东方富海陈玮:监管需划清界限 不要因监管抑制了创新

新浪科技讯 8月12日下午消息，今天，由《财经》和厚益控股主办的“世界科技创新论坛”在北京会议中心举办。在“数据洪流与云计算”分论坛上，深圳东方富海投资管理有限公司董事长陈玮就P2P监管与大数据发展联系起来，发表了自己的观点。陈玮认为，大数据的发展能解决P2P现在存在的问题；随着大数据和云计算的应用，未来中介化的机构会大量消失；人工智能也需要人，这个工作不会完全离开人，但是行业会发生大变化。（辛苓）

以下为陈玮发言原文节选，由新浪科技整理：

陈玮谈到，最近P2P跑路特别厉害，随着技术的进步，特别是大数据的采集、应用、清洗，中国的金融结构会随着大数据和云计算的应用发生一些变化，这个变化可能是普惠的，对老百姓有好处。可是为什么最近P2P出现一些问题？P2P本身没有问题，如果区块链技术再应用，可能解决未来中国融资难，特别是金融体系酚酞变化的问题。当人们通过大数据知道每一个企业的财务情况，管理层既往的行为、职业道德、收入、员工、技术、那你可能跟他借钱的可能性比较大。如果大数据应用场景足够好，可能现在P2P的问题不是问题。

随着大数据和云计算的应用，未来中介化的机构大量会消失，企业会做的越来越精，包括我们做投资的这个领域，未来的生态会发生很大的变化，可能不需要这么多人，甚至这个行业都会消失，因为中介包括银行的机构，就是因为信息不对称和所谓的管制门槛来做的，如果所有的LP都知道公司的发展前景、管理层经历、性格、待人态度，自己就能判断要不要投了，而不是人为因素。人工智能应用更有利于行业的发展，但是不要忘了人工智能也需要人，这个工作不会完全离开人，但是行业会发生非常大的变化。

现在有两个问题是我比较担心的，第一个，我们看了这么多的数据，现在所谓数据洪流，数据会产生很多的垃圾，有很多失真的信息在这个里面，如果做到去伪求真，数据分析非常重要，特别在金融上的应用。

第二是应用，这个涉及到监管，怎么样去监管。比如说在深圳，我们早上离开家到办公室，到晚上回家，会被摄像头抓300多次，数据可以看到我的轨迹。一线城市、二线城市社会治安因此好了非常多，这是大数据的应用前景，但是大数据带来另外一个问题，会不会伤害个人的隐私？会不会被非法机构获取和应用？但是向好的说，未来大数据一定会在金融领域带来快捷、便宜、安全的金融服务，我觉得这才是Fintech最终利用大数据和云计算在这个领域领域给人们带来的福利。

另外，关于P2P与监管的关系，陈玮谈到了更多思考，他认为P2P是好的，出了问题，原因可能是时机不对，和大家的恐慌情绪造成的挤兑也有关，应提高P2P公司识别优质有效资产的能力；作为投资人要理性看待这个问题，凡是利益比较高的资产肯定存在比较大的风险；监管部门要划清楚底线的界限，不要因监管抑制了创新。

以下为陈玮发言原文另一部分节选，由新浪科技整理：

关于P2P监管，我觉得在中国是一个特别矛盾的问题。中国一直在这个漩涡中没有走出来，一管就太死了，一松就太乱了。

P2P的问题，回过头来看，这个技术和平台是想帮助所谓普惠金融这些老百姓来做事，找到优质的资产。但它错在时机有问题，不应该这么早放开P2P的应用，因为在这个阶段，我们的大数据、云计算还不够发达，他们判断资产的能力还不够，它只是一个撮合平台。当两头信息不对称的时候，P2P本身对风控体系无法把握，可能就会出问题，尤其在大的经济环境不好的时候。所以P2P出问题，可能是技术应用，尤其数据应用不够充分发达造成的问题。

第二是监管，金融上应该监管严一些，因为涉及公众利益。但最好还是底线监管，因为中国经常是补丁式的监管，出一个问题打一个补丁，当经济方式发生变化的时候，这个补丁仍然在。应该怎么变化，像P2P应该管什么，怎么管这是非常重要的，一是P2P公司是不是应该持牌，还是应该备案，还是什么样的资格，这是一个管理办法。

第二是如果出现问题怎么处理，我们现在往往发现为什么P2P跑路比较多呢？可能最近的问题既不是监管问题也不是纯市场的问题，大家有恐慌情绪，当A出现问题的时候，B马上挤兑，C又开始挤兑，即使负债端和资产端都还不错的情况，大家会有恐慌情绪。充分发展P2P，提高P2P公司识别优质有效资产的能力变得非常重要。另外作为投资人要理性看待这个问题，凡是高利贷，凡是利益比较高的资产肯定存在比较大的风险。

作为监管层也不能一抓了事，因为抓的结果就是越来越多的企业会出这样的问题，所以监管如何划清界线非常重要。比如刚才洪院长讲的，你的技术公司拥有大数据采集这样的平台，这种数据的应用可能需要征得数据来源方客户的同意。另外它会被窃取，这个行为本身是不是违规？这个还不重要，重要的是他拿到这个数据，从微软或者Facebook偷了这个数据去应用，这更是需要严格管理的，所以管制需要划分清楚这个界限。

总体来说，对创新还是应该抱一个宽容的态度，我觉得中国法不可谓不多，但问题也很多。很多限有法律可以规范的事情，可能不需要出台新的法律来做，监管需要划清楚的底线，特别是底线的界限。我觉得在中国现在总体管制还是过多，可能会抑制创新，可能需要把界限划的很清楚，需要管理层很好的思考这个问题。当然随着技术的进步，随着大数据、云计算的进步，可能监管手段也会提升，可能这个效率也会得到应用。