网信办等部门开展专项整治行业网站严重违规失信行为

原标题：亮剑行业顽疾 严惩违规失信网站

来源：光明网

记者：李政葳

诈骗分子伪装成“高富帅”“白富美”，借用婚恋网站花言巧语“围猎”急于脱单的男女青年；传销组织在招聘网站上冒充名企，以高薪招工为名义诱骗大学生加入……

如今，一些交友、婚恋、招聘等网络平台给网民提供便利的同时，也时常出现虚假信息，甚至形成诈骗产业链条，令广大网络用户防不胜防。近年来，国家网信办等有关部门陆续开展行业网站严重违规失信专项整治，不断加大对违规失信网站的查处力度，大力推进网络诚信建设。

专项整治，大批严重违规失信网站被查

以2015年上半年开展的“婚恋网站严重违规失信”专项整治为例，国家网信办等部门组织专门力量网上巡看，针对不同类型的婚恋网站违规失信问题对症下药，突出“三个坚决查处”，即对利用婚恋网站涉嫌实施有组织诈骗行为的团伙坚决查处；对利用婚恋网站涉嫌实施卖淫嫖娼行为的团伙坚决查处；对婚恋网站涉嫌弄虚作假、不正当运营、纵容严重违规失信行为坚决查处。

记者了解到，本次整顿依法关闭了128家严重违规失信婚恋网站（含网站婚恋频道），并通过约谈等方式责令20余家网站整改或停网整顿。这些网站受查处的原因集中在未依法履行登记备案手续、备案信息虚假、恶意泄露用户注册信息、纵容用户违规行为、传播色情低俗信息等。

针对部分招聘网站存在违规失信的顽疾，2016年上半年，国家网信办会同有关部门，专项整治各类招聘网站（含网站招聘频道、招聘网站APP），分两批进行依法查处，并关闭了兼职人才114网、快点招聘网、夜场招聘网等多家网站。

对此，国家网信办方面介绍，在被依法查处关闭的招聘网站中，主要存在网站未经备案或许可、假冒正规招聘网站、发布涉黄涉赌等违法信息、泄漏用户信息等严重违规失信问题。另外，一些大型招聘网站也不同程度地存在违规失信问题，网民意见较大。

“整治行动对违规失信的行业网站产生了强烈震慑作用，有利于全面推进依法治网的落实，推动网上市场主体树立依法经营理念，营造公平竞争的网络市场环境，对行业发展具有极大的积极影响。”中国传媒大学政法学院副院长王四新说。

落实“网络实名制”，建立网站诚信长效机制

遏制网站违规失信乱象不仅要集中清理违规网站，还要建立网站诚信建设的长效机制。在王四新看来，网站要将诚信建设强化到一定高度，并在网站诚信建设方面加大投入；相关部门也应加大力度，实现监察执法的常态化。

“网站诚信信息数据库建设可以有效解决网络环境下信息不对称引起的欺诈失信问题。”北京邮电大学互联网治理与法律研究中心副主任谢永江建议，网络企业诚信机制建设应当实现企业违规信息记录共享，并建立企业法定代表人和高级管理人员的市场准入制度，强化企业的社会化监督和市场化约束，要让所有责任人承担失信成本。

针对网站“网络实名制”落实不严现象，谢永江认为，平台应尽到更多的管理与核实的义务，确保招聘单位和求职者基本信息的真实性，不得使用介绍信、名片等非正规方式替代网络实名认证。另外，这种核实义务不能仅限于企业自律，还应该上升到立法的层面。

在中国电子商务研究中心研究员、IT与知识产权律师赵占领看来，“网络实名制”既包括实名注册也包括实名验证。“实名验证方式有多种，通过身份证数据系统连接核实，有时难以避免借用、冒用身份证等情形的出现。因此，行业网络平台可以尝试采取更多技术手段，比如视频验证等。”

另外，赵占领还提到，对于发布过虚假信息甚至存在过诈骗行为的用户，应该由行业协会或者监管部门牵头，建立行业违规失信“黑名单”机制。“一旦出现不诚信甚至违法行为，将被列入行业黑名单，所有网络平台都禁止其注册和使用”。