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火箭少女解体背后，腾讯vs经纪公司的爱恨情仇

火箭少女解体背后，腾讯vs经纪公司的爱恨情仇
2018年08月12日 17:55 新浪科技综合
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　　来源：创业家

　　8月9日，火箭少女成团的第48天。

　　包括孟美岐、吴宣仪粉丝在内的粉丝应援组织，都还在精心准备几天后的成团应援。但随后，乐华娱乐联合麦锐娱乐在微博发表的声明，却把其中一部分人瞬间打入谷底。用一位吴宣仪应援会管理的话来说，“得到消息的时候真的两眼一黑”。

　　这天下午，乐华娱乐与麦锐娱乐发布联合声明，公司及旗下艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁因合约问题无法达成一致，与火箭少女101的经纪公司周天娱乐提前终止合作，三人退出火箭少女101。

　　虽然早就知道原属公司和腾讯之间始终有合同上的纠纷，但在7月已经闹过一场，甚至导致成团发布会推迟后，绝大部分人都以为事情已经得到了解决。乐华和麦锐的声明打了所有人一个措手不及，连腾讯的反应都慢了半拍。

　　在联合声明公布之后，迅速出现了各种各样的段子，读者朋友们的朋友圈，想必也出现了刷屏般的锦鲤杨超越。

　　在双方矛盾全面爆发之后，市场上的声音，大多把原因归结为了利益：据新报道，腾讯方面将艺人的收益分成，从最早的15%，上调到了30%，却依旧未能满足乐华的胃口。

　　然而，和市场上常规的看法不同，当邦哥深入女团和偶像造星行业进行进一步了解，利益冲突只是这件事的一个方面。真正让麦锐这样的小型经纪公司与乐华发表联合声明的，不是一两个艺人的分成，而是对于行业规则制定权的争夺与博弈。

　　平台和经纪公司的爱恨情仇，远不是一个15%的分成比例就能解决掉的。

　　决定命运的，是截然不同的合约

　　“同为101模式，偶练（偶像练习生）的合约，和土创（创造101）的合约，是完全不同的。至少从两家发给我的合约来看，区别非常之大。”

　　阿吉，2009年《我型我秀》全国8强选手，前SNH48 Group综艺制作人，主管过SNH48多项业务，是SNH48 Group最知名的staff之一。从Stf、主持人、发言人，一路做到粉丝口中的“张总”，直到2018年5月，他刚刚从丝芭传媒离职创业。

SNH48年度总决选现场的阿吉（右）SNH48年度总决选现场的阿吉（右）

　　偶像练习生和创造101筹备的阶段，阿吉还在SNH48任职，见到过合约的全貌，也因此一早对今天的状况有过预料。

　　据阿吉描述，《偶像练习生》的合约，基本上还是一个节目合约，页数不多，与一般参加节目的合约非常相似。比较特殊的，是其中和经纪公司有一项约定，入选最终9人组的成员，平台有权再与经纪公司及艺人另签一年半的经纪合作三方合约，以参与9人组活动为主。

　　“这个合约看上去有规定艺人的时间，但经纪公司也不是完全没得玩，另签合约的具体细节大家可以讨论决定。”这就意味着经纪公司依然对艺人的经营享有话语权。

　　而《创造101》的合约，则是一份非常完善的经纪合约，页数之多，条款之细腻，远远超过很多人的想象，基本对艺人的全部权益都进行了两年的锁定，并规定经纪公司两年内再无对艺人的运营权和收益权。在他看来，“《创造101》的这份合约，没有大型经纪公司经验的资深法务是写不出来的。”

　　说得更通俗一些，相比《偶像练习生》的“节目合约”，《创造101》的合约是一份全新的两年“全权经济约”，这意味着选手一旦参赛，不管是否出道，至少在未来两年间，由平台方全权运营、管理，跟原属经纪公司的就没有什么实质性的关系了。

　　那么问题来了：101模式是依赖经纪公司输送选手的节目，而选秀节目一向没有通告费，那经纪公司的收益点是什么？

　　根据多家媒体的报道，邦哥看到了腾讯的回答：将运作艺人的收益，与艺人原属经济公司进行分账。这个分账，就是上一次成团发布会之后，有媒体朋友报道的“从15%增加到了30%”。

　　如果我们把练习生看做一个公司，那么中国版《创造101》的合约之下，腾讯和哇唧唧哇方面，相当于练习生的“控股股东”，享有公司的一切经营管理权。而练习生的原属经纪公司，则是一个只有收益权的少数股东，对于练习生的未来毫无发言权。

　　这一切看上去是个“美差”，不用运营就有钱分；但事实上，极大地触动了经纪公司根本性的利益。

　　邦哥就此询问了一些业内人士，也包括一些极为了解女团和经纪公司运作模式的粉丝应援会高层，对于这样的合约内容，大部分人认为“的确比较难接受”——“看上去只有两年，但两年之后呢？”

　　“从此你的未来与我无关”

　　两年之后怎么办，这是乐华和麦锐这些经纪公司，在这样严苛的割裂式合约之下，急需考虑的问题。

　　众所周知，经纪公司最值钱的就是艺人，而艺人最值钱的，就是时间。

　　在面对是否让自家小偶像去参赛的选择上，曾经的阿吉有过深入的考虑，却没有找到除了“不去参赛”以外更好的解决方式。

　　在他看来，平台可能存在两种做法：

　　合约只有两年，那这两年之内，我肯定会选择短期内最赚钱的通告去接，而不是对艺人发展最有利的通告。

　　这种做法说得更直接点，就是“在两年内尽可能的透支艺人的流量和商业价值”，等合约到期，艺人的商业价值已经大打折扣，“经纪公司把人送来，看上去提升了艺人身价，实际上是起个大早赶个晚集，落了个空欢喜”。

