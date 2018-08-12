在不影响本职工作的同时，如果还有一份动动手指就能轻松赚钱的“兼职”，你会不会心动？

原标题：又是套路！朋友圈发旅游广告能赚外快？ 上千人陷入“庞氏骗局”

最近，内蒙古呼和浩特不少市民却被星动网络公司的兼职“套路”了。

诚聘JOIN US 只要在朋友圈发条旅游广告，一天可以挣20元，前提是先交298元押金。 7月11日，这家公司又推出一项酒店业务，交530元入职，每天可以领70元工资。

就在很多市民交押金后，次日突然传来公司跑路的消息。

今年6月，呼和浩特的张女士从好友处得知，只要交298元押金，每天在朋友圈发布一条旅游广告即可领到20元工资。

张女士通过微信向星动网络一个叫小潘的组长交了298元押金办理了“入职”，成为一名广告分享员，组长随后将她分配到“5D工资群”。

“20元工资，半个月回本，以后的加油钱就有了着落。”

张女士兼职了近一个月，除去本金共赚了600多元。

7月11日，群里又推出扩展业务，称“星动网络平台与某某网达成酒店外宣协议，工资为每天70元，参加前提是需交入职金530元。”张女士当天便投入530元，当晚7时30分，她领到70元酒店工资和20元旅游工资。

第二天，眼看到了发工资的时间，群里一直没有动静，随后就传来公司管理层跑路的消息。

此时，张女士才知道上当了。同时受骗的，还有张女士的朋友杨女士和康女士，她们刚刚交了298元入职押金，只领了20元。

此次涉案地域广泛、人数众多，以女性居多，其中不乏在家带孩子的“宝妈”。

在这起广告兼职的骗局中，包头市白女士一家人损失了1700元。

对此，途牛旅游网公关王蜜表态：

我们从未委托“星动网络”发布旅游宣传信息。其在微信群组发布招收兼职分享员的行为完全系自身的经营行为，与途牛旅游网无关。

案发后，不少市民向公安机关报了警。

呼和浩特赛罕区刑警五中队中队长赵剑：

这种套路就是庞氏骗局，拆东墙补西墙，空手套白狼。用新入职的钱支付老员工的短期回报，一旦没人投钱了，资金链断裂，就会导致模式崩盘。

内蒙古善衡律师事务所律师艾国平认为，这是一起典型的网络诈骗，以非法占有押金为目的。

一般来说，诈骗金额达到2000元才可以刑事立案，虽然此案单笔数额较小，但是受害人众多。根据相关法律法规，两年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。本案受骗者可以联合报案，维护自己的合法权益。

温馨提示：

如今不法分子利用人们对金钱的渴望，变着法儿地侵害人民的财产安全。在这里也要提醒大家，切勿贪小便宜而吃大亏。俗话说得好：“君子爱财，取之有道。”