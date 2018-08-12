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区块链自媒体“月薪6万元”？从业者齐呼“被高薪”

区块链自媒体“月薪6万元”？从业者齐呼“被高薪”
2018年08月12日 11:41 证券日报
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　　原标题：区块链自媒体“月薪6万元”消息满天飞 从业者齐呼“被高薪”

　　本报见习记者 邢萌

　　不知何时，“区块链‘记者’月薪3万元、编辑月薪6万元”的招聘消息席卷整个自媒体圈。区块链自媒体从业者被戴上“高薪”的帽子，很多传统媒体从业者似乎也萌动了跳槽的心思。然而，近日《证券日报》深入了解发现，区块链媒体从业者薪水的现实似乎比理想“骨感”。

　　“月薪6万元？我们给不了这个价”，某区块链头部自媒体品宣负责人摇头道，“我们主编月薪也就3万元出头，还兼着采访任务。”

　　《证券日报》记者从多个区块链自媒体从业者中获知，目前区块链编辑的工资已十分接近互联网媒体从业者水平。编辑岗月薪多为5000元起，资深编辑岗能拿到15000元左右；“记者”的薪水相对要高一些，普遍在万元以上；主编分情况，没期权的大概月薪两、三万元。

　　6万元月薪难实现

　　区块链技术持续火热，吸引了大量资本进入，相关产业也逐渐兴盛。对于一个新行业而言，投资者往往会先投资一家行业自媒体，用来掌握行业信息和一定舆论权，这也是很多投资人入局区块链自媒体的原因。

　　今年年初以来，区块链自媒体成为投资的热门方向。工信部信息中心发布的《中国区块链产业白皮书》显示，截至一季度末，涉及区块链公司股权投资事件数量为249起。其中，区块链自媒体及社区领域的新公司数量为58家，投资事件也达到了28起，融资额多在数百万元、千万元乃至上亿元级别。其中，仅2018年一季度该领域就发生了18起投资事件，火星财经、虎尔财经、链得得、巴比特等自媒体平台均拿到了投资。

　　区块链自媒体动辄不菲的融资额也撑起了人们的想象空间，认为是新媒体创业的新风口，“区块链‘记者’月薪3万元、编辑月薪6万元”消息更是让不少传统媒体人直呼“看了就想转行”。

　　然而，已拿到融资的某区块链深度自媒体创始人对此嗤之以鼻。“行业内拿到融资的自媒体并不多，也就几十家，大部分都在天使轮或A轮，规模几百万元的居多”，他对《证券日报》记者分析道，按招聘信息所言，一个编辑一年就要70多万元，几个编辑就要几百万元，根本不现实，再说投资人也不会同意。

　　“整体上说，区块链自媒体人薪水和互联网媒体差不多，可能会稍高一些”，他进一步称，“我们的编辑月薪多在一万元左右，‘记者’要看写稿量，可能相对高一些，主编月薪大概是两万元以上的水平。”

　　某区块链头部自媒体品宣负责人也直呼“编辑6万元薪”传言不靠谱。“月薪6万元？我们给不了这个价”，该负责人摇头道，“我们主编月薪也就3万元出头，还兼着采访写稿的任务，好‘记者’难招，普通编辑也就1万元左右吧。”

　　《证券日报》记者在BOSS直聘、智联招聘等平台搜索区块链编辑、记者岗位发现，大部分基础职位也多在8000元-15000元之间，个别资深编辑/记者能达到两万元以上，与上述人士所说出入不大。

　　优质内容受重视

　　区块链自媒体鱼龙混杂，种类甚多，早期多以快讯为主，热钱涌入催生出内容严重同质化、劣质、浮夸等问题，跟风严重，这是早期编辑抢手的原因。目前区块链自媒体逐步趋向冷静，转向优质内容生产，对传统媒体人需求提升，优质编辑、记者受青睐。

　　《证券日报》记者通过招聘平台发现，区块链“记者”岗位要求不低。比如某个月薪为10000元-15000元的区块链“记者”岗位，岗位职责包括热爱并熟悉区块链行业，对行业有深入地理解；敢于打破常规，短时间内完成采访和报道；此外，也要求担任编辑工作，对文字编辑、选题策划均有要求。同时，要求本科以上学历，新闻、媒体等相关专业优先，具有两年以上财经、科技媒体的记者经验。

　　《证券日报》记者梳理招聘信息发现，一些区块链头部媒体挂出招聘资深编辑信息，要求标准相当高。某区块链头部自媒体招聘信息显示，某资深财经编辑岗位月薪为20000元-25000元，主要负责内容生产工作，要求5年财经媒体经验或刚毕业的金融学博士，新闻学或金融学专业，有较强的英语听说读写能力。

　　需要指出的是，新闻记者证只发给新闻机构的专职采编人员，即新闻机构持证采编人员才能被称为记者。关于新闻机构的认定，包括新闻性报社、新闻性期刊出版单位、通讯社、广播电台、电视台、新闻电影制作厂等。区块链媒体多为自媒体，不属于新闻机构，因此并不具招聘记者的条件，只是招聘工作内容类似的采编人员。

　　不过，通过招聘信息可以看出区块链自媒体对优质内容的渴望。“我们主编从传统媒体过来的，对内容把控很严格，编辑压力很大”，某区块链自媒体人士表示。

　　“我们主编也是传统媒体出身，政策敏感性高，不碰涉币等红线项目，对内容生产要求也一再提升”，另一位区块链自媒体从业者说道。

　　事实上，发展仍在萌芽期的区块链产业乱象层出不穷，亟需正确舆论引导和教育。

　　前不久，中国区块链媒体社会责任论坛举行，呼吁媒体有效的监督和真实客观的报道。据介绍，一些机构和个人片面夸大、渲染比特币造富神话，打着区块链旗号实行传销骗局，兜售空气币、“资金盘”等，某些自媒体盲目跟风或唯利是图，推波助澜。这些行为混淆视听，欺骗民众，对区块链国家发展战略的实施带来严重干扰。

　　对此，中国经济传媒协会会长赵健提出，媒体是社会的公器，当一个机构或个人的话语以媒介的形式传播给公众，社会责任就是他不得不接受的约束，或者说不得不履行的义务，“自觉维护中国区块链产业良好生态，这既是我们的义务，也是我们的职责”。

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