公司根本性的利益。

邦哥就此询问了一些业内人士，也包括一些极为了解女团和经纪公司运作模式的粉丝应援会高层，对于这样的合约内容，大部分人认为“的确比较难接受”——“看上去只有两年，但两年之后呢？”

“从此你的未来与我无关”

两年之后怎么办，这是乐华和麦锐这些经纪公司，在这样严苛的割裂式合约之下，急需考虑的问题。

众所周知，经纪公司最值钱的就是艺人，而艺人最值钱的，就是时间。

在面对是否让自家小偶像去参赛的选择上，曾经的阿吉有过深入的考虑，却没有找到除了“不去参赛”以外更好的解决方式。

在他看来，平台可能存在两种做法：

合约只有两年，那这两年之内，我肯定会选择短期内最赚钱的通告去接，而不是对艺人发展最有利的通告。

这种做法说得更直接点，就是“在两年内尽可能的透支艺人的流量和商业价值”，等合约到期，艺人的商业价值已经大打折扣，“经纪公司把人送来，看上去提升了艺人身价，实际上是起个大早赶个晚集，落了个空欢喜”。

而这样的运作方式，似乎在火箭少女101一开始成团，就有了一点点端倪：《创造101》总决赛第二天，火箭少女101中的五人接到了成团出道后的首个代言，但却因为代言方式引发了巨大的反对声浪。

6月24日，伊利谷粒多在京东商城发起“扛饿大品牌谷粒多”的代言人活动，指定商品达到预设目标，即承诺签约对应明星为品牌代言人，目标为1万提到30万提不等。

以孟美岐为例，目标为30万提的孟美岐粉丝需要购买总额543万的谷粒多红谷谷物牛奶，才能帮助她成为谷粒多代言人。很多粉丝因此怒斥成团后的经纪公司“想钱想疯了”、“吃相太难看”，对这种刺激粉丝消费的方式并不买账。

随后，因反对声浪巨大，“伊利牛奶京东自营旗舰店”撤换了页面，提前两天中止了原计划于6月26日24点截止的购买活动，并宣布五位成员完成任务。

太“急功近利”要被骂，那平台方就不可能立足长远来规划小偶像的未来两年么？

阿吉对此的回答是有可能，但即便如此，经纪公司也落不到好处。这就是第二种情况。

平台选择以立足长远的角度，投入高质量资源力捧。

在这种情况下，即使合约到期，甚至没到期之前，艺人自己也会想方设法和原属经纪公司闹解约。毕竟以国内偶像经纪公司的实力对标视频平台的资源量级，实在是差距太大，最后经纪公司只怕也是赔了夫人又折兵，两年间的“分成”，只能当个精神损失费。

换言之，旗下艺人参加了节目，经纪公司就要做好准备跟自己辛辛苦苦培养起来的艺人SayGoodbye了：“不管怎么样，从此你的未来，可能都与我无关了。”

所以，《创造101》的合约，实际上把经纪公司的空间挤压的很小，而更要命的是，不管哪一种，一旦接受了这种方式，平台方资源量级的碾压态势，有可能会进一步挤压本就生存困难的小型经纪公司。

艺人的前期培养是无收益且高成本的，今天腾讯还依赖这些公司为节目输送选手，但以腾讯资源和投入，加上节目的品牌效应，建立自己的人才入口，并不会是很难达成的事情。

腾讯现在还不是熟手，但摸熟套路只是时间问题，到时候平台自己也做个经纪公司，直接向产业链上游拓展呢？现有的这些经纪公司拿什么再去谈判？

或许在乐华和麦锐看来，这一次的“终止合作”，更多的是为了争取自身，乃至整个经纪公司行业未来在偶像造星产业链条中的地位。所以在艺人未来两年收益中分上15%，30%，还是50%，对于他们来说都不是最重要的。

只要还有着一些“野心”的经纪公司，都很难甘愿把自己的咽喉送到别人的手中。在产业规则建立的阶段，总是“出尔反尔”，不顾契约精神的乐华，想要的并不只是眼前的15%、30%，而是试图自己手中并不算多的筹码，博取更多的市场地位与行业话语权。

然而这一切，牺牲掉的，是无数粉丝所仰望的偶像，以及他们的真情实感，甚至是真金白银。

“三千万换来出道即退团，现在我也不知道该怎么办”

在乐华和麦锐联合声明发布后不久，一位疲惫的吴宣仪粉丝高层对邦哥说，他们刚刚处理好原定的应援事宜。

“总决赛的时候，我们为了把钱都用到投票上，几乎没有应援，本来想在正式的成团发布会那天给她一个盛大的仪式，现在只能换掉了所有的应援方案。”

吴宣仪粉丝粗略估计价值超过十万元的应援项目临时更改了主题

十九世纪末，圣彼得堡的一只狗每当听到铃声时就能获得食物，于是“有铃就有肉”便成为了它所认知的“自然规律”，然而这“规律”仅仅是“高维世界”里巴甫洛夫观察条件反射的小小实验。

在腾讯与乐华基于产业角度的博弈之下，所有参加《创造101》的小偶像和她们的粉丝，都显得异常渺小，只是低维世界里随时可能被牺牲掉的东西罢了。在阿吉看来，中国的101模式本身就是一个悖论，解决问题的命门握在腾讯手里，要么它一统天下了，要么它以后安安分分只当一个渠道平台。

然而，前者要惨烈的战役，过程中也许会牺牲掉无数个孟美岐、吴宣仪、张紫宁，一将功成万骨枯，有太多人甚至不配拥有姓名。

而后者，则近乎于没有可能性。

许多低维世界中的未解之谜，不过是高维世界书写故事的小小插曲，在平台与经纪公司爱恨情仇的故事里，个人的前程与得失，都只是随波逐流而已。

或许，无论是如今看上去运气不太好的孟美岐、吴宣仪们，还是顺延C位，躺赢的“锦鲤”杨超越，所有看似风光的小偶像们如今的命运，或许也都只是“高维世界”里博弈的筹码吧。