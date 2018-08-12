10家公司响应抵制天价片酬 专家:真正起效需行业共识

央广网北京8月12日消息（记者王逸群）据中国之声《新闻纵横》报道，近日，爱奇艺、优酷、腾讯视频三大视频网站以及多家影视公司发表名为《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，称采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元。此外，声明称也将共同抵制偷税漏税等违法现象。

近年来，天价片酬一直是行业的热门话题。一线艺人、流量明星的片酬频繁突破“天花板”，引来民意声讨。此外最近一段时间，明星片酬的“阴阳合同”、偷税漏税等爆料，更是引发监管部门出手调查。此次三大视频平台和多家影视公司的联合声明，对于抵制天价片酬和偷税漏税能有多大的实际意义？业内人士是如何看待这份声明的？

网络搜索“当红演员片酬一览表”，会发现很多大家熟悉的明星，片酬过亿根本不是新鲜事，片酬低的也有上千万。

越来越多的人担忧，高片酬会导致影视制作经费被严重占用，挤压编剧、后期等工作人员的收入，甚至导致影视作品整体质量下滑。

近日，爱奇艺、优酷、腾讯视频三大视频网站以及多家影视公司发表名为《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》。

声明提出，要共同抵制艺人天价片酬现象，倡导成本用于制作，投入服务品质。三家视频网站联合六大影视制作公司，即日起将严格执行有关部门每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬70%的最高片酬限额制度，并且对不合理的演员片酬进行控制。单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元人民币。此外，联合声明提出，要共同抵制偷逃税、“阴阳合同”等违法行为。

清华大学影视传播研究中心主任尹鸿表示，考虑到三大视频平台的市场占有率外加六大影视制作公司所形成的足够影响力，联合声明肯定能够发挥不小的积极意义。他认为，目前由于行业成熟度比较低，社会舆论压力大。当市场没有充分成熟的时候，通过舆论压力和行政手段使得行业更早认识到这个问题，加上一些自律手段，也还是有积极性的。爱奇艺、优酷、腾讯和制作方联手来制定倡议，实际上就是促使行业进行自我协调、自我管理，有一定的积极作用。

不过，北京市朝阳区某文化传媒公司负责人李女士表示，行业内人士对于此次联合声明的态度并不是一边倒，有人看好，也有人表示怀疑。联合声明能否消解影视行业严重的“唯演员论”？她本人对此表示怀疑。李女士说：“上次有一波类似编剧声明之类的倡议，说要整治天价片酬。但是在我的朋友圈里面看到大家都说上有政策，下有对策。”

李女士认为，目前演员片酬很大程度上依旧受到供求关系的影响，产业发展不成熟，片酬的两极分化就很严重。她举例说：“我们组里面录节目，明星都是要什么给什么，我们导演组比他们要辛苦多了，他们抽几个小时熬夜录个节目，几百万一期就走了。我们一部剧的制作成本如果是2亿元，可能1亿多元都在艺人身上。”

抵制天价片酬的联合声明发布后，同样引发了网友对于合理片酬到底应该怎样制定的讨论，完全交给“看不见得手”究竟行不行，成为争论的焦点。

尹鸿认为，发展速度快、不稳定、不成熟，是目前文化娱乐产业的特点。但理论上市场可以通过自我调节，最终让演员片酬回归理性，“流量明星没有往年吃香”就是证明之一。他表示，如果这些领先型企业率先来做这件事情，可能就加速调节过程。当然他们这些行为对外来讲是有舆论压力和行政引导，对内来讲，确实可以降低制作、播出、购买版权的成本。市场在逐渐成熟，市场的成熟其实在一定程度上是观众的成熟。过去以为有了大“IP”加流量明星基本上就有市场，现在来看还是好内容起了决定性的作用。比如过去一年的网剧，最好的网剧可能都不是流量明星带来的。

联合声明发布后，那些已经签署和正在路上的“片酬超标”的合同会被撕毁吗？“限价”规则具体落地，还应如何细化？视频网站、制作公司面对明星“流失”潜在风险时，真能做到齐心协力遵守诺言吗？天价片酬没有了，底层演员的收入能上来吗？

采访中，也有部分业内人士表达了上述担忧。就职于北京市某影视制作公司的演员小赵说：“不是简单出一个声明就好了，别的没有改善，还是粗制滥造，对整体行业没有提高，就没有大意义。”李女士说：“你给我2000万元，我觉得少了，自然有别家会给我3000万、4000万、5000万元的，他可以根据价格来自己选。”

尹鸿认为，联合声明并不具有严格意义上的契约作用，能否真正起效，还是要看能否形成行业共识。如果行业共识能够形成，对大家都有好处，大家能推动下去。但是在目前这种情况下，因为行业竞争很剧烈，只要有企业不遵守或者暗自地不遵守，这个声明或者宣言很容易就被击破，变成一纸空文。

昨晚，除了三大视频平台和六家影视公司之外，又一家影视公司唐德影视也宣布响应抵制“天价片酬”，该公司表示，“唐德影视将积极响应并加入由中国广播电视协会、横店影视协会等单位发起的抵制天价片酬的相关倡议活动，以遏制乱象、改善行业生态，让影视行业发展环境清朗，推动影视行业的健康发展与持续繁荣。”

至此，共10家公司响应抵制“天价片酬”联合声明，在业内掀起“风暴”，但也有媒体指出，发布联合声明中的这10家公司却未能囊括所有巨头。截至昨晚，此前因“阴阳合同”“天价片酬”而备受质疑的华谊兄弟等未对此作出响应。

早在2016年9月，国家新闻出版广电总局就发布相关通知，要求各级电视播出机构在电视剧购播过程中不得指定演员、划定明星演员范围、以明星演员为议价标准；去年9月，国家新闻出版广电总局等五部委下发《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》，针对“天价片酬”现象开出药方，通知中指出，要建立和完善科学合理的电视剧投入、分配机制，严禁播出机构以明星为唯一议价标准，综艺节目、网络剧参照电视剧的规定执行。

当月，中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会等四家单位联合发布《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》。意见指出，各会员单位及影视制作机构要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内，全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，其中，主要演员不超过总片酬的70%，其他演员不低于总片酬的30%。如果出现全部演员总片酬超过制作总成本40%的情况，制作机构需向所属协会及中广联演员委员会进行备案并说明情况。

今年4月，优酷、腾讯视频、爱奇艺三大视频网站联合对外发布了《关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议》，倡议书呼吁，全行业共同抑制不合理的高片酬现象，杜绝演员随意删改剧本、出工不出力等不职业的行为，并逐步建立劣迹演员名单库，三家平台将对此类演员实行预警机制，谨慎聘用。

此次10家公司的联合声明可以说是抵制天价片酬的又一重磅行动，有媒体报道称，受到联合声明直接影响的有约50位一线明星。但正如专家所说，声明并不是合约，必须严格遵守落到实处，才能把演艺市场价格虚火降下来，否则联合声明的效力就会大打折扣。