　　而这样的运作方式，似乎在火箭少女101一开始成团，就有了一点点端倪：《创造101》总决赛第二天，火箭少女101中的五人接到了成团出道后的首个代言，但却因为代言方式引发了巨大的反对声浪。

　　6月24日，伊利谷粒多在京东商城发起“扛饿大品牌谷粒多”的代言人活动，指定商品达到预设目标，即承诺签约对应明星为品牌代言人，目标为1万提到30万提不等。

　　以孟美岐为例，目标为30万提的孟美岐粉丝需要购买总额543万的谷粒多红谷谷物牛奶，才能帮助她成为谷粒多代言人。很多粉丝因此怒斥成团后的经纪公司“想钱想疯了”、“吃相太难看”，对这种刺激粉丝消费的方式并不买账。

　　随后，因反对声浪巨大，“伊利牛奶京东自营旗舰店”撤换了页面，提前两天中止了原计划于6月26日24点截止的购买活动，并宣布五位成员完成任务。

　　太“急功近利”要被骂，那平台方就不可能立足长远来规划小偶像的未来两年么？

　　阿吉对此的回答是有可能，但即便如此，经纪公司也落不到好处。这就是第二种情况。

　　平台选择以立足长远的角度，投入高质量资源力捧。

　　在这种情况下，即使合约到期，甚至没到期之前，艺人自己也会想方设法和原属经纪公司闹解约。毕竟以国内偶像经纪公司的实力对标视频平台的资源量级，实在是差距太大，最后经纪公司只怕也是赔了夫人又折兵，两年间的“分成”，只能当个精神损失费。

　　换言之，旗下艺人参加了节目，经纪公司就要做好准备跟自己辛辛苦苦培养起来的艺人SayGoodbye了：“不管怎么样，从此你的未来，可能都与我无关了。”

　　所以，《创造101》的合约，实际上把经纪公司的空间挤压的很小，而更要命的是，不管哪一种，一旦接受了这种方式，平台方资源量级的碾压态势，有可能会进一步挤压本就生存困难的小型经纪公司。

　　艺人的前期培养是无收益且高成本的，今天腾讯还依赖这些公司为节目输送选手，但以腾讯资源和投入，加上节目的品牌效应，建立自己的人才入口，并不会是很难达成的事情。

　　腾讯现在还不是熟手，但摸熟套路只是时间问题，到时候平台自己也做个经纪公司，直接向产业链上游拓展呢？现有的这些经纪公司拿什么再去谈判？

　　或许在乐华和麦锐看来，这一次的“终止合作”，更多的是为了争取自身，乃至整个经纪公司行业未来在偶像造星产业链条中的地位。所以在艺人未来两年收益中分上15%，30%，还是50%，对于他们来说都不是最重要的。

　　只要还有着一些“野心”的经纪公司，都很难甘愿把自己的咽喉送到别人的手中。在产业规则建立的阶段，总是“出尔反尔”，不顾契约精神的乐华，想要的并不只是眼前的15%、30%，而是试图自己手中并不算多的筹码，博取更多的市场地位与行业话语权。

　　然而这一切，牺牲掉的，是无数粉丝所仰望的偶像，以及他们的真情实感，甚至是真金白银。

　　“三千万换来出道即退团，现在我也不知道该怎么办”

　　在乐华和麦锐联合声明发布后不久，一位疲惫的吴宣仪粉丝高层对邦哥说，他们刚刚处理好原定的应援事宜。

　　“总决赛的时候，我们为了把钱都用到投票上，几乎没有应援，本来想在正式的成团发布会那天给她一个盛大的仪式，现在只能换掉了所有的应援方案。”

吴宣仪粉丝粗略估计价值超过十万元的应援项目临时更改了主题吴宣仪粉丝粗略估计价值超过十万元的应援项目临时更改了主题

　　十九世纪末，圣彼得堡的一只狗每当听到铃声时就能获得食物，于是“有铃就有肉”便成为了它所认知的“自然规律”，然而这“规律”仅仅是“高维世界”里巴甫洛夫观察条件反射的小小实验。

　　在腾讯与乐华基于产业角度的博弈之下，所有参加《创造101》的小偶像和她们的粉丝，都显得异常渺小，只是低维世界里随时可能被牺牲掉的东西罢了。在阿吉看来，中国的101模式本身就是一个悖论，解决问题的命门握在腾讯手里，要么它一统天下了，要么它以后安安分分只当一个渠道平台。

　　然而，前者要惨烈的战役，过程中也许会牺牲掉无数个孟美岐、吴宣仪、张紫宁，一将功成万骨枯，有太多人甚至不配拥有姓名。

　　而后者，则近乎于没有可能性。

　　许多低维世界中的未解之谜，不过是高维世界书写故事的小小插曲，在平台与经纪公司爱恨情仇的故事里，个人的前程与得失，都只是随波逐流而已。

　　或许，无论是如今看上去运气不太好的孟美岐、吴宣仪们，还是顺延C位，躺赢的“锦鲤”杨超越，所有看似风光的小偶像们如今的命运，或许也都只是“高维世界”里博弈的筹码吧。

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