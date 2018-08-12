新浪科技> 互联网> 2018世界科技创新论坛专题 > 正文

东方富海陈玮:监管需划清界限 不要因监管抑制了创新

东方富海陈玮:监管需划清界限 不要因监管抑制了创新
2018年08月12日 14:26 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月12日下午消息，今天，由《财经》和厚益控股主办的“世界科技创新论坛”在北京会议中心举办。在“数据洪流与云计算”分论坛上，深圳东方富海投资管理有限公司董事长陈玮就P2P监管与大数据发展联系起来，发表了自己的观点。陈玮认为，大数据的发展能解决P2P现在存在的问题；随着大数据和云计算的应用，未来中介化的机构会大量消失；人工智能也需要人，这个工作不会完全离开人，但是行业会发生大变化。（辛苓）

　　以下为陈玮发言原文节选，由新浪科技整理：

　　陈玮谈到，最近P2P跑路特别厉害，随着技术的进步，特别是大数据的采集、应用、清洗，中国的金融结构会随着大数据和云计算的应用发生一些变化，这个变化可能是普惠的，对老百姓有好处。可是为什么最近P2P出现一些问题？P2P本身没有问题，如果区块链技术再应用，可能解决未来中国融资难，特别是金融体系酚酞变化的问题。当人们通过大数据知道每一个企业的财务情况，管理层既往的行为、职业道德、收入、员工、技术、那你可能跟他借钱的可能性比较大。如果大数据应用场景足够好，可能现在P2P的问题不是问题。

　　随着大数据和云计算的应用，未来中介化的机构大量会消失，企业会做的越来越精，包括我们做投资的这个领域，未来的生态会发生很大的变化，可能不需要这么多人，甚至这个行业都会消失，因为中介包括银行的机构，就是因为信息不对称和所谓的管制门槛来做的，如果所有的LP都知道公司的发展前景、管理层经历、性格、待人态度，自己就能判断要不要投了，而不是人为因素。人工智能应用更有利于行业的发展，但是不要忘了人工智能也需要人，这个工作不会完全离开人，但是行业会发生非常大的变化。

　　现在有两个问题是我比较担心的，第一个，我们看了这么多的数据，现在所谓数据洪流，数据会产生很多的垃圾，有很多失真的信息在这个里面，如果做到去伪求真，数据分析非常重要，特别在金融上的应用。

　　第二是应用，这个涉及到监管，怎么样去监管。比如说在深圳，我们早上离开家到办公室，到晚上回家，会被摄像头抓300多次，数据可以看到我的轨迹。一线城市、二线城市社会治安因此好了非常多，这是大数据的应用前景，但是大数据带来另外一个问题，会不会伤害个人的隐私？会不会被非法机构获取和应用？但是向好的说，未来大数据一定会在金融领域带来快捷、便宜、安全的金融服务，我觉得这才是Fintech最终利用大数据和云计算在这个领域领域给人们带来的福利。

　　另外，关于P2P与监管的关系，陈玮谈到了更多思考，他认为P2P是好的，出了问题，原因可能是时机不对，和大家的恐慌情绪造成的挤兑也有关，应提高P2P公司识别优质有效资产的能力；作为投资人要理性看待这个问题，凡是利益比较高的资产肯定存在比较大的风险；监管部门要划清楚底线的界限，不要因监管抑制了创新。

　　以下为陈玮发言原文另一部分节选，由新浪科技整理：

　　关于P2P监管，我觉得在中国是一个特别矛盾的问题。中国一直在这个漩涡中没有走出来，一管就太死了，一松就太乱了。

　　P2P的问题，回过头来看，这个技术和平台是想帮助所谓普惠金融这些老百姓来做事，找到优质的资产。但它错在时机有问题，不应该这么早放开P2P的应用，因为在这个阶段，我们的大数据、云计算还不够发达，他们判断资产的能力还不够，它只是一个撮合平台。当两头信息不对称的时候，P2P本身对风控体系无法把握，可能就会出问题，尤其在大的经济环境不好的时候。所以P2P出问题，可能是技术应用，尤其数据应用不够充分发达造成的问题。

　　第二是监管，金融上应该监管严一些，因为涉及公众利益。但最好还是底线监管，因为中国经常是补丁式的监管，出一个问题打一个补丁，当经济方式发生变化的时候，这个补丁仍然在。应该怎么变化，像P2P应该管什么，怎么管这是非常重要的，一是P2P公司是不是应该持牌，还是应该备案，还是什么样的资格，这是一个管理办法。

　　第二是如果出现问题怎么处理，我们现在往往发现为什么P2P跑路比较多呢？可能最近的问题既不是监管问题也不是纯市场的问题，大家有恐慌情绪，当A出现问题的时候，B马上挤兑，C又开始挤兑，即使负债端和资产端都还不错的情况，大家会有恐慌情绪。充分发展P2P，提高P2P公司识别优质有效资产的能力变得非常重要。另外作为投资人要理性看待这个问题，凡是高利贷，凡是利益比较高的资产肯定存在比较大的风险。

　　作为监管层也不能一抓了事，因为抓的结果就是越来越多的企业会出这样的问题，所以监管如何划清界线非常重要。比如刚才洪院长讲的，你的技术公司拥有大数据采集这样的平台，这种数据的应用可能需要征得数据来源方客户的同意。另外它会被窃取，这个行为本身是不是违规？这个还不重要，重要的是他拿到这个数据，从微软或者Facebook偷了这个数据去应用，这更是需要严格管理的，所以管制需要划分清楚这个界限。

　　总体来说，对创新还是应该抱一个宽容的态度，我觉得中国法不可谓不多，但问题也很多。很多限有法律可以规范的事情，可能不需要出台新的法律来做，监管需要划清楚的底线，特别是底线的界限。我觉得在中国现在总体管制还是过多，可能会抑制创新，可能需要把界限划的很清楚，需要管理层很好的思考这个问题。当然随着技术的进步，随着大数据、云计算的进步，可能监管手段也会提升，可能这个效率也会得到应用。

陈玮监管大数据
我要反馈
相关专题： 2018世界科技创新论坛
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有