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依靠外卖员举报来确保外卖安全？外卖员：事不关己

依靠外卖员举报来确保外卖安全？外卖员：事不关己
2018年08月12日 12:13 央视新闻
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　　原标题：外卖员举报制度：一个略显尴尬的“好点子”！

　　有商家用菜肴包代替现炒做外卖在近期引发关注，外卖食品安全问题再次进入大众视线。有业内声音呼吁，外卖员作为能够接触到后厨现场的当事人，应该发挥监督举报的“吹哨”作用。事实上，多家外卖平台已经早在今年3月和地方政府联手试点外卖员举报制度。

　　根据媒体报道，目前已有上海、吉林长春和陕西多地试行外卖员举报制度，外卖员对在取餐过程中发现证照不齐全、加工条件差、食品安全隐患多的商家，可以向监管部门和平台反映，对反映情况属实的，外卖员将获得一定奖励。

　　对此，中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红认为，所有外卖平台的日活跃外卖员数量已经达到几十万，这个基数理论上将为外卖食品安全加上一把“锁”，是一项“好制度”。

快递小哥看到不良商家的行为，他去举报，那么这就相当于帮消费者在商家旁边安插了无数‘卧底’。所以我觉得这个措施是比较有意义的，会起到一定震慑力。

　　然而，该措施3月份从上海最早开始试点，却没有见到后续“水花”。多家外卖平台相关负责人昨晚先后回复央广经济之声，5个多月来，有平台接到的举报数才刚刚过百，有平台的举报个位数出头。为什么预想的“好制度”遭遇落地难？

　　记者对一位平台专职外卖员进行了采访，他坦言，一是因为外卖按单计酬，时间本来就不够所以根本顾不上举报；二是因为事不关己，自己只是负责配送。

我们选择沉默，因为还是那句话，事不关己高高挂起。只要和我不发生利益冲突，我一概不管。

　　一方面是外卖员将自己视为食品安全的局外人，另一方面是平台方的配套措施未能跟上。有内部人士透露，某些平台目前并没有专人和专门渠道处理外卖员的举报线索，提出外卖员举报制度只是“雷声大雨点小”。另外，例如证照造假等线索还需要联动监管部门进行核实，而目前平台方与监管部门的数据没有实现对接。

　　在中国政法大学政治与公共管理学院副教授张永理看来，所谓的外卖员举报制度落地的关键不在平台，而在监管部门。

真正定性还需要监管部门出手，因为他们有处罚权。如果外卖员提供给平台，平台也只能向上反映。倒不如由外卖员直接提供给食品安全相关的监管部门，这才叫真正的‘举报’。所以说在这里边，我觉得它多了一道程序，虽然是个好事，但是从制度设计来说，没必要多此一举。

　　业内观点指出，外卖员举报制度的提出是一个“好点子”，但这不是监督外卖食品安全的主要力量。外卖员举报制度要真正有效落地，还需要多方力量再加把劲。

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