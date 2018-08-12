狙击逃废债行为成效初显 部分逾期小额借款者还钱了

原标题：狙击“逃废债”等失信行为成效初显 刚刚，部分逾期小额借款者还钱了！

■本报记者 刘琪

近期，在网贷行业频繁出现风险的背景下，部分借款人心存侥幸，有意趁机“逃废债”，严重影响了网贷行业的发展秩序。为打击这类失信行为，监管机构、互金协会以及互金公司密集出台政策，联合围剿“逃废债”行为。《证券日报》记者发现，这些“组合拳”目前已经形成一定的效果，部分平台里的逾期小额借款者昨天开始还钱。

恶意逃废债频发

互金平台上报违约名单

在网贷风险频发的背景下，部分借款企业、借款个人企图浑水摸鱼“逃废债”，同时还有老赖恶意挑动不安情绪，让本就脆弱的网贷行业蒙上更深的阴影。有分析指出，恶意逃废债之所以出现，主要是因为部分借款人还款意愿较低，同时欠缺法律常识，认为平台倒闭后就不用承担债务，试图利用平台爆雷、清盘后的混乱逃废债。此外，部分网贷借款人是传统金融机构没有覆盖到的群体，出现无法偿还借款进而产生信用风险的概率更大。而借款人恶意逃废债务的行为直接加剧了网贷业经营环境的恶化，甚至成为部分网贷平台爆雷的直接“导火线”。

8月8日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（整治办函[2018]99号，以下简称“99号文”），要求P2P平台上报恶意逃废债借款人信息。文件指出，为严厉打击借款人的恶意逃废债行为，要求各地根据前期掌握的信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单。下一步，全国整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。

据了解，包括宜人贷在内在不少网贷平台在当日接到监管部门通知就开始上报相关逾期借款人名单。

信用钱包相关负责人表示，此轮整改不仅进一步加速行业的优胜劣汰，促进行业规范发展，更重要的是对于信用体系的建设和完善起到了至关重要的作用，有效降低行业整体风险，保护投资者权益。

与此同事，各地互金协会也集体呼吁打击恶意“逃废债”等失信行为。如上海市互金协会、浙江互金联合会与安徽省互金协会也联合呼吁相关部门进一步加大力度，严厉打击网贷领域恶意逃废债等行为，建立长三角失信人数据库；广州互金协会要求广州网贷机构及时上报逾期借款人至各类征信机构，必要时采用仲裁、起诉等法律行动对逾期项目进行催收，共同打击恶意逃废债行为。

深圳互金协会公布

首批9名P2P老赖名单

目前来看，监管机构、互金协会以及各个机构的措施，对于狙击恶意逃废债已有一定效果。

《证券日报》记者发现，8月9日，深圳市互联网金融协会通过官方微信公众号发布了《关于督促P2P平台借款人积极履行还款义务的通告》，公布了9名会员单位借款人逾期相关信息。

深圳市互联网金融协会表示，无论P2P平台是否正常运营或是暂停营业、清盘退出、经侦立案，合法的债权债务关系均受到法律保护，请借款人积极履行还款义务。根据《刑法》、《合同法》、《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，借款人故意拖延、无理拒绝履行还款义务将可能遭受被限制或禁止出境，收入、银行存款、股票等财产被人民法院强制执行等。

“互金整治办将对恶意逾期借款人纳入征信系统和‘信用中国’数据库，是帮助此次爆雷中逾期率大幅上升网贷平台回笼资金、稳定投资人最快速的方式；另一方面，信息上报也有利于整治办掌握全国各平台真实逾期情况，此前平台披露信息几乎都是‘零逾期’”，广州互联网金融协会会长方颂在接受《证券日报》记者采访时表示，目前来看，“99号文”起到了明显的威慑效果，部分平台里的逾期小额借款者昨天开始还钱，对肃清逃废债的“歪风邪气”效果已经显现，但要彻底打消借款人恶意“逃废债”的意图，还需法律制度的进一步保驾护航。